Die als Besorgnis erregend eingestufte Coronavirus-Variante Omikron ist bis Mittwoch in mindestens 23 Ländern entdeckt worden. Das geht aus dem Melderegister der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hervor, wie WHO-Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf berichtete. Die Zahl werde mit Sicherheit steigen.

Wie gut die verfügbaren Impfstoffe bei einer Infektion mit der Omikron-Variante vor einem schweren Verlauf schützen, sei noch nicht klar, betonte Covid-19-Expertin Maria van Kerkhove. Die Studien brauchten Zeit. In Südafrika sei die Zahl der Krankenhauseinweisungen gestiegen, aber dies könne auf die Tatsache zurückzuführen sein, dass sich mehr Menschen infizieren, nicht, dass die Omikron-Variante einen schlimmeren Verlauf verursacht als andere Varianten.

Van Kerkhove betonte, es dürfe nicht in Vergessenheit geraten, dass das Infektionsgeschehen zurzeit weltweit von der Delta-Variante getrieben werde. Davor schützten die vorhandenen Impfstoffe sehr effektiv. Sie rief alle Länder auf, die Impfungen zu forcieren. Sie appellierte an reiche Länder, mehr Impfdosen so schnell wie möglich für ärmere Länder zur Verfügung zu stellen.

"Klar haben wir es mit einer Krise zu tun. Und diese Krise ist in Europa, und sie wird von der Delta-Variante getrieben", sagte WHO-Nothilfekoordinator Mike Ryan. Die WHO betont, dass mit Abstand halten, Masken tragen und guter Lüftung viel getan werden könne, um Infektionen zu vermeiden. Ryan rief Regierungen auf, die Verantwortung nicht an die einzelnen Bürgerinnen und Bürger zu delegieren, sondern klare Maßnahmen zu verhängen. (01.12.2021)

Erste Omikron-Fälle in Nigeria bereits im Oktober

In Nigeria sind die ersten Omikron-Fälle bereits im Oktober aufgetaucht. Allerdings sei die neue Variante des Coronavirus erst jetzt bei einer nachträglichen Sequenzierung nachwiesen worden, teilt die Gesundheitsbehörde NCDC mit. Es habe sich um coronapositiv getestete Reisende nach Nigeria gehandelt, deren Proben im Oktober gesammelt worden seien. Weitere Details wurden nicht genannt. Zudem bestätigten sich zwei aktuelle Verdachtsfälle. Zwei Personen, die vergangene Woche aus Südafrika eingereist seien, seien positiv auf die Omikron-Variante getestet worden. (01.12.2021)

USA wollen vor Weihnachten Einreisebestimmungen verschärfen

Menschen, die in die USA einreisen wollen, müssen einem Zeitungsbericht zufolge wegen der Omikron-Variante mit einer verschärften Testpflicht rechnen. Die US-Regierung erwäge zudem eine siebentägige Quarantäne und zusätzliche verpflichtende Tests einige Tage nach der Ankunft, berichtet die Washington Post. Die neuen Regeln finden sich zum Teil in einem entsprechenden Regierungsentwurf, der schon am Donnerstag veröffentlicht werden soll. Noch sind allerdings viele Punkte unklar.

Als praktikabel gilt, dass sich jeder Einreisende unabhängig vom Impfstatus maximal 24 Stunden vor Abflug auf Corona testen lassen muss. Sollte aber etwa eine Aufforderung zu einer siebentägigen Quarantäne nach Ankunft in den USA kommen, ist bisher offen, ob und wie diese durchgesetzt werden könnte. Auch ein verpflichtender Zweittest nach zwei bis drei Tagen Aufenthalt ließe sich kaum kontrollieren. Täglich kommen etwa 200 000 Menschen in den USA an. Manche Experten hoffen, dass es schon hilfreich wäre, wenn sich davon nur etwa 50 000 an die neuen Regeln halten würden.

Noch befindet sich das neue Regelwerk im Entwurfsstadium. Es wird allerdings erwartet, dass es spätestens Mitte Dezember in Kraft tritt. Also kurz vor der erwarteten großen Weihnachtsreisewelle. Die US-Regierung hatte erst Anfang November das generelle Einreiseverbot aufgehoben und damit zumindest vollständig Geimpften nach etwa eineinhalb Jahren Corona-Pause wieder die Möglichkeit zu einem Besuch in den USA gegeben. (01.12.2021)

Erstmals zwei Omikron-Fälle in Brasilien entdeckt

In Brasilien sind am Dienstag die ersten beiden Fälle mit der neuen Coronavirus-Variante Omikron festgestellt worden. Es könnte sich dabei auch um den ersten Fall in Lateinamerika überhaupt handeln. Proben von zwei Brasilianern, die durch das renommierte Hospital Israelita Albert Einstein positiv auf die Omikron-Variante getestet wurden, würden für eine bestätigende Laboranalyse eingeschickt werden, hieß es in einer Mitteilung der brasilianischen Gesundheitsüberwachungsbehörde Anvisa am Dienstag. Nach Angaben des Nachrichtenportals G1 handelt es sich um brasilianische Missionare, die in Südafrika leben.

In der Millionenmetropole São Paulo, der größten Stadt Brasiliens, war im Februar 2020 auch der erste Coronavirus-Fall des Landes registriert worden. Insgesamt haben sich in Brasilien nach offiziellen Angaben inzwischen mehr als 22 Millionen Menschen infiziert. Fast 614 000 Patienten sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben - mehr Tote gibt es nur in den USA. Brasilien hat rund 210 Millionen Einwohner. Zuletzt erklärte sich São Paulo zur "Impfhauptstadt der Welt". Die Stadt hat nach offiziellen Angaben alle erwachsenen Einwohnerinnen und Einwohner vollständig gegen das Coronavirus geimpft. (01.12.2021)

Minister Müller dringt auf schnelles Impfen in Afrika

Angesichts der Ausbreitung der Coronavirus-Variante Omikron fordert der scheidende Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) ein schnelleres Impftempo in Afrika. "Die Omikron-Mutation zeigt: Entscheidend ist jetzt, die globale Impfkampagne massiv zu beschleunigen", sagte Müller der Funke-Mediengruppe. Erst sieben Prozent aller Afrikaner seien vollständig geimpft. "Das ist viel zu wenig", sagte der CSU-Politiker.

Die Weltgemeinschaft müsse "alles daran setzen", bis Ende dieses Jahres 40 Prozent der Menschen weltweit zu impfen. "Das wäre auch ein Zeichen globaler Solidarität", hob der CSU-Politiker hervor. Nötig sei dafür eine Impfstoffproduktion "Made in Africa". Deutschland helfe mit knapp 200 Millionen Euro an Krediten und Zuschüssen, um Südafrika "zum Produktionsstandort für die Impfstoff-Produktion für das gesamte südliche Afrika auszubauen".

Der 66 Jahre alte CSU-Politiker Müller gehört dem neu gewählten Bundestag nicht mehr an und gibt auch sein Ministeramt ab. Er übernimmt die Leitung der UN-Organisation für industrielle Entwicklung (UNIDO). (01.12.2021)

Moderna rechnet mit geringerer Wirksamkeit gegen Omikron-Variante

Der Chef des US-Pharmakonzerns Moderna, Stéphane Bancel, rechnet damit, dass die gegenwärtigen Corona-Impfstoffe wahrscheinlich nicht so wirksam gegen die neue Omikron-Variante sind. Er sagte zudem, dass es Monate dauern werde, bis Pharmaunternehmen neue variantenspezifische Impfstoffe in großem Maßstab herstellen können.

Wegen der Vielzahl von Mutationen gehe er derzeit nicht von einer Wirksamkeit wie bei der Delta-Variante aus, sagte Bancel der Financial Times. "Ich denke, es wird ein erheblicher Rückgang sein. Ich weiß nur nicht, wie viel, weil wir die Daten abwarten müssen. Aber alle Wissenschaftler, mit denen ich gesprochen habe, sind der Meinung: 'Das wird nicht gut sein.'"

Die Aussagen des Moderna-Chefs machen sich bereits auf den Aktienmärkten bemerkbar: Wegen der wieder aufgeflammten Furcht vor einem Rückschlag für die Weltwirtschaft rutschte der Dax deutlich ins Minus. Auch für die Wall Street zeichnet sich ein Rückschlag ab.

Nicht nur Impfstoffe könnten bei Omikron an Wirkung verlieren, auch einige Covid-Medikamente müssen womöglich angepasst werden. Der Pharmakonzern Regeneron teilte mit, dass sein Antikörper-Mittel Tests zufolge bei der neuen Virusvariante an Effektivität einbüßt. Der frühere US-Präsident Donald Trump hatte seine schnelle Erholung von Covid-19 dem Medikament zugeschrieben. Auch ein Medikament des Unternehmens Eli Lilly & Co ist offenbar nicht so effektiv wie bei anderen Varianten. Beide Mittel zielen auf das Spike-Protein ab, wo bei Omikron besonders viele Mutationen auftreten.

Die Universität Oxford, Partner des Impfstoffherstellers Astra Zeneca, sieht hingegen keine Hinweise auf einen mangelnden Schutz vor schweren Krankheitsverläufen bei Omikron. Die Wirksamkeit des mit Astra Zeneca entwickelten Vakzins werde in dieser Hinsicht genau untersucht, teilt die Uni weiter mit. Es gebe bisher nur begrenzt Daten zu Omikron. Sollte es aber notwendig sein, könnte rasch eine neue Version des Impfstoff entwickelt werden. (30.11.2021)

Athen setzt ältere Ungeimpfte mit monatlicher Geldstrafe unter Druck

In Griechenland müssen sich Menschen über 60 Jahre bis zum 16. Januar mindestens einmal impfen lassen. Andernfalls droht ihnen von da an eine monatliche Geldbuße von 100 Euro. Das kündigte Regierungschef Kyriakos Mitsotakos im Staatsfernsehen an. "Es gibt nur eine Altersgruppe, die darauf besteht abzuwarten: Von den 580 000 ungeimpften Bürgern über 60 Jahre haben sich im November nur 60 000 impfen lassen. Und leider sind es gerade die über 60-Jährigen, die krank werden und sterben", sagte er.

Aus der Impf-Verpflichtung kommen die Bürger nicht heraus: Die staatliche Sozialversicherung leitet die Daten der Ungeimpften an das Finanzamt weiter, das dann für die Eintreibung der Geldbuße zuständig ist. Die so eingetriebenen Bußgelder sollen den Krankenhäusern zugute kommen. "Das ist keine Strafe, sondern ein Bonus für die Gesundheit - ein Akt der Gerechtigkeit", sagte Mitsotakis.

In Griechenland sind der EU-Gesundheitsbehörde ECDC zufolge bisher 62 Prozent der etwa elf Millionen Einwohner vollständig geimpft. Die Regierung schließt einen landesweiten Lockdown kategorisch aus; stattdessen gibt es für Ungeimpfte seit Anfang November im öffentlichen Leben zahlreiche Einschränkungen. So gilt die Testpflicht selbst beim Behördenbesuch, außerdem sind Ungeimpfte von Fitness-Studios, Gastronomie und Kultur ausgeschlossen. (30.11.2021)