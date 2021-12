Sieben SPD-Abgeordnete haben sich in der vergangenen Woche mit dem Coronavirus infiziert, drei von ihnen mit der neuen Variante. Unter anderem im Verteidigungsausschuss sind Fälle aufgetreten.

Die Ausbreitung der Coronavirus-Variante Omikron hat auch den Bundestag erreicht. In der SPD-Fraktion sind in der vergangenen Woche sieben Abgeordnete positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie ein Sprecher mitteilte. Inzwischen sei vom Gesundheitsamt festgestellt worden, "dass es sich bei bisher drei dieser Fälle um die Omikron-Variante handelt". Darüber habe man das Notfallmanagement des Bundestages informiert.

"Alle infizierten Personen waren vollständig geimpft und klagen derzeit über keine oder nur sehr leichte Symptome", sagte der Sprecher. Sie seien in Quarantäne, ihre Kontaktpersonen informiert worden.

Am Mittwoch war zunächst bekannt geworden, dass in der vergangenen Woche zwei Abgeordnete mit einer zu diesem Zeitpunkt nicht erkannten Covid-19-Infektion an der konstituierenden Sitzung des Verteidigungsausschusses teilgenommen hatten, darunter die beiden Varianten Delta und Omikron. Ob beide der SPD angehören, ist nicht bekannt.

Das Sekretariat des Ausschusses wies die Abgeordneten in einem Schreiben darauf hin, dass "eine Infektion mit dem Omikron-Virus bekanntgegeben wurde". In der Folge zeigte die Warn-App bei zahlreichen Verteidigungspolitikern auch eine rote Warnung. Die Politiker hatten bei der Sitzung am vergangenen Mittwoch Masken getragen, legen diese aber üblicherweise bei Redebeiträgen ab.