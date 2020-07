WHO kündigt Untersuchung zum Umgang mit der Pandemie an

Nach Kritik an ihrer Reaktion auf die Corona-Pandemie will die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ihren Umgang mit dem Virus auf den Prüfstand stellen. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus kündigte bei einem virtuellen Treffen der Mitgliedsstaaten eine "unabhängige und umfassende Evaluierung der gelernten Lektionen" an. "Es ist eine Zeit der Selbstreflexion", erklärte er. Ziel sei, aus der Vergangenheit zu lernen, um solche Tragödien in der Zukunft zu verhindern, und die Zusammenarbeit zu stärken, um Leben zu retten.

Den Vorsitz des Prüfgremiums IPPR übernehmen Tedros zufolge die frühere neuseeländische Ministerpräsidentin Helen Clark und die ehemalige liberianische Präsidentin Ellen Johnson Sirleaf. Es werde keinen Standard-Bericht geben, "der ins Regal wandert und verstaubt", versicherte der WHO-Chef. "Wir nehmen dies ernst." Die genaue Ausgestaltung des Prüfauftrags werde in Abstimmung mit den Mitgliedsstaaten ausgearbeitet. Tedros forderte die WHO-Mitglieder auf, Experten für die Besetzung des Gremiums vorzuschlagen. Ein erster Bericht des Ausschusses solle bereits im November vorliegen.

Mehr als drei Millionen bestätigte Infektionen in den USA

Die Zahl der bekannten Coronavirus-Fälle in den USA hat die Drei-Millionen-Marke überschritten. Die Vereinigten Staaten sind das am schlimmsten von der Pandemie betroffene Land, mehr als 130 000 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden bereits verzeichnet. Mit etwa 60 000 Corona-Infektionen binnen 24 Stunden haben die USA einen Höchststand bei den Neu-Ansteckungen erreicht. Das geht aus Zahlen hervor, die die Johns-Hopkins-Universität am Mittwochmorgen veröffentlichte.

Zuletzt hatte sich das Coronavirus vor allem in den südlichen Bundesstaaten Kalifornien, Florida und Texas stark ausgebreitet. Allein in Texas hat sich die Zahl der stationären Patienten innerhalb von nur zwei Wochen mehr als verdoppelt. Der demokratische Bürgermeister von Austin warnte am Wochenende, dass die Krankenhäuser seiner Stadt in zwei Wochen ihre Kapazitätsgrenzen erreichen könnten.

Der Immunologe Anthony Fauci, einer der führenden Gesundheitsexperten der USA, warnte am Montag, die gegenwärtige Lage sei "wirklich nicht gut" und erfordere "sofortiges" Handeln. Die USA hätten die Pandemie nie unter Kontrolle gebracht und steckten daher immer noch tief in der ersten Welle des Virus. Die Wiederöffnung der Wirtschaft und die nötigen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie dürften nicht als Widerspruch gesehen werden, mahnte er.

Bulgarien verschärft Corona-Beschränkungen wegen stark steigender Fallzahlen wieder

Bulgariens Regierung hat wegen kontinuierlich stark steigender Corona-Fallzahlen bereits aufgehobene Einschränkungen wieder eingeführt. Am Donnerstag verzeichnete das Land mit 240 Neuinfektionen binnen 24 Stunden einen neuen Tagesrekord, so Gesundheitsminister Kiril Ananiew. Damit sei die von ihm als kritisch bezeichnete Marke von 200 Fällen pro Tag übertroffen worden.

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzuschränken, ordnete Ananiew am Donnerstag an, dass vom 10. Juli an die Menschen Diskotheken, Bars und Nachtclubs in geschlossenen Räumen nicht mehr besuchen dürfen. Sie sollen nur noch im Freien bei 50 Prozent ihrer Kapazität geöffnet bleiben. Regierungschef Boiko Borissow versicherte, dass die staatlichen Corona-Hilfen für die betroffenen Lokalen weiter bestehen blieben.

Fußballspiele und andere Sportveranstaltungen müssen ab diesem Freitag wieder ohne Zuschauer stattfinden. Zuvor durfte ein Drittel der Plätze im Stadion belegt werden. Zuletzt hatten Fans im Fußballstadion in Sofia beim Bulgarien-Pokalspiel gegen Corona-Schutzregeln grob verstoßen. An Festen wie etwa Hochzeiten dürfen nur noch höchstens 30 Menschen teilnehmen - wenn sie sich an die Abstandsregeln halten. Auch bei Abiturfeiern waren die Regeln nicht beachtet worden. Regierungschef Borissow beklagte, Selbstdisziplin sei "nicht unsere stärkste Eigenschaft".

Die Zahl der registrierten Coronavirus-Infektionen in dem ärmsten EU-Land mit einer Bevölkerung von etwa sieben Millionen Menschen stieg am Donnerstag laut Daten der Johns-Hopkins-University auf mehr als 6100. Vor einem Monat lag sie noch bei rund 2900. Der aktuelle Ausbruch ist damit dramatischer als die erste Infektionswelle Anfang Mai.

Nach Protesten in Belgrad nimmt Vučić Corona-Ausgangssperre zurück

Nach massiven Protesten in der Nacht zum Mittwoch hat Serbiens Präsident Aleksandar Vučić eine von ihm angekündigte Ausgangssperre wegen der Corona-Pandemie zurückgenommen. "Es wird sicherlich neue Maßnahmen für Belgrad geben, aber keine Polizeistunde", sagte er. Die Einzelheiten werde der Krisenstab der Regierung am Donnerstag bekanntgeben.

Vučić hatte am Dienstag angekündigt, dass die Regierung wegen der zuletzt stark gestiegenen Ansteckungszahlen mit dem Coronavirus eine Ausgangssperre verhängen werde, die von Freitagabend bis zum Morgen des darauffolgenden Montags dauern würde. Die Ankündigung hatte massive Proteste ausgelöst. Tausende Menschen versammelten sich vor dem Parlament in der Belgrader Innenstadt. Eine kleinere Gruppe militanter Demonstranten drang kurzzeitig in das Gebäude ein. Die Polizei löste die Kundgebung unter Einsatz von Tränengas auf. Nach offiziellen Angaben wurden 23 Menschen festgenommen. 43 Polizisten und mehrere Demonstranten erlitten Verletzungen.

Auch am Mittwoch kam es erneut zu Protesten und Ausschreitungen. Einige Demonstranten warfen vor dem Parlamentsgebäude Steine und brennende Gegenstände auf Polizisten. Die Polizei reagierte mit dem Einsatz von Tränengas. Fernsehaufnahmen zeigten, wie Polizisten auf Demonstranten einprügeln.

In der Zeit des Corona-Ausnahmezustands von Mitte März bis Anfang Mai hatte die Regierung die Ausbreitung der Pandemie mit Ausgangssperren bekämpft. Sie galten jeweils in der Nacht und über ganze Wochenenden hindurch und wurden mit großer Strenge behördlich durchgesetzt. Die Infektionszahlen gingen deutlich zurück. Doch seit gut zwei Wochen stecken sich wieder um die 300 Menschen pro Tag nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 an. Besonders die Hauptstadt Belgrad ist betroffen. Vučić hatte am Dienstag erklärt, dass die Krankenhäuser in Belgrad bereits mit Patienten voll seien. Am Mittwoch wurden erneut 357 Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet.

500 000 Fälle in Afrika

In Afrika sind inzwischen eine halbe Million Corona-Fälle verzeichnet worden. Zudem seien fast 12 000 Menschen gestorben, teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit. Man sei besorgt, dass immer mehr Länder einen scharfen Anstieg von Sars-CoV-2-Infektionen verzeichneten. In 22 Ländern auf dem Kontinent hätten sich die Fälle im vergangenen Monat mehr als verdoppelt. "Die Gefahr, dass Covid-19 die schwachen Gesundheitssysteme auf dem Kontinent überwältigt, eskaliert", warnte die WHO-Chefin für Afrika, Matshidiso Moeti.

Rund 43 Prozent aller Fälle sind der WHO zufolge in Südafrika registriert worden. Auch Algerien, Ägypten, Ghana und Nigeria hätten eine sehr hohe Zahl. Allerdings gibt es auch positivere Entwicklungen: In einigen Staaten - darunter Eritrea, Gambia, Mali, den Seychellen und Togo - breite sich das Coronavirus nur langsam aus, hieß es. Die Pandemie erreichte Afrika relativ spät und verbreitete sich dort zunächst recht langsam. Das lag unter anderem an den strengen Maßnahmen, die die meisten Länder sehr schnell verhängten. Nun beschleunigt sich allerdings die Ausbreitung der Fälle. Das liegt auch daran, dass viele Länder die Maßnahmen wieder gelockert haben - meist wegen ihrer verheerenden wirtschaftlichen Folgen.

Pompeo: Fortschritte bei Gesprächen zu Aufhebung der EU-Einreisesperre

In Gesprächen mit Europa sind nach Angaben von US-Außenminister Mike Pompeo Fortschritte erzielt worden, um eine gegenseitige Aufhebung der Corona-Einreisesperren zu erzielen. Es sei politisch und wirtschaftlich "eine wichtige Sache", wieder Reisen zwischen der Europäischen Union und den USA zu ermöglichen, sagte Pompeo vor Journalisten. Beide Seiten wollten eine Lösung erzielen, betonte er. Es werde ein regelmäßig kontrolliertes System aus Regeln und Abläufen geben, um Reisen zu ermöglichen.

Die USA haben die Länder des europäischen Schengen-Raums sowie Irland und Großbritannien seit März mit einer weitgehenden Einreisesperre belegt. Die EU hatte ihre Bestimmungen zuletzt gelockert, die Beschränkungen für Reisende aus den USA blieben jedoch bestehen. Die Coronavirus-Pandemie ist in den USA noch in vollem Gange: Allein seit Beginn des Monats wurden dort rund 350 000 Neuinfektionen gemeldet, vor allem aus Bundesstaaten im Süden und Westen des Landes.