Von Nico Fried, Berlin

Die Bundesländer haben ein bundesweites Beherbergungsverbot für Urlauber aus deutschen Corona-Risikogebieten beschlossen, sofern diese keinen aktuellen negativen Test vorweisen können. Das ist das Ergebnis einer Schaltkonferenz zwischen dem Chef des Kanzleramtes, Helge Braun, und seinen Kolleginnen und Kollegen in den Staatskanzleien der Landesregierungen.

Die Regelung gilt für Personen, die aus Gebieten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen kommen, wie aus dem Beschlusspapier hervorgeht, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Diesen Grenzwert erreichten am Mittwoch laut Robert-Koch-Institut fünf Berliner Bezirke sowie zwei Städte in Nordrhein-Westfalen und ein Landkreis in Niedersachsen. In zahlreichen Regionen liegt die Zahl der Infizierten aber bereits über der Marke von 35 auf 100 000 Einwohner in sieben Tagen, die als eine Art Vorwarnstufe gilt. Darunter sind weitere Berliner Bezirke, aber auch Hamburg, Köln, Frankfurt, Stuttgart und München.

Die Regelung, die mit Blick auf die zu erwartende Urlauberwelle in den Herbstferien beschlossen wurde, soll mehr Einheitlichkeit zwischen den Bundesländern herstellen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte zuvor ein entsprechendes Beherbergungsverbot für Reisende im Freistaat verkündet, das bereits am Donnerstag in Kraft treten soll. Der negative Corona-Test, mit dem Ausnahmen begründet werden können, darf nicht älter als 48 Stunden sein.

Weil die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten in Deutschland weiter steigt, rücken die Großstädte zunehmend in den Fokus. Dort habe man "sprunghaft ansteigende Zahlen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Die Fälle seien nicht mehr "einem einzelnen Ausbruchsgeschehen" zuzuordnen. Deshalb sei zu befürchten, "dass es zu einer weiteren diffusen Verbreitung des Virus kommen kann". Kanzleramtschef Braun forderte die Großstädte auf, energischer gegen die Ausbreitung des Virus vorzugehen. Ansonsten könne die Kontaktnachverfolgung nicht mehr geleistet werden, sagte er der Bild-Zeitung.

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) räumte im ZDF ein: "Die Pandemie wird in den Metropolen entschieden." In Berlin gilt von diesem Samstag an eine Sperrstunde zwischen 23 und sechs Uhr. Bars, Restaurants und die meisten Geschäfte müssen dann schließen, Alkohol darf nicht mehr verkauft werden. Im Freien dürfen sich nachts nur noch fünf Personen oder Menschen aus zwei Haushalten treffen - bei privaten Feiern in Gebäuden maximal zehn Leute.

Bundesweit ist die Zahl der Neuinfektionen bis Mittwoch weiter gestiegen. Das Robert-Koch-Institut meldete 2828 neue Fälle binnen 24 Stunden. In der Stadt München stieg die Zahl der seit Ausbruch der Pandemie Infizierten auf über 12 000, binnen 24 Stunden kamen 118 Fälle hinzu. Hamburg meldete einen Tageszuwachs von 112, Köln verzeichnete 72 neue Fälle. Besonders hohe Zunahmen gibt es noch immer in Berlin, wo allein in den fünf am stärksten betroffenen Bezirken binnen 24 Stunden 196 neue Fälle gezählt wurden.