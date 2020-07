Mit etwa 60 000 Corona-Infektionen binnen 24 Stunden haben die USA einen Höchststand bei den Neuansteckungen erreicht. Das geht aus Zahlen hervor, die die Johns Hopkins University am Mittwoch veröffentlichte. Den zuvor höchsten Wert verzeichnete Johns Hopkins mit gut 54 000 Fällen am vergangenen Donnerstag. Insgesamt zählt das Land demnach mehr als 2,996 Millionen Fälle (Stand: 8.7.; 9:57 Uhr). Mehr als 131 000 Menschen starben an oder im Zusammenhang mit dem Virus.

Wenige Stunden zuvor hatten die USA ihren Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) offiziell angekündigt. Die Ankündigung, die am 6. Juli 2021 wirksam werde, sei bei UN-Generalsekretär António Guterres eingereicht worden, sagte ein hoher Regierungsbeamter am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Washington. Die WHO in Genf und die Vereinten Nationen in New York bestätigten den Empfang einer entsprechenden Erklärung der US-Regierung bei UN-Chef Guterres. Der UN-Generalsekretär sei am Montag informiert worden, sagte sein Sprecher Stéphane Dujarric am Dienstag in New York. Guterres prüfe derzeit gemeinsam mit der WHO, ob die Konditionen für einen solchen Austritt vorlägen.

Korrektur: Zunächst hatte die dpa - und auch SZ.de in dieser Meldung - berichtet, der Austritt würde bereits jetzt vollzogen. Das ist nicht richtig und wurde nun entsprechend korrigiert.

US-Präsident Donald Trump hatte Ende Mai mitten in der Corona-Pandemie den Abbruch der Beziehungen seines Landes mit der WHO verkündet. Trump wirft der WHO vor, zu spät über die Gefahr des Coronavirus informiert zu haben und unter der Kontrolle der Regierung in Peking zu stehen, obwohl China geringere Beiträge an die Organisation zahle als die USA. Er machte die in Genf ansässige Organisation mitverantwortlich für die hohe Anzahl der Toten. Die WHO habe sich zudem notwendigen Reformen verschlossen. Der US-Präsident beschuldigt zudem China, die weltweite Verbreitung des Coronavirus nicht verhindert zu haben, und droht mit Konsequenzen. Die Entscheidung von Trump, die Zusammenarbeit mitten in der Pandemie zu beenden, hatte weltweit Kritik ausgelöst.

Trump drängt trotz hoher Fallzahlen auf Öffnung der Schulen

US-Präsident Donald Trump drängt trotz dramatisch hoher Coronavirus-Fallzahlen darauf, die Schulen des Landes im Herbst wieder zu öffnen. "Wir werden Druck auf die Gouverneure und alle anderen ausüben, die Schulen zu öffnen", sagte Trump bei einem Runden Tisch mit Vertretern des Gesundheits- und Bildungswesens. Damit spielte er vor allem auf demokratische Gouverneure von Bundesstaaten an, die sich in großer Zahl gegen Trumps Drängen auf eine schnelle Rückkehr zur Normalität wehren.

Den Demokraten hatte Trump vorgeworfen, Schulen und Universitäten nicht aus gesundheitlichen, sondern politischen Gründen geschlossen halten zu wollen. Einen Beleg für diese Anschuldigung lieferte er nicht. Scharfe Kritik übte der US-Präsident an der US-Eliteuniversität Harvard, die am Montag mitgeteilt hatte, wegen des Coronavirus im Wintersemester alle Vorlesungen online abzuhalten. "Ich denke, dass sie es sich leicht machen, und ich denke, sie sollten sich schämen", sagte Trump.

Die Vereinigten Staaten sind mit insgesamt etwa drei Millionen bestätigten Coronavirus-Infektionen eines der am schlimmsten von der Pandemie betroffenen Länder. Zuletzt hatte sich das Coronavirus vor allem in den südlichen Bundesstaaten Kalifornien, Florida und Texas stark ausgebreitet.

Corona-Proteste in Serbien - Polizei setzt Tränengas ein

Vor dem Parlamentsgebäude in Belgrad haben Tausende Menschen am Dienstagabend gegen neue Beschränkungen in der Corona-Pandemie protestiert. In der Nacht zum Mittwoch kam es dabei zu Ausschreitungen und Zusammenstößen mit der Polizei, wie örtliche Medien berichteten. Die Bereitschaftspolizei setzte demnach Tränengas gegen die Demonstranten ein, nachdem eine größere Gruppe versucht hatte, das Parlamentsgebäude zu stürmen.

Präsident Aleksandar Vučić hatte nur wenige Stunden zuvor im Fernsehen angesichts des Infektionsgeschehens eine neue Ausgangssperre für das kommende Wochenende angekündigt. Die Lage im Land sei ernst, betonte der Präsident in seiner Ansprache. Besonders die Hauptstadt sei stark betroffen. "Alle Krankenhäuser in Belgrad sind fast voll", sagte Vučić weiter. Daher werde von Freitag bis Montag ein Ausgehverbot verhängt. Zuletzt hatte es im Mai eine Ausgangssperre gegeben. Ab Mittwoch seien zudem Treffen von mehr als fünf Menschen verboten - sowohl drinnen wie draußen.

Zuvor waren die Corona-Fälle in dem Balkanland etwa acht Wochen nach den ersten Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen deutlich angestiegen: Serbien hatte am Dienstag 13 neue Todesfälle infolge von Covid-19-Erkrankungen gemeldet - der höchste Tageswert seit Beginn der Pandemie. Zudem wurden 299 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert. In der vergangenen Woche verzeichnete das Land täglich zwischen rund 250 und 350 neue Fälle. Bis zum Dienstag gab es in Serbien mehr als 16 000 nachgewiesene Infektionen und 330 Todesfälle.

Brasiliens Präsident Bolsonaro mit Coronavirus infiziert

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte der Staatschef am Dienstag nach einem positiven Test in einem Militärkrankenhaus in der Hauptstadt Brasília mit. Medienberichten zufolge hatte der Staatschef zuvor Symptome gezeigt: Er habe Fieber und Gliederschmerzen gehabt. Am Montag trug Bolsonaro entgegen seiner Gewohnheit eine Maske und riet einem Anhänger, sich ihm nicht zu nähern. Am Dienstag sagte er dem brasilianischen Ableger des Nachrichtensenders CNN, dass sein Fieber zurückgegangen sei. Er führte das auf das Medikament Hydroxychloroquin zurück, das er ebenso beworben hatte wie US-Präsident Donald Trump.

Brasilien ist neben den USA derzeit einer der Brennpunkte der Corona-Pandemie. Bislang haben sich in dem größten Land Lateinamerikas 1,6 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, mehr als 66 000 sind gestorben. Am Dienstagabend bestätigte das Gesundheitsministerium mehr als 45 000 Neuinfektionen und 1254 weitere Todesfälle in 24 Stunden. Experten gehen davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen noch deutlich höher liegen, da in Brasilien nur wenig getestet wird.

Die brasilianische Regierung hat die Pandemie von Anfang an heruntergespielt. Bolsonaro bezeichnete das Coronavirus immer wieder als "leichte Grippe" und stemmte sich gegen Schutzmaßnahmen. Der rechte Staatschef fürchtete die wirtschaftlichen Schäden eines Lockdowns. Immer wieder zeigte er sich ohne Mundschutz in der Öffentlichkeit, löste Massenaufläufe aus und machte Selfies mit Anhängern.

Auch am Wochenende war Bolsonaro wieder viel unter Menschen, teilweise ohne Maske: Am Samstag nahm er gemeinsam mit mehreren Ministern und einem seiner Söhne an einem Essen anlässlich des amerikanischen Unabhängigkeitstages in der US-Botschaft teil. Zudem flog er in den Bundesstaat Santa Catarina, um sich nach den schweren Unwettern ein Bild der Lage zu machen.

Katalonien will strenge Maskenpflicht auch im Freien einführen

Die spanische Region Katalonien will nach einer Zunahme der Corona-Infektionen eine Maskenpflicht auch im Freien einführen, die praktisch überall und unter allen Umständen gelten soll. Die genaue Ausgestaltung der Anordnung solle der regionale Zivilschutz am Mittwoch beschließen, teilte die katalanische Regierungssprecherin Meritxell Budó am Dienstag in Barcelona mit. "Die Idee ist aber, dass die Pflicht immer und überall gelten soll, unabhängig vom Abstand zwischen den Menschen", sagte Budó.