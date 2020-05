Wie schlägt sich die EU in der Coronakrise?

Die Europäische Union in der Coronakrise - sieht so gelebte Solidarität aus?

EU-Korrespondent Matthias Kolb diskutiert mit Ihnen am Montag von 14 Uhr an live. Schreiben Sie hier Ihre Frage oder Ihre Meinung.

Die Maßnahmen gegen das Coronavirus haben in der Europäischen Union Konflikte verschärft. In Spanien und Italien, wo es besonders viele Covid-19-Infektionen gab, wird die Wirtschaft stärker schrumpfen als in Deutschland. Für den Wiederaufbau lehnt Kanzlerin Merkel Corona-Bonds ab. Ist dies richtig - oder unsolidarisch und kurzsichtig? Braucht die EU-Kommission mehr Kompetenten?

