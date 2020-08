US-Präsident Donald Trump sieht "signifikante Fortschritte" im Kampf gegen die Pandemie in den Vereinigten Staaten. Landesweit sei die Zahl neuer Covid-19-Fälle im Vergleich zur Vorwoche um fast sechs Prozent gesunken. Im zuletzt besonders betroffenen Bundesstaat Arizona sei die Zahl der Neuinfektionen um 37 Prozent im Vergleich zu den vorangegangenen sieben Tagen gesunken, in Texas um fast 19 Prozent und in Florida um mehr als 21 Prozent. Das sei ein "sehr ermutigendes Zeichen" - "das Virus ist auf dem Rückzug", so Trump.

Bei der Pressekonferenz im Weißen Haus sprach der Republikaner in Bezug auf das Coronavirus zwar weiterhin konsequent vom "China-Virus". Er ermahnte seine Landsleute aber auch, trotz der Erfolge weiterhin "wachsam" zu sein und erinnerte an die von Experten empfohlenen Verhaltensweisen wie Social Distancing, Händewaschen und das Tragen einer Maske, wenn Abstandhalten nicht möglich sei. Insbesondere die Sinnhaftigkeit eines Mund-Nasen-Schutzes hatte der Präsident in der Vergangenheit in Zweifel gezogen.

Trump nutzte den Auftritt auch, um die Arbeit seiner eigenen Regierung im Gesundheitsbereich zu loben. Er stellte einen wirksamen Coronavirus-Impfstoff "weit vor Ende des Jahres" in Aussicht. Nähere Einzelheiten gab er zunächst nicht bekannt. Der Präsident, der sich Anfang November zur Wiederwahl stellt, drängt weiter auf eine Öffnung der Wirtschaft. Ein "dauerhafter Lockdown" sei kein "gangbarer Weg vorwärts", so Trump. Andere Länder würden trotz weitreichender Beschränkungen einen Anstieg von Fällen verzeichnen - hier nannte Trump auch Deutschland.

UN: Schulschließungen sind "Katastrophe für ganze Generation"

Die Vereinten Nationen warnen wegen der Schulschließungen im Kampf gegen das Coronavirus vor einer "Katastrophe für eine ganze Generation". Dass die Schülerinnen und Schüler sicher zurück in den Unterricht gehen könnten, müsse oberste Priorität haben, sagte UN-Generalsekretär António Guterres am Dienstag.

Mitte Juli seien in rund 160 Ländern die Schulen geschlossen gewesen. Davon sei mehr als eine Milliarde Schüler betroffen, mindestens 40 Millionen Kinder hätten die Vorschule versäumt. "Jetzt stehen wir vor einer Katastrophe für eine ganze Generation, durch die unermessliches menschliches Potenzial verschwendet, jahrzehntelanger Fortschritt untergraben und tief verwurzelte Ungleichheiten verschärft werden könnten", sagte Guterres bei der Eröffnung der UN-Kampagne "Save our Future".

Sobald die erste Übertragung des Coronavirus vor Ort unter Kontrolle sei, müsse es höchste Priorität haben, die Schüler so sicher wie irgend möglich wieder in den Unterricht zu bringen, mahnte der UN-Generalsekretär. Die Beratung von Eltern, Betreuern, Lehrern und Jugendlichen sei dabei von grundlegender Bedeutung.

Studie: Deutlich mehr Italiener Virus ausgesetzt als bislang bekannt

In Italien könnten einer Studie zufolge sechs Mal so viele Menschen dem Coronavirus ausgesetzt worden sein als bislang bekannt. Demnach sind bei 1,5 Millionen Menschen oder etwa 2,5 Prozent der Bevölkerung Antikörper gegen das Virus vorhanden, heißt es in einer vom Gesundheitsministerium und dem Statistikamt Istat veröffentlichten Erhebung. Das Ergebnis basiere auf Tests bei 64 660 Menschen. Dabei hätten fast 30 Prozent der Menschen mit Antikörpern keine Symptome aufgewiesen.

Frankreich verschärft Maskenpflicht

Von diesem Montag an gilt in Frankreich eine verschärfte Maskenpflicht. Die Regierung reagiert damit auf die steigenden Fallzahlen. Ein entsprechender Erlass war bereits im Juli beschlossen worden. Er gibt den örtlichen Behörden mehr Spielraum bei der Ausgestaltung der Maskenpflicht.

Bislang sind in Frankreich Masken nur in geschlossenen Räumen mit Publikumsverkehr Pflicht. Das sind zum Beispiel Geschäfte, Restaurants und Behörden. Auch in öffentlichen Verkehrsmitteln müssen die Menschen eine Schutzmaske tragen.

Regionalregierungen in einigen Départements schreiben nun auch das Tragen einer Schutzmaske im Freien vor. Beispielsweise müssen im Département Mayenne, in der nordfranzösischen Stadt Lille und in Biarritz an der Atlantikküste im Freien Masken getragen werden - sei es am Strand, auf Promenaden oder Bauernmärkten.

Die Präfektur von Lille kündigte für die Stadt eine Maskenpflicht etwa in der Fußgängerzone an. Auch auf Parkplätzen an Einkaufszentren oder in Parks ist die Maske verpflichtend. Frankreichs Premierminister Jean Castex reiste am Montag nach Lille, um sich über die Lage zu informieren. "Das Virus ist nicht im Urlaub und genauso wenig sind wir das", sagte Castex. Auch die südfranzösische Stadt Nizza hat Medienberichten zufolge das Tragen von Masken auf bei Touristen beliebten Plätzen angeordnet. Bei Nichteinhaltung drohe ein Bußgeld 35 Euro.

Vergangene Woche waren täglich etwa 700 neue Coronavirus-Fälle in Frankreich registriert worden. Seit Beginn der Pandemie im März starben in Frankreich mehr als 30 000 Menschen an dem Virus.

Kosovos Ministerpräsident Hoti mit Coronavirus infiziert

Der kosovarische Ministerpräsident Avdullah Hoti hat mitgeteilt, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert hat. "Ich habe mich heute auf Covid-19 testen lassen, und der Test war positiv", schrieb Hoti auf Facebook. Allerdings zeige er bis auf einen leichten Husten keine Symptome. Der Regierungschef kündigte an, die kommenden zwei Wochen in Quarantäne zu verbringen und von zu Hause aus zu arbeiten.

Das Kosovo gilt zusammen mit den übrigen Balkanstaaten außerhalb der EU als Corona-Krisengebiet. Hoti und seiner Regierung wurde vorgeworfen, bisher nicht genug im Kampf gegen das Virus zu unternommen zu haben. Im Kosovo sind etwa 9000 Menschen nachweislich infiziert, etwa 250 Menschen starben bisher. In den vergangenen Tagen waren die Infektionszahlen steil angestiegen - die Regierung in Pristina hatte die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie deshalb zuletzt verschärft.

Großbritannien führt Corona-Schnelltests ein

Großbritannien führt Covid-19-Schnelltests ein. Innerhalb von 90 Minuten könne das Virus nachgewiesen werden, erklärte der britische Gesundheitsminister Matt Hancock. Etwa 5,8 Millionen DNA- und 450 000 Abstrichtests sollen zur Verfügung stehen. "Die Tatsache, dass diese Tests sowohl Grippe als auch Covid-19 erkennen können, wird im Winter hilfreich sein, damit Patienten den richtigen Rat befolgen können, um sich und andere zu schützen", so Hancock.

Das britische Gesundheitssystem ist durch den Ausbruch der Pandemie stark belastet. Mehr als 46 000 Menschen sind bislang an den Folgen des Virus verstorben.