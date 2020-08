Trotz Vorsichtsmaßnahmen nehmen die Neuansteckungen in Pflegeheimen in den USA zu.

Die Zahl der Corona-Fälle in US-Altersheimen ist im Sommer nach einer Studie um fast 80 Prozent in die Höhe geschnellt. Allein in der Woche ab 26. Juli seien 9715 Neuinfektionen in solchen Einrichtungen registriert worden - ein Anstieg um 77 Prozent im Vergleich zu einem Tiefstand der Woche ab dem 21. Juni, heißt es in einem Report der American Health Care Association, dem größten Gewerbeverband der US-Altenpflegebranche. Demnach wurden in der Woche ab dem 26. Juli pro Woche 1706 Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 gezählt - eine Zunahme um 25 Prozent nach einem Tiefstand bei der Sterberate in der Woche ab dem 5. Juli.

"Die Fallzahlen scheinen nahezulegen, dass das Problem alles andere als gelöst ist", sagte Tamara Konetzka, Professorin an der University of Chicago und Expertin für Langzeitpflege. An der Studie war sie nicht beteiligt. Die Bewohner von Pflegeheimen stellen weniger als ein Prozent der US-Bevölkerung, machen jedoch mehr als 40 Prozent der Corona-Todesfälle aus, wie das Covid Tracking Project vorrechnet, ein Statistikprojekt zur Pandemie.

Tunesisches Gesundheitsministerium warnt vor "ernster" Lage

Die Corona-Lage in Tunesien ist nach Einschätzung des Gesundheitsministeriums wegen steigender Infektionszahlen "ernst" und "gefährlich". Es gebe bei den Bürgern generell das Gefühl, dass die Pandemie vorbei sei, sagte der Direktor für öffentliche Gesundheit, Taher Guergueh, am Montag dem tunesischen Sender Shems FM und warnte: "Wenn es keine Wachsamkeit gibt und die Anweisungen des Gesundheitsministeriums und des wissenschaftlichen Ausschusses nicht umgesetzt werden, werden wir vor Problemen stehen."

Die Regierung hatte zu Beginn der Pandemie strikte Maßnahmen erlassen, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern, diese nach Eindämmung des Virus aber wieder gelockert. An Stränden und im öffentlichen Nahverkehr der Hauptstadt Tunis wird aktuell nur vereinzelt Mund- und Nasenschutz getragen.

Wegen der jüngsten Entwicklungen wurden Maßnahmen regional wieder verschärft. So schlossen die Behörden im Bezirk Gabes im Süden Tunesiens Moscheen und Wochenmärkte nach Ausbrüchen wieder. Das Verteidigungsministerium richtete ein Feldkrankenhaus für die Behandlung Infizierter ein.

Bislang hat Tunesien 2107 Corona-Fälle und 54 Tote gemeldet. Zwar sind die Zahlen kleiner als in anderen Ländern der Region, doch ist die Zahl der täglichen Neuinfektionen zuletzt gestiegen. Tunesien wird vom Robert Koch-Institut nicht als Risikogebiet geführt.

Litauen ändert Einreisebestimmungen

Litauen hat angesichts europaweit steigender Corona-Zahlen die Einreisebestimmungen geändert. Einreisende aus Staaten der EU und der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft dürften ohne Einschränkungen in den Baltenstaat kommen. Wer aber aus Ländern mit einer Infektionsrate von mehr als 25 Fällen pro 100 000 Einwohner einreist, muss bei Ankunft einen gültigen negativen Corona-Test vorweisen. Dies beschloss die Regierung in Vilnius am Montag.

Bislang war für Einreisende aus Ländern mit hohen Ansteckungsraten, die in einer einmal wöchentlich aktualisierten Liste aufgeführt sind, die Einreise untersagt. "Die Listen von weniger und mehr betroffenen Staaten verlieren jetzt praktisch ihre Bedeutung. Die Situation ändert sich überall", sagte Innenministerin Rita Tamasuniene: "Daher möchten wir alle den gleichen Einreisebedingungen unterwerfen." Weiterhin gilt eine 14-tägige Quarantänepflicht für Einreisende aus Ländern mit einer Rate von mehr als 16 Fällen pro 100 000 Einwohne. Litauen verzeichnete bislang 2436 bestätigte Infektionen und 81 Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus.

Indien meldet mehr als 50 000 Todesfälle

Die Zahl der gemeldeten Todesfälle mit Coronavirus in Indien ist auf mehr als 50 000 gestiegen. In den vergangenen 24 Stunden bis Montag wurden weitere 941 Tote mit dem Virus in Indien bekanntgegeben. Mit insgesamt 50 921 angegebenen Todesfällen hat das Land jetzt die viertmeisten mit dem Coronavirus weltweit. Vor ihm liegen die USA, Brasilien und Mexiko.

Die Zahl der bestätigten Fälle mit dem Coronavirus in Indien stieg am Montag auf mehr als 2,6 Millionen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums gab es innerhalb von 24 Stunden einen Anstieg um 57 982. Bei der Gesamtzahl der gemeldeten Fälle liegt Indien hinter den USA und Brasilien. Im August hat die Zahl der Todesopfer mit dem Virus in Indien stark zugenommen.

Neuseeland verschiebt wegen Pandemie Parlamentswahl

Die Parlamentswahl in Neuseeland wird um vier Wochen verschoben. Sie habe die Entscheidung getroffen, nachdem sie sich mit den Chefs aller im Parlament vertretenen Parteien beraten habe, sagte Premierministerin Jacinda Ardern. Die Wahl soll nun am 17. Oktober stattfinden. "Letztendlich will ich sicherstellen, dass wir eine gut laufende Wahl haben, die allen Wählern die besten Chancen gibt, alle notwendigen Informationen über Parteien und Kandidaten zu haben, und Sicherheit für die Zukunft bietet", sagte Ardern. Umfragen deuten daraufhin, dass sie mit ihrer Labourpartei eine zweite Amtszeit gewinnt.

Neuseeland kämpft mit dem jüngsten Ausbruch des Coronavirus in der größten Stadt des Landes, Auckland. Die Oppositionsparteien hatten um eine Verschiebung der Wahl gebeten, nachdem die Regierung für Auckland eine zweiwöchige Ausgangssperre verhängt hatte, wodurch auch der Wahlkampf unterbrochen wurde.

Libanons Gesundheitsminister fordert zweiwöchigen Lockdown

Der Gesundheitsminister der libanesischen Übergangsregierung, Hamad Hassan, schlägt Alarm wegen drastisch steigender Covid-19-Fälle. "Wir brauchen eine mutige Entscheidung, das Land für zwei Wochen zu schließen", sagte er laut örtlichen Medien im Sender "Stimme des Libanon". Die Pandemie im Land drohe außer Kontrolle zu geraten.

Ähnlich besorgt äußerte sich der Direktor eines Regierungskrankenhauses in Beirut, Firas Abiad. Er warnte vor einem bereits jetzt durch Wirtschaftskrise und die Folgen der Explosion vom 4. August angeschlagenes Gesundheitssystem. Ein Anstieg der Corona-Fälle drohe die Kapazitäten der Krankenhäuser zu übersteigen.

Libanon hat in der vergangenen Woche Rekordzahlen bei den Neuinfektionen verzeichnet, darunter am Sonntag mit 439 neuen Coron-Fällen die höchste Zahl an Neuerkrankungen an einem Tag. Die Zahl der Todesfälle stieg auf 103. Nach Angaben der Gesundheitsberaterin des Ministerpräsidenten Hassan Diab, Petra Khoury, stieg der Anteil der positiv getesteten Personen binnen vier Wochen von 2,1 auf 5,6 Prozent. "Eine Rate von mehr als 5 Prozent ist eine echte Bedrohung für unser Land", so Khoury laut Berichten.

Italien schließt Diskotheken wegen Corona-Risiken

Italien schließt wegen wieder steigender Corona-Zahlen alle Diskotheken im Land. Das teilte Gesundheitsminister Roberto Speranza mit. Die Schließung soll am Montag in Kraft treten und bis mindestens zum 7. September gelten. Unter die Verschärfung fallen auch Strand-Diskos im Freien, sowie alle anderen Tanz-Events draußen. Außerdem ordnete die Regierung an, dass in der Zeit zwischen 18 Uhr abends und 6 Uhr morgens auf Plätzen und bei Ansammlungen vor Lokalen eine Maskenpflicht gilt.

Grund für die Verschärfung ist die steigende Zahl von Coronavirus-Infektionen besonders unter jungen Menschen. In den vergangenen Tagen hatte es viele Berichte über Feiern ohne Abstand und Maske gegeben. Wissenschaftler und Politiker hatten gewarnt, dass ein Anstieg der Infektionen die Wiedereröffnung der Schulen in Gefahr bringen könnte. In Italien soll der Unterricht nach den Sommerferien am 14. September wieder beginnen. Minister Speranza schrieb auf Facebook: "Wir können die Entbehrungen nicht wieder zunichtemachen, die wir in den letzten Monaten hinnehmen mussten. Unsere Priorität muss die Wiedereröffnung der Schulen in völliger Sicherheit im September sein."

Am Sonntag registrierten die Behörden 479 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden. Samstag hatte der Wert noch höher gelegen, nämlich bei 629. Fast 35 400 Menschen sind in dem Land offiziell seit dem Ausbruch der Pandemie im Februar mit oder an Corona gestorben.