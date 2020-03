Während Präsident Donald Trump in Washington noch versuchte, das Virus kleinzureden, hatte Cuomo in New York bereits den Notstand ausgerufen.

Es ist seine unfassliche Arroganz, mit der Andrew Cuomo, der Gouverneur des Bundesstaats New York, nicht nur seinen Kollegen in der demokratischen Partei, sondern selbst seiner Familie schwer auf die Nerven geht. Kürzlich gab er ein Interview im Sender CNN, in dem er über die Auswirkungen des Coronavirus sprechen sollte. In den USA sind mittlerweile mehr als 160 000 Menschen betroffen, mehr als 3000 Amerikaner sind an den Folgen des Virus gestorben. New York ist das Epizentrum der Krise mit rund 67 000 Erkrankten und mehr als 1300 Toten. Cuomo ist der am stärksten geforderte Krisenmanager des Landes.