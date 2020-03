Coronavirus: Was bringen Ausgangsbeschränkungen?

Nach offiziellen Angaben haben sich im Freistaat mehr als 6300 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert, mehr als 30 Menschen sind an den Folgen gestorben.

Diskutieren Sie am Mittwoch von 14 Uhr an mit SZ-Redakteur Kassian Stroh aus dem Ressort München-Region-Bayern über die Ausgangsbeschränkungen in Bayern.