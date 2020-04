Die Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie in Deutschland werden noch mindestens bis zum 3. Mai gelten. Darauf haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten verständigt. Man empfehle den Bürgern außerdem "dringend", von nun an in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen "Alltagsmasken" zu tragen, sagte Merkel am Mittwoch.

Geschäfte mit einer Ladenfläche bis zu 800 Quadratmetern sollen von Montag an wieder öffnen dürfen, sofern die Kunden in den Räumlichkeiten Abstand halten können. Außerdem sollen alle Autohäuser, Fahrradhändler und Buchhandlungen unabhängig von ihrer Größe wieder Kundschaft empfangen. Gastronomie und Sportstätten sollen dagegen weiter geschlossen bleiben.

Es dürfe jetzt "kein falsches Vorpreschen geben", sagte die Kanzlerin: "Wir müssen jetzt so lange mit dem Virus leben, wie es keine Medikamente und keinen Impfstoff gibt" und deshalb "äußerste Vorsicht walten lassen".

Während Friseure ab dem 4. Mai wieder öffnen dürfen, bleiben alle Großveranstaltungen und Volksfeste noch bis Ende August untersagt. In Bayern sollen weitere Geschäfte erst etwas später wieder öffnen. "Wir im Süden werden das wohl etwas zeitversetzt machen", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Auch Schulen, Kindertagesstätten und Hochschulen werden in der kommenden Woche wohl nicht wieder bundesweit öffnen.

Die Kultusminister der Länder sollen stattdessen bis zum Ende des Monats ein Konzept erarbeiten, wie und unter welchen Hygieneauflagen Kinder und Jugendliche wieder beschult und betreut werden können. "Ab dem 4. Mai" sollen zunächst Abschlussklassen wieder in die Schule gehen, hieß es im Beschluss der Ministerpräsidenten, auch die letzten Klassen der Grundschulen. Über den genauen Zeitpunkt des Schulbeginns wurden sich die Länderchefs jedoch nicht einig.

Während Söder vom 11. Mai sprach, nannte Volker Bouffier (CDU) in Hessen den 27. April. Nordrhein-Westfalen will den Schulbetrieb bereits ab kommender Woche schrittweise wieder aufnehmen. Die Hochschulen sollen dem Beschluss zufolge wieder Prüfungen abnehmen und Praxisräume öffnen dürfen, sofern sie für genügend Abstand zwischen den Studierenden sorgen. Gleiches gilt für Bibliotheken und Archive.

Das Bundesinnenministerium hat für Freitag die Religionsgemeinschaften zu einem "Gedankenaustausch" eingeladen. Mit Vertretern aus dem Kreis der Ministerpräsidenten wolle man Christen, Juden und Muslimen einen "möglichst einvernehmlichen Weg" besprechen, heißt es. Bis auf Weiteres müssen auch sie auf ihre Zusammenkünfte verzichten.

Die Grenzkontrollen zu fünf Nachbarstaaten Deutschlands wurden ebenfalls verlängert. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat angeordnet, an den Grenzen zu Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark sowie an der Luftgrenze zu Italien und Spanien noch bis zum 4. Mai zu überprüfen, ob Personen einen triftigen Grund vorweisen können, aus dem sie nach Deutschland einreisen möchten. Berufspendler dürfen die Grenzen weiterhin passieren. Die Maßnahmen seien nötig, um Infektionsketten zu unterbrechen, sagte sein Sprecher.

Die Übergänge nach Belgien und in die Niederlande sind ihm zufolge weiterhin nicht betroffen, weil der Grenzverkehr dort nicht so ausgeprägt sei. Entscheidend für die Frage, welche Grenzen kontrolliert würden, sei es, ob sich im Nachbarland ein Risikogebiet mit erhöhten Infektionszahlen befinde - und ob die betroffenen deutschen Bundesländer die Maßnahmen mittrügen. Seehofer wolle sich mit den Landesinnenministern noch über Details beraten.

Die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, präsentierte am Mittwoch mit Ratspräsident Charles Michel einen Plan, um die Rücknahme der Beschränkungen des öffentlichen Lebens unter den Mitgliedstaaten zu koordinieren.

Demzufolge sollen die Beschränkungen an den Binnengrenzen fallen, sobald sich die gesundheitliche Lage auf beiden Seiten der Grenze angeglichen habe und die Menschen die Regeln der physischen Distanzierung akzeptierten. Von der Leyen machte jedoch nicht viel Hoffnung, dass dies bald passiere: "Wir alle wissen, dass wenn wir nicht sehr konsequent und sehr bedacht diesen Weg gehen, ein starkes Wiederaufflackern des Virus uns zwingen könnte, Maßnahmen wieder einzuführen, die wir gerade behoben haben", sagte sie. Auf lange Sicht aber müssten "selbstverständlich alle Grenzkontrollen verschwunden sein".

Merkel kündigte an, sie werde am 30. April mit den Ministerpräsidenten weitere Schritte besprechen - im Lichte der neuen Fallzahlen.