USA heben allgemeine Warnung vor Auslandsreisen auf.

Die USA heben ihre allgemeine Warnung vor Auslandsreisen auf. Angesichts der unterschiedlichen Entwicklungen werde man wieder länderspezifisch vorgehen, teilt das Außenministerium in Washington mit.

Die flächendeckende Warnung war im März ausgegeben worden. Die Aktien von US-Airlines legten nach der Ankündigung an der Wall Street zu. Auch die Titel des Kreuzfahrt-Unternehmens Royal Caribbean Cruises stiegen im Verlauf um 3,3 Prozent.

Irische Gesundheitexperten besorgt

Gesundheitsexperten in Irland zeigen sich besorgt über einen Anstieg der Reproduktionszahl (R) auf etwa 1,8. Damit infiziert ein Erkrankter statistisch gesehen 1,8 weitere Personen, ein Anzeichen dafür, dass sich die Epidemie ausbreitet. "Eine Reproduktionszahl von fast zwei ist ein ernstes Problem", erklärt der Epidemiologe Philip Nolan. Es gebe ein "signifikantes Risiko", dass es zu einem deutlichen Anstieg der Verbreitung des Virus in der Gesellschaft kommen könne.

Video von US-Präsident Trump gelöscht

Facebook hat erstmals ein von US-Präsident Donald Trump veröffentlichtes Video gelöscht. Der Clip habe Falschinformationen zum Thema Coronavirus enthalten, erklärte ein Sprecher des Unternehmens. In dem Ausschnitt eines Interviews mit dem Sender Fox News sagte Trump, Kinder seien in Bezug auf das Coronavirus "fast immun", weswegen Schulen nach den Sommerferien trotz der Pandemie wieder für regulären Unterricht öffnen sollten.

Facebook erklärte zur Löschung, die "falsche Behauptung, wonach eine Bevölkerungsgruppe immun ist", verstoße gegen die Regeln der Plattform zu Corona-Falschinformationen. Kinder können sich auch mit dem Coronavirus infizieren, haben aber in der Regel eher milde Symptome - sie sind nicht "immun".

Twitter ließ mitteilen, man habe den Account des Wahlkampfteams von Präsident Trump geblockt, bis der entsprechende Post dort entfernt worden sei. Die Plattform hatte im Mai den Zorn des Präsidenten auf sich gezogen, nachdem Posts von Trumps eigenem Account mit einem Warnhinweis versehen worden waren. Trump hatte daraufhin damit gedroht, Twitter dichtzumachen - später hatte er die Regeln für soziale Medien verschärft. Anders als Twitter war Facebook bisher sehr zurückhaltend im Umgang mit Posts des Präsidenten.

Bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus bemühte sich Trump am Mittwochabend, seine Bemerkung zu relativieren und verwies auf die zumeist milden Krankheitsverläufe bei Kindern. Trump wiederholte aber seine Forderung, dass die Schulen im Land zum normalen Unterricht zurückkehren sollten.

Los Angeles stellt bei Hauspartys während Corona Strom und Wasser ab

Los Angeles will Veranstaltern illegaler großer Hauspartys von Freitag an Strom und Wasser abstellen, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Damit reagierten die Behörden auf vermehrte Berichte über große Feiern, die während der Pandemie eigentlich verboten sind, sagte Bürgermeister Eric Garcetti.

Bei wiederholtem Verstoß gegen die Sicherheitsanordnungen könne Party-Veranstaltern binnen 48 Stunden Strom und Wasser abgedreht werden. Die großen Feiern fänden vor allem in leerstehenden Häusern oder Unterkünften statt, die kurzzeitig gemietet werden können. Bars und Nachtklubs in der kalifornischen Stadt sind derzeit geschlossen. "Wir werden nicht leichtfertig handeln", sagte Garcetti. "Aber wir werden handeln und alles tun, um Leben zu retten und die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten." Die neuen Maßnahmen richteten sich gegen Anwohner, die entschlossen seien, gegen die geltenden Zusammenkunftsbeschränkungen zu verstoßen. "Diese großen Partys sind nicht sicher und können die Einwohner von Los Angeles das Leben kosten."

Türkei will Maßnahmen gegen Corona wieder verschärfen

Das türkische Innenministerium hat weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus angekündigt. Es gebe insbesondere während der ersten sieben Tage "Eins-zu-eins-Überwachung" für Leute, die sich selbst isolieren müssen, hieß es in einer Mitteilung. Beamte sollen die Kontaktverfolgung unterstützen. Die Zahl der Neuinfektionen in der Türkei war zuletzt wieder über die Marke von 1000 pro Tag gestiegen.

Es würden keine Verstöße gegen das obligatorische Tragen von Masken und Wahren von Abstand akzeptiert, beispielsweise bei Hochzeiten und Beschneidungszeremonien. Versammlungen nach Beerdigungen würden eingeschränkt. Um zu Vorsichtsmaßnahmen zu ermutigen, würden Geschäfte und Beförderungsdienste, die die Sicherheitsregeln beachteten, nach drei Inspektionen mit einem Logo als "sichere Orte" gekennzeichnet, so das Ministerium. Innenminister Süleyman Soylu kündigte auf Twitter für Donnerstag weitreichende Inspektionen an.

Offiziellen Angaben zufolge haben sich in der Türkei mehr als 236 000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 5784 Menschen starben. Mehr als fünf Millionen Tests wurden durchgeführt. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen war unter 1000 gesunken, bevor in der Türkei Anfang Juni Geschäfte wieder öffneten.

Auswärtiges Amt warnt vor Reisen nach Antwerpen

Wegen eines deutlichen Anstiegs von Corona-Fällen warnt das Auswärtige Amt vor touristischen Reisen ins belgische Antwerpen und Umgebung. "Vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in die Provinz Antwerpen wird aufgrund erneut hoher Infektionszahlen derzeit gewarnt", teilte das Auswärtige Amt am Mittwoch auf seiner Internetseite mit.

Zuvor hatte die Provinzregierung von Antwerpen bereits selbst von Reisen in die Region abgeraten. Dort übersteigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen derzeit die Marke von 50 Fällen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Solche Regionen hat das Robert-Koch-Institut zu Risikogebieten erklärt.

In der Provinz, die nicht direkt an Deutschland angrenzt, gibt es in Belgien die meisten bestätigten Corona-Fälle. Dort gelten eine besonders strenge Maskenpflicht, eine nächtliche Ausgangssperre und ein nächtliches Verkaufsverbot für Alkohol. An der belgischen Nordseeküste müssen sich Urlauber und Einheimische für Strandbesuche teils vorher anmelden.

Touristen aus Deutschland können derzeit grundsätzlich problemlos in andere Gegenden Belgiens einreisen. Am Flughafen Brüssel wird allerdings mit Wärmekameras die Temperatur aller Passagiere gemessen. Bei mehr als 38 Grad könnte die Einreise verweigert werden.

US-Mediziner Fauci rechnet Ende 2020 mit Corona-Impfstoff

Der führende Immunologe der US-Regierung geht von der Zulassung eines sicheren und effektiven Corona-Impfstoffes gegen Ende des laufenden Jahres aus. Das kündigte Anthony Fauci in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters in Washington an. Er hoffe, die Pandemie werde Ende 2021 unter Kontrolle sein. Der Immunologe geht davon aus, dass Pharma-Firmen im kommenden Frühjahr Millionen von Impfeinheiten herstellen werden. Die Produktion werde hochgefahren, so dass am Ende des kommenden Jahres eine Milliarde Einheiten produziert sein würden.

Fauci versicherte, es gebe keinen politischen Druck die Entwicklung eines Impfstoffs kurz vor dem 3. November bekannt zu gegeben. Dann wird in den USA ein neuer Präsident gewählt.