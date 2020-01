Flugzeuge der Airline British Airways in London

British Airways stellt wegen des Coronavirus die Direktflüge zwischen Großbritannien und China ein. Dies gelte ab sofort, teilte die Fluggesellschaft mit. Damit folge sie Reisewarnungen des britischen Außenministeriums.

"Die Sicherheit unserer Kunden und unserer Besatzung hat immer Priorität", hieß es weiter. Die Airline bietet täglich Flüge von London-Heathrow nach Peking und Schanghai an. In China steigt die Zahl der Patienten mit der neuen Lungenkrankheit sprunghaft an.

Die Regierung in London hält die Gefahr für Großbritannien durch Virus für gering, wie ein Sprecher von Premierminister Boris Johnson sagte. Man stehe allerdings in engem Kontakt mit China und anderen Ländern. Gesundheitsminister Matt Hancock zufolge gibt es bislang keinen bestätigten Krankheitsfall in Großbritannien. Die Behörden seien aber gut vorbereitet, sollte es soweit kommen.

Auch in Australien macht man sich Gedanken, wie man mit dem Virus umgehen soll. Dort hat man sich entschlossen, Staatsbürger aus den besonders gefährdeten Gebieten in China auszufliegen - und sie auf einer Insel unter Quarantäne zu stellen. Als Ort dafür vorgesehen ist die Weihnachtsinsel. Sie ist australisches Territorium und liegt im Indischen Ozean, rund 1500 Kilometer vom Festland entfernt. Dort befindet sich ein umstrittenes Immigrationsgefängnis.

Doch die Australier beschäftigen sich auch mit der Frage, wie sich das Virus als Ganzes bekämpfen lässt. Wissenschaftlern ist es dort gelungen, den Erreger im Labor zu reproduzieren. Der Durchbruch könnte dazu beitragen, die globale Ausbreitung der Krankheit zu bekämpfen. "Mit dem echten Virus haben wir jetzt die Möglichkeit, alle Testmethoden zu validieren und zu verifizieren und ihre Empfindlichkeiten und Besonderheiten zu vergleichen", sagt Julian Druce, Leiter des Labors für Virusindentifikation am Peter Doherty-Instituts in Melbourne. Die gezüchtete Virusprobe könne so bei der Entwicklung eines Impfstoffs helfen.

Russland forscht mit China ebenfalls an einem Impfstoff. Peking habe Erbgut des Erregers übergeben, teilt das russische Konsulat im chinesischen Guangzhou mit. In Russland gibt es bislang noch keinen bestätigten Fall der Erkrankung.