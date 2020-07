Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Israel so hoch wie nie zuvor. Das Gesundheitsministerium des Landes teilte am Mittwoch mit, am Vortag seien 2093 Fälle gemeldet worden - mehr als an allen anderen Tagen während dieser Pandemie bisher. Ein Wert von 2000 Neuinfektionen pro Tag galt zuletzt als Marke für schärfere Einschränkungen bis hin zu einem kompletten Lockdown.

Mitte Mai hatte die Zahl der täglichen Neuinfektionen noch im zweistelligen Bereich gelegen, Israels Strategie im Kampf gegen das Virus war als Vorbild betrachtet worden. Nach raschen Lockerungen schnellen die Zahlen jedoch seit Ende Mai in die Höhe. Zum Vergleich: Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten nach Angaben des Robert-Koch-Instituts zuletzt 684 neue Infektionen innerhalb eines Tages. Deutschland hat etwa neunmal so viele Einwohner wie Israel.

Wurde Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zu Beginn der Pandemie für sein Krisenmanagement gelobt, sehen sich er und seine Regierung mittlerweile Protesten gegenüber. Die Krise belastet die Wirtschaft, die Arbeitslosigkeit liegt bei mehr als 20 Prozent. Seit Wochen protestieren Netanjahus Gegner. Israels neuer Corona-Beauftragter, Ronni Gamzu, will die Armee nun stärker in den Kampf gegen das Virus einbinden.

In die Kritik geraten ist auch der Minister für öffentliche Sicherheit, Amir Ochana, dem Gegner vorwerfen, die Proteste gegen Netanjahu unterdrücken zu wollen. Nach einer Demonstration vor Ochanas Wohnhaus in Tel Aviv kam es am Dienstagabend zu Gewalt. Mutmaßliche Mitglieder einer rechten Hooligangruppe sollen sich Berichten zufolge unter die Demonstranten gemischt und sie attackiert haben. Der Polizei zufolge wurden vier Menschen festgenommen. Sie seien an Störungen der öffentlichen Ordnung und Straßenblockaden beteiligt gewesen.

China verzeichnet höchste Zahl an Neuinfektionen seit April

Trotz strenger Vorsichtsmaßnahmen erlebt China die höchste Zahl neuer täglicher Infektionen seit drei Monaten. Obwohl die Volksrepublik das Virus weitestgehend im Griff hat, meldete die Gesundheitskommission am Mittwoch in Peking rund 100 neue Fälle. Größere Ausbrüche gibt es in Ürümqi in der Nordwestregion Xinjiang und in Dalian. Von der nordostchinesischen Hafenstadt haben sich die Infektionen durch Reisende in neun andere Städte ausgebreitet - auch nach Peking, das den ersten Fall seit drei Wochen verzeichnete.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Da China praktisch eine "Null-Fälle-Politik" verfolgt, reagieren die Behörden mit strengen Maßnahmen. In Dalian, wo der Ursprung des Ausbruchs in einer Fischfabrik vermutet wird, wurde schon die Hälfte der sechs Millionen Einwohner getestet. In Ürümqi stehen die Tests der 3,5 Millionen Einwohner vor dem Abschluss. Die Hauptstadt von Xinjiang berichtete am Montag 89 neue Infektionen.

Im Vergleich zu der dramatischen Entwicklung in anderen Ländern sind die Zahlen in China mit rund 500 offiziell berichteten aktuellen Erkrankungen eher gering. Trotzdem wurden Hunderte Flüge und Züge gestrichen. Der öffentliche Nahverkehr in Dalian wurde eingestellt. Reisende aus Risikobezirken der Hafenmetropole müssen in der umliegenden Provinz Liaoning 14 Tage in Quarantäne.

In China, wo Anfang Dezember 2019 die ersten Fälle der Covid-19-Pandemie aufgetreten waren, gelten ohnehin weiter strenge Vorsichtsmaßnahmen: Corona-App, Mundschutz und Fiebermessen gehören zum Alltag. Ohne grünes Licht durch das Handy-Programm lassen sich etwa in Peking keine Supermärkte, Läden oder Restaurants betreten. Märkte oder Wohnanlagen installieren am Eingang schon Geräte zur automatischen Messung der Temperatur.

Auch ist Chinas Grenze für Ausländer praktisch noch dicht, da keine regulären Visa vergeben werden. Mit acht Ländern wie auch Deutschland gibt es aber Ausnahmeregelungen. Allerdings konnten seit Ende Mai nur rund 1000 Passagiere mit Sonderflügen der deutschen Handelskammer in China einreisen, mussten aber meist zwei Wochen in Quarantäne.

Erstmals seit Mai mehr als 1200 Tote in den USA

In den USA sind nach Reuters-Daten zum ersten Mal seit Mai mehr als 1200 Todesfälle an einem Tag durch das Coronavirus verzeichnet worden. Demnach wurden mindestens 1227 weitere Tote und damit insgesamt 149 680 registriert. Die Zahl der bekannten Infektionen stieg um mindestens 64 251 auf knapp 4,4 Millionen.

Italien verlängert Notstand

Seit mittlerweile fast sechs Monaten gilt in Italien der Notstand. Das aktuell gültige Dekret läuft Ende Juli aus, doch die Regierung möchte die Maßnahme bis Oktober fortsetzen. Das Oberhaus, der Senat, stimmte der Verlängerung des Corona-Ausnahmezustands bis zum 15. Oktober zu. 157 der 319 Senatoren votierten für den Antrag von Ministerpräsident Giuseppe Conte, der der Regierung mehr Befugnisse im Kampf gegen den Krankheitserreger einräumt, 125 votierten dagegen. Das Unterhaus stimmt am Mittwoch noch darüber ab.

Ministerpräsident Giuseppe Conte sagte am Dienstag im Senat, der kleineren der zwei Parlamentskammern, dass eine Verlängerung "unvermeidlich" sei. Politiker der rechten Opposition und einige Rechtsexperten aber sind gegen eine solche Maßnahme. Sie sehen Grundrechte in Gefahr und werfen der Regierung vor, dass sie mit Dekreten am Parlament vorbei regieren wolle. Aufgrund der Kritik wollte Conte in beiden Kammern für die Maßnahme werben. Bis wann im Oktober der Notstand gelten könnte, war zunächst nicht sicher.

Der Notstand wird in Italien eigentlich nach Naturkatastrophen wie Erdbeben oder Überschwemmungen ausgerufen. Die Maßnahme gibt der Regierung besondere Rechte. Der Staat kann so Einsatzkräfte besser koordinieren und bürokratische Hürden vermeiden.

Conte hatte den Notstand am 31. Januar für ein halbes Jahr ausgerufen, nachdem bei einem chinesischen Paar in Rom das Coronavirus nachgewiesen worden war. Im Februar brach dann die Pandemie im Norden des Landes heftig aus. Mittlerweile hat Italien mehr als 35 000 Tote mit und durch Corona registriert. Derzeit ist die Infektionswelle mit dem Virus Sars-CoV-2 nach Experteneinschätzung aber unter Kontrolle.

US-Beamte werfen Russland vor, Falschinformationen über Corona zu verbreiten

Russland verbreitet laut US-Regierungsbeamten über drei englischsprachige Webseiten gezielt falsche Informationen über die Coronavirus-Pandemie. Vor der Präsidentschaftswahl im November wolle sich Moskau damit eine Krise zunutzemachen, die Amerika nur schwer in den Griff bekomme, warfen die Gewährsleute am Dienstag Russland gegenüber der Nachrichtenagentur AP vor. Für die auf amerikanische und westliche Gesellschaften abzielende Desinformationskampagne seien zwei Russen mit Führungsrollen im Militärgeheimdienst GRU verantwortlich. Die Aktion sei Teil anhaltender russischer Bemühungen, Verwirrung zu stiften.

Zwischen Ende Mai und Anfang Juli verbreiteten laut einem US-Beamten drei Webseiten rund 150 Artikel über die Reaktion auf die Pandemie. Sie sollten Russlands Image förderlich sein, die USA hingegen in ein schlechtes Licht rücken. Eine der Schlagzeilen, die die Aufmerksamkeit der US-Geheimdienste erregte: "Russlands Anti-Covid-19-Hilfe für Amerika treibt Entspannung voran". Damit wurde suggeriert, dass Russland den USA dringende und wichtige Unterstützung im Kampf gegen die Pandemie habe zukommen lassen. Eine andere Schlagzeile lautete: "Peking glaubt, dass Covid-19 eine biologische Waffe ist."

Die Warnungen vor Falschinformationen über die Pandemie sind nicht neu. Diesmal benennen die US-Behördenvertreter aber einen bestimmten in Russland registrierten Informationsdienst direkt: InfoRos. Dieser betreibt die Webseiten InfoRos.ru, Infobrics.org und OneWorld.press, die den Angaben zufolge für die Kampagne verantwortlich sein sollen.

Die US-Regierungsbeamten ließen offen, ob die Machenschaften direkt auf die amerikanische Präsidentschaftswahl abzielten. Allerdings schienen einige der Berichte das Ziel zu verfolgen, Joe Biden, den designierten demokratischen Herausforderer von US-Präsident Donald Trump, schlechtzureden.

Präsident von Belarus mit Corona infiziert

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat sich nach eigenen Angaben mit dem Coronavirus infiziert. Er zeige aber keine Symptome, teilte Lukaschenko am Dienstag bei einem Treffen mit Sicherheitsbeamten mit, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Belta. "Heute treffen Sie sich mit einer Person, die es geschafft hat, das Coronavirus auf ihren Beinen zu überstehen", sagte Lukaschenko. Zuvor hatte Lukaschenko Sorgen wegen des Virus als "Psychose" heruntergespielt.

Belarus (in der Süddeutschen Zeitung bisher unter Weißrussland) hat bislang keine umfassenden Maßnahmen gegen den Erreger verhängt. Es gibt inzwischen rund 67 000 bestätigte Fälle, es sind 543 Todesfälle gemeldet worden.

Präsident Lukaschenko ist seit 1994 im Amt. Bei der Wahl, die für den 9. August geplant ist, will er sich wiederwählen lassen. Mitte Juni wurde sein größter Rivale, der frühere Bankmanager Viktor Babariko, wegen des Vorwurfs illegaler Geschäftspraktiken festgenommen. Dagegen protestieren zahlreiche Menschen in Minsk.

Drastische Maßnahmen in Belgien

Wegen eines besorgniserregenden Anstiegs an Corona-Infektionen hat Belgien am Montag drastische neue Eindämmungsmaßnahmen ergriffen. In der Provinz Antwerpen wurde eine Ausgangssperre verhängt. Bewohner werden aufgerufen, so viel wie möglich zuhause zu bleiben, und keine Besucher zu empfangen. Bars und Restaurants müssen um 23 Uhr schließen, von 23.30 Uhr bis 6 Uhr gilt eine nächtliche Ausgangssperre, die nur für absolut notwendige Fahrten unterbrochen werden darf. Beschäftigte sollen, falls möglich, im Homeoffice arbeiten. Zudem gilt eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum für alle Personen über zwölf Jahren sowie an Orten, an denen ein Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Kontaktsport ist wieder verboten.

47 Prozent der Neuinfektionen, die in Belgien in der Vorwoche registriert wurden, sind auf die Provinz Antwerpen zurückzuführen. Dort wurden zuletzt 108 Ansteckungen pro 100 000 Einwohner in der Woche gezählt. Auch in anderen Landesteilen greifen nunmehr schärfere Corona-Bestimmungen. "Wir sind sehr besorgt", sagte Premierministerin Sophie Wilmès. Die Maßnahmen berührten die Freiheit jedes Einzelnen. "Das ist eine harte Nachricht." Einen generellen Shutdown wolle man jedoch vermeiden. Die Belgier werden aufgerufen, für die nächsten vier Wochen ihre persönlichen Kontakte auf fünf Personen einzugrenzen. Private Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Geburtstage dürfen die Höchstzahl an zehn Teilnehmern nicht überschreiten.

UN: Kindersterben durch Corona

Die Corona-Krise und damit einhergehende Beschränkungen werden im ersten Pandemiejahr UN-Schätzungen zufolge zum Hungertod von mehr als 10 000 Kindern pro Monat führen. Betroffen seien ohnehin von Nahrungsmittelknappheit betroffene Regionen in der Welt, warnten die Vereinten Nationen am Montag. Vier UN-Behörden verwiesen in ihrer düsteren Prognose auf Farmen mit kärglichen Erträgen, die von Märkten abgeschnitten seien sowie Dörfer, die von Lebensmittel- und Medizinlieferungen nicht erreicht würden.

Die zunehmende Mangelernährung werde Langzeitfolgen haben, hieß es. Aus individuellen Tragödien drohe damit eine Generationenkatastrophe zu werden.

Zusätzlich mehr als 550 000 Kinder seien jeden Monat zudem vom sogenannten Wasting-Syndrom betroffen, teilten die UN mit. Dabei handelt es sich um Mangelernährung, die sich in spindeldürren Gliedmaßen und extrem aufgeblähten Bäuchen äußert. Das Wasting-Syndrom und Verkümmerung können bei einem Kind dauerhafte körperliche und psychische Schäden verursachen.

"Die Auswirkungen der Covid-Krise auf die Lebensmittelsicherheit werden sich noch in vielen Jahren zeigen", sagte Francesco Branca, Chef für Ernährung bei der Weltgesundheitsorganisation WHO. "Es wird einen gesellschaftlichen Effekt geben."