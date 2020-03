Es beginnt alles wie immer, aber so wird es nicht bleiben. Die Kanzlerin sitzt in der Mitte, zwei Ministerpräsidenten ihr zur Seite, dazu der Regierungssprecher, das grelle, weiße Licht der Scheinwerfer, die dumpfe Akustik in diesem Saal, die nüchterne hellblaue Wand im Hintergrund. Dutzende Male haben nach den Treffen von Angela Merkel mit den Regierungschefs der Bundesländer schon solche Pressekonferenzen im Kanzleramt stattgefunden. Dazu gehört, dass sie vor eher spärlich besetzten Stuhlreihen nie pünktlich anfangen. Zweieinhalb Stunden Verspätung sind es auch an diesem Donnerstag. 21 Uhr statt 18.30 Uhr. Aber in den 29 Minuten, die danach kommen, wird klar, dass dieses Land ein anderes sein wird in den nächsten Tagen, Wochen, womöglich Monaten. Dass es ein anderes Land sein muss.