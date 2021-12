Irland meldet einen Anstieg von Infektionen mit der Omikron-Variante. Die Virus-Mutante sei derzeit wahrscheinlich für elf Prozent der neuen Covid-19-Fälle in Irland verantwortlich, teilen die Gesundheitsbehörden des Landes mit. Sie prognostizieren einen "sehr schnellen Anstieg" der Omikron-Infektionen in den kommenden Tagen. (14.12.2021)

Corona-Neuinfektionen in der NFL brechen Tageshöchstwert

Die NFL hat am Montag 36 Football-Profis auf die Coronaliste gesetzt. Das geht aus einem Bericht auf der NFL-Homepage hervor. Informationen von ESPN zufolge wurde nach dem Bericht ein weiterer Profi positiv getestet, so dass insgesamt 37 Spieler binnen einen Tages auf die Liste gesetzt wurden. Es ist der Höchstwert seit Erfassung der Coronatests in der National Football League, der bisherige Rekord von 24 Spielern stammte aus dem Juli. Laut NFL.com-Bericht hat die Liga alle dazu berechtigten Menschen mit direktem Zugang zu den Profis dazu verpflichtet, sich bis zum 27. Dezember mit einer Booster-Impfung zu schützen.

Mit Stand 30. November waren 94,5 Prozent aller NFL-Profis geimpft, bei weiterem Personal der National Football League soll die Quote bei nahezu 100 Prozent liegen. (14.12.2021)

Kalifornien will wieder die Maskenpflicht

Kalifornien will wieder die Maskenpflicht in allen öffentlichen Innenräumen einführen. Grund seien die steigenden Corona-Zahlen, die von der neuen Omikron-Variante angetrieben würden, gibt Gesundheitsminister Mark Ghaly bekannt. Die Maßnahme gelte ab Mittwoch. Sie solle einen Monat dauern. Die US-Seuchenbehörde CDC warnt zudem vor Reisen nach Italien, Grönland und Mauritius. Grund seien die hohen Corona-Infektionszahlen dort, heißt es in einer Erklärung. (14.12.2021)

American Airlines - US-Corona-Hilfen haben gesamte Branche gerettet

Die Luftfahrtbranche hat die Pandemie laut der US-Fluggesellschaft nur dank der Corona-Hilfen der US-Regierung überstanden. "54 Milliarden Dollar an Covid-19-Hilfen der US-Regierung haben die Luftfahrtindustrie gerettet", wird Doug Parker, Vorstandsvorsitzende von American Airlines, vor einem Ausschuss des US-Senats am Dienstag ausgesagt. Wären die Hilfen als Darlehen aufgesetzt gewesen, hätte die Branche nur mit Massenentlassungen und einem Stopp des kompletten Flugbetriebs ab April 2020 überlebt - bis die Nachfrage eine Wiederaufnahme des Flugbetriebs gerechtfertigt hätte. (14.12.2021)

Zahl der Omikron-Infektionen steigt in Großbritannien sprunghaft an

Großbritannien meldet einen sprunghaften Anstieg der Zahl der Infektionen mit der Omikron-Variante. Das Virus verbreite sich mit einer "phänomenalen Quote", teilt Gesundheitsminister Sajid Javid mit. Allein in London seien wahrscheinlich 40 Prozent der Infektionen auf Omikron zurückzuführen. "So etwas haben wir noch nie beobachtet", sagt er dem Fernsehsender Sky News. Die Zahl der Omikron-Infektionen würde sich alle zwei bis drei Tage verdoppeln.

In einer Fernsehansprache hatte Premierminister Boris Johnson am Wochenende große Anstrengungen angekündigt, um die Impfkampagne massiv zu beschleunigen. Er warnte, dass das Vereinigte Königreich vor einer Flutwelle von Infektionen mit der Omikron-Variante stehe. Johnson nannte das Ziel, pro Tag eine Million Dosen zu spritzen und somit bis Ende Dezember jedem Erwachsenen, dessen Zweitimpfung mindestens drei Monate zurückliegt, ein Angebot für eine Booster-Impfung zu machen. Er bezeichnete seinen Plan als eine "nationale Mission", die man so noch nicht gesehen habe. Tatsächlich liegt der bisherige Rekord bei etwa 844 000 verabreichten Dosen pro Tag.

Wie der britische Guardian berichtet, sollen 42 militärische Planungsteams im Vereinigten Königreich verteilt und zusätzliche Impfzentren und mobile Einheiten geschaffen werden. So sollen auch erweiterte Öffnungszeiten am frühen Morgen und späten Abend sowie an den Wochenenden möglich sein.

Johnson sagte, man dürfe sich nicht darauf verlassen, dass bei Infektionen mit der Omikron-Variante die Krankheitsverläufe milder seien: "Machen Sie nicht den Fehler zu denken, Omikron könnte Ihnen und Ihren Lieben nicht schaden." (13.12.2021)

Norwegen will Corona-Regeln verschärfen

Norwegen will noch in dieser Woche die Corona-Maßnahmen verschärfen. Das kündigte Ministerpräsident Jonas Gahr Stoere an. "Die Situation ist ernst. Die Ausbreitung der Infektion ist zu groß und wir müssen Maßnahmen ergreifen, um diese Entwicklung einzudämmen", sagt er der Nachrichtenagentur NTB. Norwegen verzeichnet bei den Neuinfektionen und den Krankenhauseinweisungen Höchststände, was zum Teil auch auf die Ausbreitung der Corona-Variante Omikron zurückgeführt wird. (13.12.2021)

Südkorea testet KI-gestützte Gesichtserkennung zur Kontaktverfolgung

Südkorea will mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) die Kontaktverfolgung in der Pandemie beschleunigen. Das staatlich finanzierte KI-Projekt in Bucheon, eine dicht besiedelte Stadt am Rande von Seoul, nutze das Material von Überwachungskameras zur Gesichtserkennung und Nachverfolgung von Kontakten infizierter Personen, sagt ein Vertreter der Stadt der Nachrichtenagentur Reuters. Es werde auch kontrolliert, ob der Erkrankte eine Maske getragen habe.

Im Januar soll die neue Technologie in Betrieb genommen werden. Dies geht aus einem 110-seitigen Geschäftsplan der Stadt hervor, der dem Ministerium für Wissenschaft und IKT (Informations- und Kommunikationstechnologie) vorgelegt wurde und den die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte. Menschenrechtsaktivisten und Oppositionsparteien äußern Bedenken, dass die Regierung die gesammelten Daten auch nach der Pandemie nutzen werde. (13.12.2021)

Lockdown in Österreich endet, Tausende demonstrieren

Kurz vor Ende des Lockdowns in Österreich sind am Wochenende erneut Zehntausende gegen die Corona-Auflagen auf die Straße gegangen. Allein in Wien nahmen am Samstag an einem Protestmarsch nach Angaben der Behörden rund 44 000 Menschen teil. Auch in anderen Städten des Landes kam es zu Kundgebungen.

Der Chef der rechten FPÖ, Herbert Kickl, rief in Wien zum Widerstand gegen den geplanten Impfzwang auf. Diese Maßnahme wie auch der zeitlich unbegrenzte Lockdown für Ungeimpfte seien ein "Anschlag auf die Menschlichkeit", sagte der Rechtspopulist vor seinen Anhängern. "Diese Regierung handelt sadistisch." Sie will mit Unterstützung von vier der fünf Parlamentsparteien von Februar an eine Impfpflicht als Vorbeugung gegen weitere Corona-Wellen. Es drohen hohe Geldstrafen für Impfverweigerer.

Seit Sonntag sind die landesweiten Ausgangsbeschränkungen für die Geimpften und Genesenen fast überall vorbei. Ungeimpfte dürfen bis auf weiteres ihr Zuhause weiterhin nur für den Weg zur Arbeit, zur Erledigung von Einkäufen des täglichen Bedarfs oder zur Erholung verlassen. Theater, Museen sowie Freizeiteinrichtungen öffneten wieder. Am Montag folgt der Handel. Unterschiedlich ist das Vorgehen bei Gastronomie und Hotellerie. Nur in den Bundesländern Tirol, Vorarlberg und Burgenland durften Hotels und Restaurants bereits am Sonntag wieder Gäste empfangen. Die Bundesländer Salzburg, Niederösterreich, Kärnten und Wien erlauben dies erst in einigen Tagen oder in einer Woche wieder. Das Bundesland Oberösterreich bleibt bis zum 17. Dezember im Lockdown. Bundesweit gelten eine FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen, eine weitreichende 2-G-Regel sowie eine Sperrstunde für die Gastronomie um 23 Uhr.

Alle, die einen Ski-Urlaub in Österreich planen, müssen berücksichtigen, dass in Lokalen, Hotels und Seilbahnen die 2-G-Regel gilt, also Zugang nur für Geimpfte und Genesene. Die Nachtgastronomie und die Après-Ski-Lokale bleiben zu. Für die Rückreise nach Deutschland müssen Touristen geimpft oder genesen sein, um einer sonst nötigen Quarantäne zu entgehen.

Angesichts der massiven vierten Corona-Welle und der hohen Belastung der Kliniken mit Covid-Patienten hatte die österreichische Bundesregierung am 22. November die Notbremse gezogen. Seitdem ist die Sieben-Tage-Inzidenz um zwei Drittel auf rund 370 Fälle unter 100 000 Einwohnern innerhalb einer Woche gefallen. Die Lage in den Kliniken hat sich leicht entspannt. (12.12.2021)

Tschechien führt Impfpflicht für alle ab 60 Jahren ein

Die scheidende Regierung in Tschechien hat als eine ihrer letzten Handlungen eine Corona-Impfpflicht für alle Menschen ab einem Alter von 60 Jahren verabschiedet. Sie tritt am 1. März 2022 in Kraft, wie aus einer im Amtsblatt veröffentlichten Verordnung des Gesundheitsministeriums in Prag hervorgeht. Verpflichtend wird die Impfung dann auch für Gesundheits- und Pflegepersonal, Ärzte und Medizinstudenten, Polizisten, Feuerwehrleute und Soldaten.

Ob die Verordnung Bestand hat, muss sich erst noch zeigen. Vertreter der künftigen Koalition aus fünf liberalen und konservativen Parteien haben sich öffentlich gegen eine solche Verpflichtung ausgesprochen. Von einem "Schritt ins Dunkle" sprach der designierte Gesundheitsminister Vlastimil Válek. Er könnte die Entscheidung wieder rückgängig machen. Die Übergabe der Regierungsgeschäfte an die Gewinner der Wahl vom Oktober dürfte noch in diesem Monat erfolgen.

Fast eine halbe Million Menschen aus der Altersgruppe über 60 Jahren sind in dem EU-Mitgliedstaat noch nicht vollständig gegen Covid-19 geimpft. Bei den Beschäftigten in Altersheimen und Pflegediensten liegt die Impfquote nur bei 65 Prozent. Tschechische Ärztevertreter sind in der Frage der Impfpflicht gespalten. Während die einen warnten, dass sie nur schwer zu kontrollieren sei, begrüßten andere die Entscheidung. (10.12.2021)