Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich besorgt über die wieder steigende Zahl an Corona-Neuinfektionen geäußert. Er verteidigte am Montag zwar "maßvolle" Lockerungsschritte. Die Bürger würden aber sorgloser werden, sagte der SPD-Politiker. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hatte zuvor 78 428 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind 16 079 mehr als am Montag vor einer Woche. Zudem stieg die Sieben-Tage-Inzidenz den fünften Tag in Folge. Der Wert kletterte auf 1259,2 von 1231,1 am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Menschen sich in einer Woche auf 100 000 Einwohner infizieren. Lauterbach sagte, man müsse die Entwicklung im Auge behalten, zumal sich immer mehr die hochansteckende Omikron-Virusvariante BA.2 durchsetze. Die Länder müssten in dem neuen Infektionsschutzgesetz die Möglichkeit erhalten, angemessen auf eine erneute Ausbreitung des Virus reagieren zu können.