Die Gesundheitsminister der G-7-Staaten haben mit Beratungen über die Omikron-Variante des Coronavirus begonnen. Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hob hervor, nur weil Südafrika offen Informationen über die in der Region entdeckte Variante geteilt habe, seien schnelle Reaktionen darauf möglich gewesen. "So funktioniert globale Pandemiebekämpfung", schrieb der CDU-Politiker bei Twitter. Diese "vorbildliche Transparenz" verdiene Unterstützung.

Wegen der Omikron-Variante haben viele Staaten Einreisesperren für Menschen aus den südlichen Ländern Afrikas erlassen. Auch Deutschland hat Reisebeschränkungen ausgesprochen. In der Region trifft das auf Unverständnis, viele Menschen fühlen sich unfair behandelt. Die Infektionszahlen in Südafrika sind geringer als in Deutschland und die Maßnahmen teilweise schärfer. Für den Tourismus des Landes sind die Reisebeschränkungen ein harter Schlag.

Zur Gruppe der G-7-Staaten gehören neben Deutschland und Großbritannien die USA, Frankreich, Italien, Japan und Kanada. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die zunächst im Süden Afrikas entdeckte Omikron-Variante als "besorgniserregend" eingestuft. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC spricht von ernsthaften Sorgen, dass Omikron die Wirksamkeit der Impfstoffe erheblich verringern und das Risiko von Reinfektionen erhöhen könnte. Welche genauen Auswirkungen die Mutante hat, steht noch nicht fest. (29.11.2021)

Japan schließt Grenzen wegen Omikron

Zum Schutz vor der neuen Corona-Variante Omikron schließt Japan seine Grenzen. Ab Dienstag um Mitternacht sei Ausländern die Einreise verboten, kündigt Ministerpräsident Fumio Kishida an. Japaner, die aus bestimmten Ländern zurückkehrten, müssten in gesonderten Einrichtungen in Quarantäne, fügt er hinzu. Japan folgt damit dem Beispiel Israels, das sich am Samstag als erstes Land im Kampf gegen die Ausbreitung der zuerst in Südafrika entdeckten neuen Virusvariante mit Grenzschließungen abgeschottet hat. Erst am Freitag hatte die Regierung in Tokio die Einreisekontrollen für Menschen aus sechs afrikanischen Ländern verschärft. In Japan wurden bisher keine Omikron-Fälle festgestellt. (29.11.2021)

Niederländische Grenzpolizei nimmt aus Quarantäne Geflüchtete fest

Die niederländische Grenzpolizei hat ein Paar nach der Flucht aus einem Quarantäne-Hotel festgenommen. Die beiden seien in einem Flugzeug gefasst worden, das in Richtung Spanien starten sollte, wie der Deutschlandfunk unter Berufung auf die niederländische Behörde berichtet. Das Paar war zuvor aus einem Hotel geflohen, in dem positiv auf Corona getestete Reisende aus Südafrika untergebracht sind, bei denen zum Teil auch die neue Omikron-Variante festgestellt worden war. Die Polizei übergab die beiden der Gesundheitsbehörde. Das Paar wurde daraufhin erneut unter Quarantäne gestellt. Die Behörden leiteten eine Klage wegen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit ein. (29.11.2021)

WHO - Omikron-Variante stellt sehr hohes globales Risiko dar

Die Weltgesundheitsorganisation WHO stuft das von der neuen Omikron-Variante ausgehende weltweite Risiko als insgesamt "sehr hoch" ein. Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren globalen Ausbreitung sei groß. Es sei mit steigenden Covid-19-Fallzahlen zu rechnen. Die WHO ruft ihre 194 Mitgliedstaaten dazu auf, sicherzustellen, dass Pläne zur Eindämmung in Kraft seien, um das Gesundheitssystem aufrecht zu halten.

Zudem wollen die 194 WHO-Mitgliedsländer von Montag an einen neuen Pandemievertrag auf den Weg bringen. Das Abkommen soll ein gemeinsames Vorgehen für zukünftige pandemische Bedrohungen wie Covid-19 festlegen. Der Beschluss wird für Dienstag oder Mittwoch erwartet.

Die Staaten hatten sich bereits vor Beginn der dreitägigen außerordentlichen Versammlung in Genf auf einen Text geeinigt, der nur noch formal angenommen werden muss. Der Entwurf spricht von einer "Konvention, Übereinkunft oder anderem internationalen Instrument" über ein gemeinsames Vorgehen im Falle einer neuen pandemischen Gefahr. Die formalen Verhandlungen sollen spätestens Anfang März beginnen. Genaue Inhalte der Pandemie-Konvention stehen noch nicht fest.

Deutschland unterstützt den neuen Vertrag. Laut Diplomaten stehen China, Russland und andere autoritär regierte Länder einem Vertrag mit starken Transparenzregeln skeptisch gegenüber. Genaue Inhalte der Pandemie-Konvention stehen aber noch nicht fest. Die formalen Verhandlungen sollen spätestens Anfang März beginnen (29.11.2021)

Schweizer Corona-Maßnahmengegner scheitern bei Votum zu 3-G-Zertifikat

Bei einer Volksabstimmung über das Schweizer Covid-Zertifikat haben Corona-Maßnahmengegner eine deutliche Niederlage erlitten. Nach Auszählung aller Kantone unterstützten am Sonntag 62 Prozent der Wählerinnen und Wähler den 3-G-Nachweis, der in der Gastronomie, bei Veranstaltungen und in Freizeiteinrichtungen vorgezeigt werden muss.

Die rechtskonservative SVP hatte gemeinsam mit mehreren anderen Gruppierungen das Referendum gegen den Covid-Pass unterstützt. Sie halten es für unangemessen, ein Zertifikat als Eintrittskarte zu verlangen. Dies spalte das Land und führe zu einem indirekten Impfzwang. Die Regierung hatte hingegen argumentiert, dass ohne solch einen Nachweis über Impfung, Genesung oder negativen Corona-Test Großveranstaltungen verboten werden müssten und es wieder zu landesweiten coronabedingten Schließungen kommen könne.

Nachrichten zu Covid-19 - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Coronavirus-Lage in Deutschland und weltweit - im SZ am Morgen und SZ am Abend. Unser Nachrichten-Newsletter bringt Sie zweimal täglich auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung unter sz.de/morgenabend. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Nachrichten-Newsletter oder unsere Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Konkret wurde über eine Gesetzesänderung vom März 2020 abgestimmt, die nicht nur die Grundlage für das Zertifikat schuf, sondern auch eine bessere Kontaktnachverfolgung von Infizierten ermöglichte und Wirtschaftshilfen für pandemiebetroffene Unternehmen ausbaute. Ein "Nein" zu der Novelle hätte auch diese Maßnahmen gekippt. Die Zustimmungsrate von 62 Prozent entsprach in etwa dem Anteil der vollständig Geimpften in der Schweizer Bevölkerung. Die SVP will weiter gegen noch schärfere Corona-Maßnahmen ankämpfen. (28.11.2021)