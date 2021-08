China weist einen Bericht der US-Geheimdienste zum Ursprung des Coronavirus zurück. Das am Freitag vorgelegte Papier sei ein "verlogener Bericht, der für politische Zwecke erstellt wurde", hieß es am Sonntag vom Außenministerium in Peking. Von einem "verleumderischen Angriff" auf China war die Rede. Der Bericht der US-Geheimdienste hatte keine eindeutigen Feststellungen geliefert. Das Virus könne aus einem Labor stammen oder von einem Tier auf den Menschen übergesprungen sein, beides seien "plausible Hypothesen". China müsse weitere Informationen zur Verfügung stellen. "Peking behindert jedoch weiterhin die globalen Ermittlungen und beschuldigt andere Länder, darunter die USA", heißt es in dem Papier.