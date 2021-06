In Österreich fallen zum 1. Juli weitere Corona-Beschränkungen. So wird die wegen der Corona-Krise eingeführte Sperrstunde aufgehoben. Damit sei auch die Nachtgastronomie bei zunächst etwas reduzierter Kapazität wieder möglich, kündigte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) an. "Es kann getanzt, geheiratet, gefeiert werden". Die Infektionslage sei deutlich besser als allgemein erwartet, sagte der Regierungschef mit Blick auf die Sieben-Tage-Inzidenz von 15.

"Wir können weitere große Schritte in Richtung Normalität machen", sagte Kurz. Nach Angaben der Regierung entfällt in der Gastronomie die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske nun auch für die Mitarbeiter. Veranstaltungen in Kunst, Kultur und Sport sind ohne Obergrenzen für das Publikum möglich; dann werden auch wieder Events mit Stehplätzen erlaubt. Statt einer FFP2-Masken-Pflicht wird im Handel, in Bussen und Bahnen sowie in den Museen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ausreichen.

Weiterhin gilt für den Besuch der Gastronomie oder von Veranstaltungen die sogenannte 3-G-Regel. Das heißt: Der Gast muss getestet, genesen oder geimpft sein. Vom 1. Juli an müssen sich allerdings nur noch alle testen lassen, die mindestens zwölf Jahre alt sind. Am 22. Juli sollen weitere Erleichterungen in Kraft treten. (17.06.2021)

Hunderte mit Sinovac geimpfte Ärzte in Indonesien infiziert

In Indonesien haben sich den Behörden zufolge mehr als 350 Ärzte mit dem Coronavirus infiziert, obwohl sie mit dem chinesischen Impfstoff Sinovac geimpft worden waren. Die meisten der Betroffenen hätten keine Symptome, Dutzende der Mediziner müssten allerdings im Krankenhaus behandelt werden, sagt ein Vertreter der Gesundheitsbehörden auf Java. Dort gibt es in einem Bezirk einen Corona-Ausbruch, der auf die ansteckendere Virus-Variante Delta zurückgeführt wird. (17.06.2021)

US-Amerikaner dürfen bald wieder leichter nach Europa reisen

Menschen aus den Vereinigten Staaten und mehreren anderen Ländern sollen künftig wieder leichter in die Europäische Union einreisen können. Das bestätigte die portugiesische Ratspräsidentschaft nach Beratungen der ständigen Vertreter der EU-Staaten in Brüssel. Hintergrund ist eine bessere Corona-Lage. Der noch ausstehende formelle Beschluss soll voraussichtlich Ende der Woche angenommen werden.

Zudem sollen die Einreisebestimmungen für Menschen aus Albanien, Libanon, Mazedonien, Serbien, Macau, Hongkong und Taiwan gelockert werden. Damit würde die Liste jener Staaten, aus denen die Einreise einfacher möglich ist, etwa doppelt so lang. Bislang standen dort Australien, Neuseeland, Ruanda, Singapur, Südkorea, Israel, Japan und Thailand. Für alle anderen Staaten gelten drastische Einschränkungen. Die Liste wird regelmäßig überarbeitet.

Auf die Einreisebeschränkungen hatten sich alle EU-Staaten außer Irland sowie die Nicht-EU-Staaten Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island bereits zu Beginn der Corona-Pandemie verständigt. Demnach sind alle nicht zwingend notwendigen Reisen in die EU verboten. Rechtlich bindend ist der Einreisestopp allerdings nicht. Zudem gelten Ausnahmen etwa für EU-Bürger und ihre Familien.

Die Entscheidung aus Brüssel dürfte zunächst nicht von den Vereinigten Staaten erwidert werden. Die USA lockerten vergangene Woche zwar ihre Corona-Reisewarnung für amerikanische Staatsbürger für Ziele wie Deutschland und einige andere EU-Länder, aber die Neubewertung änderte nichts an dem wegen der Pandemie verhängten Einreisestopp für Ausländer aus dem europäischen Schengen-Raum und mehreren anderen Regionen. Eine Einreise ist in der Regel weiterhin nur mit einer Ausnahmegenehmigung möglich. Der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan sagte vergangene Woche, mit der EU sei eine Expertengruppe eingesetzt worden, um Kriterien für eine Öffnung zu erarbeiten. (16.06.2021)

New York beendet Corona-Maßnahmen

Im US-Bundesstaat New York werden nahezu alle Corona-Einschränkungen aufgehoben. Lediglich Vorgaben der Bundesregierung bleiben in Kraft. Betroffen davon sind etwa das öffentliche Verkehrs- und Gesundheitswesen. Die letzten vom Bundesstaat selbst angeordneten und bislang noch nicht zurückgenommenen Einschränkungen im kommerziellen und sozialen Bereich würden aber umgehend aufgehoben, teilt Gouverneur Andrew Cuomo mit. Unternehmen und Einzelpersonen könnten allerdings davon unabhängig weiter Vorkehrungen treffen, wenn sie dies wollten.

Cuomo begründet die Aufhebung damit, dass mittlerweile 70 Prozent der Erwachsenen in dem Bundesstaat mindestens eine Impfdosis erhalten hätten. New York zählte mit der gleichnamigen Millionenmetropole im vergangenen Jahr zu den Pandemie-Brennpunkten in den USA. US-weit werden mehr als 600 000 Corona-Tote gemeldet. (16.06.2021)

Medien: Pläne für bis zu 10 000 Zuschauer bei Olympia-Wettkämpfen

Bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio könnten bis zu jeweils 10 000 einheimische Zuschauer die Wettkämpfe auf den Sportanlagen besuchen. Das berichteten die Wirtschaftszeitung Nikkei und die Nachrichtenagentur Kyodo vor den Beratungen der Corona-Taskforce der japanischen Regierung. Demnach könnte die Zuschauerzahl auf 50 Prozent der Kapazität eines Veranstaltungsortes oder 10 000 Personen begrenzt werden - je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

Eine endgültige Entscheidung über die Zuschauerzahl bei den Olympischen (ab 23. Juli) und den Paralympischen Sommerspielen (ab 24. August) wird jedoch erst erwartet, wenn der Corona-Notstand in Tokio am 20. Juni endet. Bereits fest steht, dass ausländische Zuschauer von den Spielen ausgeschlossen sind. Experten befürchten, dass bei zu großen Menschenansammlungen die Corona-Infektionen wieder in die Höhe schießen könnten. Das Impfprogramm in Japan kommt nur sehr schleppend voran, lediglich etwas mehr als fünf Prozent der Bevölkerung sind bisher vollständig geimpft. (16.06.2021)

Israel hebt Maskenpflicht bis auf wenige Ausnahmen auf

Israel hebt wegen der anhaltend niedrigen Zahl von Corona-Neuinfizierten die Maskenpflicht bis auf wenige Ausnahmen auf. Von Dienstag an müssen nur noch ungeimpfte Besucher und Mitarbeiter in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen Masken tragen. Hintergrund ist das erhöhte Risiko der Patienten und Senioren, krank zu werden. Auch Personen, die sich auf dem Weg in ihre Quarantäne befinden, sowie Passagiere und Personal in Flugzeugen müssen weiter Masken tragen. Dies teilte das Gesundheitsministerium am Montagabend mit.

Das Neun-Millionen-Einwohner-Land Israel setzt seit dem 19. Dezember erfolgreich eine Impfkampagne um. Etwa 5,1 Millionen haben bereits eine Zweitimpfung erhalten, damit haben fast 60 Prozent der Bevölkerung einen vollständigen Impfschutz. Neuinfektionen und schwere Erkrankungen gingen in den vergangenen Monaten stark zurück. Am Montag teilte das Gesundheitsministerium mit, binnen 24 Stunden seien nur vier neue Fälle registriert worden.

Zum 1. Juni hatte Israel bereits wegen des starken Rückgangs von Corona-Neuinfektionen und schweren Erkrankungen die staatlichen Beschränkungen weitgehend aufgehoben. Seither gab es bereits im Freien keine Maskenpflicht mehr. Zuletzt haben allerdings viele Israelis bereits in Geschäften keine Masken mehr getragen. Experten warnen weiter davor, dass neue Varianten aus dem Ausland eingeschleppt werden könnten. (15.06.2021)

Johnson verlängert Maßnahmen in England um einen Monat

Wegen der rapiden Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus hat der britische Premierminister Boris Johnson die noch geltenden Eindämmungsmaßnahmen bis zum 19. Juli verlängert, wie er bei einer Pressekonferenz verkündete. "Ich denke, es ist sinnvoll, noch ein wenig länger zu warten", sagte Johnson. Er sei zuversichtlich, dass vier Wochen dafür ausreichen. In dieser Zeit soll das Impfprogramm nochmals beschleunigt werden. Der bislang für den 21. Juni geplante "Tag der Freiheit" wird damit um bis zu vier Wochen aufgeschoben.

Für diesen Montag im Juni war geplant, alle noch geltenden Kontaktbeschränkungen aufzuheben. Geschäfte und Gastronomie haben bereits seit Wochen wieder geöffnet. Nun werden lediglich die Regeln für Hochzeiten zum 21. Juni gelockert - dort sind nun auch wieder mehr als 30 Gäste erlaubt. Die anderen Landesteile Schottland, Wales und Nordirland haben eigene Corona-Regeln, die sich jedoch nur geringfügig von denen in England unterscheiden. Sollte sich die Lage in England schnell verbessern, könnten Johnson zufolge nach zwei Wochen Änderungen erfolgen.

Obwohl die britische Impfkampagne weit vorangeschritten ist und bereits fast 57 Prozent der Erwachsenen voll geimpft sind, hat die zunächst in Indien entdeckte Delta-Variante die Infektionszahlen im Land wieder in die Höhe schnellen lassen. Nachdem wochenlang nur sehr wenig Neuinfektionen gezählt wurden, liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz nun wieder bei fast 68. Der Wert spiegelt die Zahl der neuen Ansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Premierminister Johnson sprach von einer Zunahme der neuen Positiv-Tests um gegenwärtig 64 Prozent pro Woche und einem Anstieg der Intensivfälle.

Einer schottischen Studie zufolge ist das Risiko, ins Krankenhaus eingeliefert werden zu müssen, bei der Delta-Variante doppelt so hoch wie bei der Alpha-Variante, die im Januar in Großbritannien aufkam. Die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Astra Zeneca böten noch den besten Schutz gegen die Virusvariante aus Indien, so die Studie der Universitäten von Edinburgh und Strathclyde. Sie veröffentlichten ihre Ergebnisse in der Fachzeitschrift The Lancet. Der Impfstoff von Pfizer biete 14 Tage nach der zweiten Dosis 92 Prozent Schutz gegen die Alpha- und 79 Prozent gegen die Delta-Variante, der von Astra Zeneca wiederum 73 Prozent (Alpha) und 60 Prozent (Delta).

Die Wissenschaftler mahnten allerdings dazu, den Vergleich wegen der schwierigen Datenlage mit Vorsicht zu genießen. Die Studie deckt eine demografische Verteilung von Fällen in Schottland vom 1. April bis zum 6. Juni ab. Eine vollständigere Analyse der Daten soll noch folgen. "Wir müssen alle dazu ermutigen, sich bereitzuerklären, ihr Impfangebot wahrzunehmen, um sicherzustellen, dass sie beide Dosen erhalten haben", sagte Jim McMenamin von der schottischen Gesundheitsbehörde als Reaktion auf die Untersuchungsergebnisse. (14.06.2021)