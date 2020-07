Österreichs Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat zwei von der Regierung verordnete Corona-Maßnahmen für rechtswidrig erklärt. So sei etwa das allgemeine Betretungsverbot für öffentliche Orte im März und April zum Teil verfassungswidrig gewesen, gab der Gerichtshof in Wien bekannt. Diese Verordnung sei nicht durch das Covid-19-Maßnahmengesetz gedeckt gewesen. Demnach hätten nur Verbote für bestimmte Orte erlassen werden dürfen, für ein allgemeines Ausgehverbot fehle die gesetzliche Basis. "Dieses Gesetz bietet keine Grundlage dafür, eine Verpflichtung zu schaffen, an einem bestimmten Ort, insbesondere in der eigenen Wohnung, zu bleiben", erklärte der VfGH.

Verfassungswidrig sei auch die ungleiche Behandlung von Geschäften nach Größe gewesen, teilte das Gericht mit. Läden mit einer Verkaufsfläche von unter 400 Quadratmetern sowie Baumärkte und Gartencenter durften nach einer vierwöchigen Sperre Mitte April wieder öffnen. Größere Geschäfte mussten hingegen noch länger geschlossen bleiben. Eine sachliche Rechtfertigung für diese Ungleichbehandlung sei nicht erkennbar, so der VfGH. Beide Verordnungen sind seit Ende April nicht mehr in Kraft.

Die Corona-Maßnahmen der konservativ-grünen Regierung in Wien wurden zuvor von der Opposition und von Juristen teilweise als rechtlich bedenklich kritisiert. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) verwies daraufhin auf die Ausnahmesituation während der Corona-Krise und bat um Nachsicht. Juristen sollten Fragen in diesem Bereich "nicht überinterpretieren", sagte er.

Für kostenlosen Österreich-Newsletter anmelden

Trump: Höhepunkt der Pandemie ist noch nicht erreicht

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

US-Präsident Donald Trump hat seine Landsleute auf eine Verschärfung der Corona-Krise eingestimmt. Der Ausbruch werde "wahrscheinlich leider schlimmer, bevor es besser wird - das ist etwas, das ich ungern über Dinge sage, aber so ist es nun einmal", sagte Trump bei einem Pressetermin im Weißen Haus. Es war sein erstes Briefing zur Lage im Kampf gegen die Pandemie nach einer monatelangen Pause.

Trump empfahl zudem den Amerikanern das Tragen von Masken, um die Coronavirus-Pandemie einzudämmen. Wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden könne, sollte ein Mund- und Nasenschutz benutzt werden, sagte Trump. Er selbst trage eine Maske und setze sie bereitwillig auf. Er lasse sich alle zwei bis drei Tage auf das Virus testen. Der Republikaner riet zudem jungen Amerikanern von Besuchen in überfüllten Bars ab.

Zugleich versuchte Trump, Hoffnung zu verbreiten. Es gebe einen Rückgang bei Todesfällen in Verbindung mit Covid-19 und Fortschritte bei der Suche nach einem Impfstoff und Behandlungsmöglichkeiten. Den Erreger Sars-CoV-2, der die Krankheit Covid-19 auslösen kann, nannte er indes wiederholt das "China-Virus".

Nach einer dramatischen Zunahme der Corona-Fälle in den USA und anschwellender Kritik an seinem Krisenmanagement hatte Trump angekündigt, wieder regelmäßig solche Pressetermine abzuhalten.

Drastischer Anstieg der Fallzahlen in Brasilien

Brasilien meldet mit 41 008 Neuinfektionen binnen 24 Stunden mehr als doppelt so viele Ansteckungen wie tags zuvor mit 20 257. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums steigt damit die Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle auf mehr als 2,159 Millionen. Auch die Zahl der Todesfälle verdoppelt sich im Tagesvergleich: offiziellen Daten zufolge sind weitere 1367 Menschen dem Virus erlegen. Brasilien weist in der Coronavirus-Pandemie nach den USA weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf.

Irland erleichtert die Einreise

Irland kündigt Quarantäne-Erleichterungen für Reisende aus 15 europäischen Staaten an. Personen, die aus einem Land mit einer ähnlichen oder niedrigeren Infektionsrate wie Irland einreisen, stehen nicht mehr unter einer 14-tägigen Quarantäne, teilt die Regierung mit. Darunter fallen Malta, Finnland, Norwegen, Italien, Ungarn, Estland, Lettland, Litauen, Zypern, der Slowakei, Griechenland, Grönland, Gibraltar, Monaco und San Marino. Einreisende aus anderen Ländern, einschließlich dem benachbarten Großbritannien und den USA, müssen sich weiterhin in eine zweiwöchige Quarantäne begeben.

Studie: Jeder fünfte Bewohner Delhis mit Corona infiziert

Mehr als ein Fünftel der Menschen in Delhi hat sich laut einer Studie bislang mit dem Coronavirus angesteckt. Die am Dienstag veröffentlichte Untersuchung deutet darauf hin, dass die meisten Infektionen in der indischen Hauptstadtregion nicht in den offiziellen Statistiken auftauchen.

Das indische nationale Seuchenkontrollzentrum testete in Delhi 21 387 nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Personen. Zu der Region gehört auch die Hauptstadt Neu-Delhi. Das Zentrum stellte bei 23,48 Prozent der Getesteten Sars-CoV-2-Antikörper fest.

Nach einer Fehlerbereinigung schätzten die Forscher, dass 22,86 Prozent mit dem Coronavirus infiziert sind oder waren, wie Institutsleiter Sujeet Kumar Singh erklärte. Delhi hat 29 Millionen Einwohner und offiziell 123 747 Corona-Fälle vermeldet. Laut der Studie dürften sich dort jedoch mehr als 6,6 Millionen Menschen angesteckt haben.

Mehr Gehalt für Krankenschwestern in Großbritannien

Angestellte im öffentlichen Dienst können in Großbritannien infolge der Corona-Krise mit einer Lohnerhöhung rechnen. "Die vergangenen Monate haben gezeigt, was wir immer gewusst haben - dass unsere Beschäftigten im öffentlichen Sektor einen wichtigen Beitrag für unser Land leisten und dass wir uns auf sie verlassen können, wenn wir sie brauchen", sagt der britische Finanzminister Rishi Sunak. Die Gehälter von mehr als einer Million Krankenschwestern und Krankenhausmitarbeiter steigen um 4,4 Prozent, Ärzte und Zahnärzte erhalten 2,8 Prozent mehr, Lehrer 3,1 Prozent und Polizeibeamte 2,5 Prozent.

Zwei weitere Minister in Brasilien infiziert

In Brasilien sind zwei weitere Minister positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Minister für Staatsbürgerschaftsfragen Onyx Lorenzoni und Bildungsminister Milton Ribeiro geben ihre Coronavirus-Infektion auf sozialen Medien bekannt. Auch Präsident Jair Bolsonaro, Energieminister Bento Albuquerque und der Nationale Sicherheitsberater Augusto Heleno haben positive Tests veröffentlicht.

Die zuletzt geringen Zustimmungswerte für den brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro sind nach einer Umfrage den dritten Monat in Folge gestiegen. Die Werte des rechten Politikers legten um zwei Punkte auf 30 Prozent im Juli zu, wie aus der monatlichen Erhebung von XP/Ipespe hervorgeht. Das ist der höchste Wert seit April. Demnach verstärkt sich der Eindruck, das Staatsoberhaupt werde im Umgang mit der Pandemie und den wirtschaftlichen Folgen besser. Brasilien ist nach den USA das Land mit den meisten Infektionen und Todesfällen. Bolsonaro hatte die Pandemie anfangs als "kleine Grippe" bezeichnet.

Brasilien meldet aktuell 20 257 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums steigt damit die Gesamtzahl der Ansteckungen auf mehr als 2,12 Millionen. Die Zahl der Todesfälle klettert offiziellen Daten zufolge um 632 auf 80 120.

New Yorks Gouverneur droht mit erneuter Schließung von Bars und Restaurants

Angesichts der Nachlässigkeit einiger New Yorker in der Corona-Krise und illegaler Partys hat der Gouverneur des Bundesstaates mit harschen Konsequenzen gedroht. Falls diese Tendenzen anhielten, "dann müssen wir unseren Öffnungsplan rückgängig machen und die Bars und Restaurants schließen", sagte Andrew Cuomo. Überall in der Millionenmetropole würden Menschen gegen die Abstandsmaßnahmen und das Maskengebot verstoßen, teilweise würden Hunderte an einem Ort feiern.

"Es ist dumm, was ihr tut!", sagte Cuomo weiter. Er forderte Polizei und lokale Behörden auf, die Gesetze durchzusetzen. Am Wochenende hatten Videos von größeren Menschenmengen die Runde gemacht. Dort hatten Personen zum Beispiel im Stadtteil Queens dicht gedrängt zusammen auf der Straße gefeiert. "Diese Mengen müssen auseinandergetrieben werden", verlangte Cuomo von den Einsatzkräften.

New York, noch im April ein weltweites Zentrum der Pandemie, hat die Zahl der Corona-Fälle drastisch gesenkt und gilt in den USA als beispielhaft im Kampf gegen Covid-19. Da aber 40 der insgesamt 50 Bundesstaaten einen teilweise starken Anstieg der Infektionszahlen sehen, fürchtet die Ostküsten-Großstadt eine zweite Welle. Deshalb hat der Bundesstaat bereits eine Quarantäne für Einreisende aus einer Reihe von anderen Regionen angeordnet.