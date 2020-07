Wegen eines besorgniserregenden Anstiegs an Corona-Infektionen hat Belgien am Montag drastische neue Eindämmungsmaßnahmen ergriffen. In der Provinz Antwerpen wurde eine Ausgangssperre verhängt. Bewohner werden aufgerufen, so viel wie möglich zuhause zu bleiben, und keine Besucher zu empfangen. Bars und Restaurants müssen um 23 Uhr schließen, von 23.30 Uhr bis 6 Uhr gilt eine nächtliche Ausgangssperre, die nur für absolut notwendige Fahrten unterbrochen werden darf. Beschäftigte sollen, falls möglich, im Homeoffice arbeiten. Zudem gilt eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum für alle Personen über zwölf Jahren sowie an Orten, an denen ein Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Kontaktsport ist wieder verboten.

47 Prozent der Neuinfektionen, die in Belgien in der Vorwoche registriert wurden, sind auf die Provinz Antwerpen zurückzuführen. Dort wurden zuletzt 108 Ansteckungen pro 100 000 Einwohner in der Woche gezählt. Auch in anderen Landesteilen greifen nunmehr schärfere Corona-Bestimmungen. "Wir sind sehr besorgt", sagte Premierministerin Sophie Wilmès. Die Maßnahmen berührten die Freiheit jedes Einzelnen. "Das ist eine harte Nachricht." Einen generellen Shutdown wolle man jedoch vermeiden. Die Belgier werden aufgerufen, für die nächsten vier Wochen ihre persönlichen Kontakte auf fünf Personen einzugrenzen. Private Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Geburtstage dürfen die Höchstzahl an zehn Teilnehmern nicht überschreiten.

UN: Kindersterben durch Corona

Die Corona-Krise und damit einhergehende Beschränkungen werden im ersten Pandemiejahr UN-Schätzungen zufolge zum Hungertod von mehr als 10 000 Kindern pro Monat führen. Betroffen seien ohnehin von Nahrungsmittelknappheit betroffene Regionen in der Welt, warnten die Vereinten Nationen am Montag. Vier UN-Behörden verwiesen in ihrer düsteren Prognose auf Farmen mit kärglichen Erträgen, die von Märkten abgeschnitten seien sowie Dörfer, die von Lebensmittel- und Medizinlieferungen nicht erreicht würden.

Die zunehmende Mangelernährung werde Langzeitfolgen haben, hieß es. Aus individuellen Tragödien drohe damit eine Generationenkatastrophe zu werden.

Zusätzlich mehr als 550 000 Kinder seien jeden Monat zudem vom sogenannten Wasting-Syndrom betroffen, teilten die UN mit. Dabei handelt es sich um Mangelernährung, die sich in spindeldürren Gliedmaßen und extrem aufgeblähten Bäuchen äußert. Das Wasting-Syndrom und Verkümmerung können bei einem Kind dauerhafte körperliche und psychische Schäden verursachen.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

"Die Auswirkungen der Covid-Krise auf die Lebensmittelsicherheit werden sich noch in vielen Jahren zeigen", sagte Francesco Branca, Chef für Ernährung bei der Weltgesundheitsorganisation WHO. "Es wird einen gesellschaftlichen Effekt geben."

Trumps Sicherheitsberater infiziert

Der Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, Robert O'Brien, hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. O'Brien ist damit die hochrangigste Person in der US-Regierung, die sich bisher infiziert hat. Er befinde sich in Quarantäne an einem sicheren Ort, teilte das US-Präsidialamt mit. Von dort aus arbeite er auch.

Dem Weißen Haus zufolge hat O'Brien leichte Symptome. Zuerst hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg von der Erkrankung O'Briens berichtet. Er habe sich bei einer Familienveranstaltung angesteckt.

Für US-Präsident Trump gab das Präsidialamt Entwarnung. "Es besteht kein Risiko, dass er (O'Brien, Anm. d. Red.) den Präsidenten oder Vizepräsident Mike Pence angesteckt hat", teilt das Weiße Haus mit. Zwar befindet sich das Büro des Nationalen Sicherheitsberaters in der Nähe des Amtszimmers des Präsidenten. US-Medien berichteten allerdings, O'Brien habe bereits seit mehreren Tagen nicht mehr aus seinem Büro gearbeitet.

Hohe Mitarbeiter im Weißen Haus sowie Personen, die im engen Kontakt zu Trump und Pence stehen, werden regelmäßig auf das Virus getestet. Im Mai hatte sich ein Militärangehöriger, der im Weißen Haus beschäftigt ist, mit dem Virus infiziert. Auch der Pressesprecher von Pence hatte sich mit dem Erreger angesteckt. Insgesamt gibt es in den USA mehr als vier Millionen positive Fälle.

Google-Mitarbeiter sollen bis Juli 2021 von zuhause aus arbeiten

Google stellt sich auf noch ein Jahr Heimarbeit in der Coronakrise ein. Der Schritt solle den Mitarbeitern mehr Flexibilität für die kommenden zwölf Monate erlauben, schrieb Firmenchef Sundar Pichai nach einem Wall Street Journal-Bericht in einer E-Mail an die Mitarbeiter. Pichai habe die Entscheidung vergangene Woche nach einer internen Debatte getroffen, schrieb die Zeitung unter Berufung auf informierte Personen.

Der Internet-Konzern mit etwa 119 000 Vollzeit-Mitarbeitern legt sich damit als eines der ersten großen Unternehmen auf eine sehr späte Rückkehr in die Büros fest. Zugleich gaben einige Tech-Unternehmen wie Twitter ihren Mitarbeiter bereits die Freiheit, auch nach dem Ende der Coronakrise weiter uneingeschränkt von zuhause arbeiten zu dürfen.

Massentests nach Corona-Ausbruch am Wolfgangssee

Nach einem Corona-Ausbruch reagiert der österreichische Urlaubsort St. Wolfgang am Wolfgangsee (im Oberösterreichischen Salzkammergut) mit Massentests. Wie ein Sprecher der oberösterreichischen Landesregierung auf Twitter schrieb, seien nun alle 628 Tests vom Samstag ausgewertet. Es fehlten noch die Ergebnisse von 419 weiteren Tests. Bei den Betroffenen handelt es sich nach Angaben der Gesundheitsministerin des Landes Oberösterreich, Christine Haberlander, um 52 Mitarbeiter und einen Gast. In den vergangenen Tagen seien bei der eigens eingerichteten Coronatest-Station im Ort 1600 Mitarbeiter und Gäste getestet worden, sagte sie im ORF-Radio am Montag.

Einwohner, Gäste und Tourismusmitarbeiter wurden am Samstag gebeten, in ihren Unterkünften zu bleiben. Die Sperrstunde wurde auf 23 Uhr festgelegt. Viele der Infizierten sind junge Mitarbeiter in Tourismusbetrieben, ein Feriengast wurde bisher positiv getestet. Der Leiter der Bezirksbehörde Gmunden, Alois Lanz, verteidigte am Samstag das Verhalten der Praktikanten, die in mehreren Lokalen gefeiert hatten und sich dort angesteckt haben könnten. "Das haben wir alle gerne gemacht in unserer Jugend", sagte er dem Radiosender Ö1. Allerdings wurden schon am Freitag zwei Bars geschlossen, um weiteren Infektionen vorzubeugen. Der Tourismusverband startete eine Informationskampagne, um junge Mitarbeiter für die Gefahren von Covid-19 zu sensibilisieren. Nach den Worten des Sprechers des Tourismusbüros sind zum jetzigen Zeitpunkt weder Betriebsschließungen noch die Schließung des Ortes angedacht.

Der Ausbruch weckt Erinnerungen an den österreichischen Ski- und Partyort Ischgl in Tirol, der in der Anfangsphase der Pandemie ein Zentrum der Corona-Ausbreitung in ganz Europa war. Insgesamt sind in Österreich aktuell mehr als 1500 Menschen mit dem Virus infiziert. Schwerpunkte bei den Neuinfektionen sind Wien und Oberösterreich.