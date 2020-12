Von Christian Wernicke, Düsseldorf

So wie an diesem Dienstag sieht man Armin Laschet selten. Zornig blickt der Ministerpräsident drein, zwei Fäuste wirbelt er durch die Luft und empört sich, wie "schäbig" die SPD "mit Dreck um sich schmeißt". Und nicht ihn, sondern ebenso seine Familie "diffamiere". Dabei, so schwört Laschet, habe sein ältester Sohn Johannes ("Joe") doch nur helfen wollen damals in der Not, als er kurz nach Ausbruch der Corona-Pandemie Ende Februar dem Herrn Papa und NRW-Landesvater einen Tipp gab: Es gebe da einen Modehändler, der wolle seine Produktion radikal umstellen - von Designerhemden auf Atemmasken und Schutzkittel.

Laschet ist sauer, weil die SPD-Fraktion (per Kleiner Anfrage im Landtag) Böses argwöhnt. Ob Laschet Jr. (31), der sich als Mode-Blogger auf Instagram und als "Botschafter" für die Modefirma van Laack verdingt, da etwa "Influencer Marketing in der Staatskanzlei" ausgeübt habe, will die Opposition wissen. Und ob der Filius gar eine Provision kassiert habe.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Die Frage beantwortet der katholische Familienvater am Dienstagnachmittag beim Besuch eines geplanten Corona-Impfzentrums in der Düsseldorfer Arena gleich selbst. Mit Verve. Nein, der Sohn habe ihm "ohne jeden Lohn, ohne jeden Vorteil, ohne jeden Cent" nur die Telefonnummer von Christian von Daniels gegeben, dem van-Laack-Chef. Und dann, so Laschet weiter, habe er da an einem Sonntagabend eben selbst kurz angerufen: "Können Sie liefern?"

Von Daniels erinnert, dass in dem Moment gerade ein James-Bond-Film im Fernsehen gelaufen sei. Er sagte zu - und er war beeindruckt, wie flink Laschets Beamte reagierten. Nur zwei Tage später hätten zwei Unterhändler aus der Landeshauptstadt bei ihm im Mönchengladbacher Büro gesessen, am 20. April war das Geschäft perfekt: Ohne Ausschreibung bestellte das NRW-Gesundheitsministerium "Schutzausrüstung" im Wert von 38,5 Millionen Euro.

Vorzugsbehandlung? Laschet bestreitet das. So wie van Laack habe er damals viele Unternehmen in NRW angerufen: "Wir haben uns die Hände wund telefoniert" auf der Suche nach fehlenden Masken, Handschuhen, Schutzanzügen, "wir haben gefragt, gedrängt, gebettelt". Das heute anders zu deuten sei "unanständig".