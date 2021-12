Omikron dürfte Anfang 2022 in Europa dominieren

Eine Frau mit Mund-Nasen-Schutz geht über die Westminster Bridge in London. In Großbritannien herrschen aufgrund der rasanten Ausbreitung von Omikron wieder schärfere Maßnahmen gegen die Pandemie.

Omikron dürfte schon innerhalb der ersten beiden Monate im Jahr 2022 zur dominierenden Variante des Coronavirus in Europa werden. Das schreibt die EU-Gesundheitsbehörde ECDC in einer aktualisierten Risikobewertung. Es werde mit einer weiteren zügigen Zunahme der Omikron-Fallzahlen im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) gerechnet. Zum EWR zählen die 27 EU-Staaten, Norwegen, Island und Liechtenstein.

Noch herrsche hier die Delta-Variante vor. Die epidemiologische Lage sei derzeit weiter von hohen Fallzahlen und einer niedrigen, aber langsam steigenden Sterberate geprägt. Omikron werde Modellvorhersagen zufolge aber wahrscheinlich innerhalb der ersten beiden Monate des kommenden Jahres im EWR zur dominanten Variante werden. Es sei sehr wahrscheinlich, dass Omikron zusätzliche Krankenhauseinlieferungen und Todesfälle verursachen werde.

ECDC-Direktorin Andrea Ammon sagte, die Länder sollten ihre Bemühungen steigern, Menschen vollständig zu impfen und so bald wie möglich Auffrischungsimpfungen zu verabreichen. Impfungen alleine seien in der derzeitigen Situation aber nicht genug. Es brauche auch eine schnelle Wiedereinführung oder Verschärfung von Maßnahmen wie das Tragen von Masken und genügend Abstand zu halten. (15.12.2021)

Mehr als 800 000 Corona-Tote in den USA

Seit Beginn der Pandemie sind in den USA bereits mehr als 800 000 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Das ging am Dienstag aus Daten der Johns Hopkins University (JHU) in Baltimore hervor. Die Schwelle von 700 000 Toten war Anfang Oktober überschritten worden.

Die Johns-Hopkins-Webseite wird regelmäßig aktualisiert und zeigt meist einen etwas höheren Stand als die offiziellen Zahlen. In Einzelfällen wurden die Zahlen aber auch wieder nach unten korrigiert. Der US-Gesundheitsbehörde CDC zufolge waren bis Dienstag rund 796 000 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Kein Land weltweit hat mehr Corona-Tote registriert als die Vereinigten Staaten, in denen rund 330 Millionen Menschen leben. Auf Platz zwei steht derzeit Brasilien mit gut 600 000 Toten, dahinter folgt Indien mit fast 500 000 Opfern. In Mexiko und Russland sind es nach offiziellen Zahlen jeweils rund 300 000 Tote. Experten gehen allerdings in allen Ländern von höheren Dunkelziffern aus, denn viele Todesfälle und Corona-Infektionen werden den Behörden gar nicht gemeldet.

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen in den USA seit Beginn der Pandemie hatte erst am Montag die Schwelle von 50 Millionen überschritten. Aktuell werden dort pro Tag rund 120 000 Neuansteckungen gemeldet, fast ausschließlich mit der Delta-Variante. Jeden Tag sterben dem CDC zufolge im Durchschnitt rund 1100 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus. (15.12.2021)

EU sichert sich 500 000 Dosen neuer Covid-Medikamente

Die Europäische Kommission hat einem Medienbericht zufolge knapp eine halbe Million Dosen neuartiger Medikamente gegen Covid-19 bestellt. Wie die Ärzte Zeitung am Mittwoch online berichtet, hat die Kommission Verträge über 55 000 Dosen des Antikörper-Cocktails Casirivimab/Imdevimab und jeweils 220 000 Dosen der Antikörper-Therapien Sotrovimab und Bamlanivimab abgeschlossen. Die Zeitung beruft sich auf die Antwort von EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides auf eine parlamentarische Anfrage des FDP-Europaabgeordneten Moritz Körner.

Die Verträge sehen dem Bericht zufolge die Option des Kaufs vor, nachdem die Arzneien in der EU zugelassen wurden oder eine nationale Notfallgenehmigung vorliegt. Dies gewährleiste, so heißt es von der Kommission, eine ausreichende Flexibilität für einen raschen Zugang zu den Therapeutika unter Berücksichtigung der Sicherheit und Wirksamkeit. Casirivimab/Imdevimab ist seit Mitte November regulär in der EU bei Covid-19 zugelassen. Die anderen Arzneien befinden sich noch im Zulassungsprozess. (14.12.2021)

Johnson setzt Corona-Maßnahmen trotz Rebellion in den eigenen Reihen durch

Das britische Unterhaus hat gegen großen Widerstand auch in den Reihen der Regierungspartei einer Verschärfung der Corona-Maßnahmen zur Bekämpfung der hochansteckenden Omikron-Variante zugestimmt. Die Abgeordneten stimmten am Dienstagabend nach einer emotionalen Debatte mit einer Mehrheit für die Maßnahmen, die eine Verschärfung der Maskenpflicht sowie die besonders umstrittenen 3-G-Nachweise für Nachtclubs und Großveranstaltungen vorsehen.

Bei der Abstimmung über die Nachweise stimmten 369 Abgeordnete dafür, 126 dagegen. Medienberichten zufolge stammten knapp 100 Gegenstimmen aus dem Regierungslager. Kommentatoren gingen in ersten Einschätzungen davon aus, dass es die größte Rebellion gegen Johnson seit seinem Wahlsieg im Jahr 2019 gewesen sein könnte. Die größte Oppositionspartei Labour hatte bereits vorab ihre Zustimmung zu den Maßnahmen angekündigt, weshalb die Mehrheit als sicher galt. Allerdings kündigten Dutzende Abgeordnete der Tory-Partei lautstark an, dagegen zu stimmen. Der größte Widerstand regte sich dabei gegen die Impf- oder Testnachweise. Johnson hat eine Mehrheit von 79 Stimmen im Unterhaus, konnte die aktuelle Verschärfung also nur mit den Stimmen der Opposition durchs Parlament bringen.

Der Premier steht nicht nur wegen der Verschärfung von Corona-Maßnahmen, sondern auch wegen mehrerer Skandale in der Kritik. So sollen im Lockdown des vergangenen Jahres in der Downing Street mehrere illegale Partys stattgefunden haben. (14.12.2021)