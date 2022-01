Corona weltweit:Macron will Ungeimpfte "nerven"

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den Ton gegenüber Ungeimpften spürbar verschärft. "Ich habe große Lust, sie zu nerven, also werden wir fortfahren, dies bis zum Ende zu tun", zitierte ihn die Zeitung Le Parisien in einem Interview vom Mittwoch mit Blick auf Ungeimpfte. Grundsätzlich wolle er die Franzosen nicht nerven, aber die Gruppe derjenigen, die störrisch seien, verkleinere man so. "Ich werde sie nicht ins Gefängnis bringen, ich werde sie nicht zwangsimpfen", sagte der Staatschef mit Blick auf die Alternative einer Impfpflicht.

Macrons Aussage löste heftige Kritik der Opposition aus. Die extrem Rechte Präsidentschaftskandidatin des Rassemblement National, Marine Le Pen, nannte Macron seines Amtes unwürdig. Der Linkenpolitiker Jean-Luc Mélenchon bezeichnete die Aussage als "schockierend". Grünen-Kandidat Yannick Jadot schrieb in einem Impfaufruf, die Menschen seien Macron egal. Sozialistenchef Olivier Faure sprach von einer Aussage, die nicht auf der Höhe eines Präsidenten sei.

Auch in Frankreichs Nationalversammlung gab es Debatten um Macrons Aussage. Erneut unterbrach die Kammer deshalb in der Nacht ihre Beratungen zur Verschärfung von Corona-Regeln für Ungeimpfte. Macron hatte in seinen Ausführungen ebendiese geplanten Regeln angesprochen. Die Regierung will, dass ab Mitte Januar nur noch Geimpfte Zugang etwa zu Restaurants, Kulturstätten oder Fernzügen haben. Ob der Zeitplan eingehalten werden kann, ist ungewiss. Nach der Nationalversammlung muss auch der Senat als Oberhaus des Parlaments das Gesetz billigen. (05.01.2022)

USA: Omikron macht 95 Prozent der Neuinfektionen aus

In den USA macht Omikron inzwischen 95 Prozent der Neuinfektionen aus. Das geht aus einer Modellierung der Seuchenschutzbehörde CDC hervor. Demnach sei der Anteil der Omikron-Fälle an den Neuinfektionen in der letzten Woche des alten Jahres von 77 auf 95 Prozent im Vergleich zur Vorwoche gestiegen. Die CDC kommt aufgrund von Genomsequenzierungen positiver Corona-Tests zu ihrem Ergebnis. Dabei wird das Erbgut des Virus untersucht, um so Rückschlüsse auf die Variante zu ziehen. Omikron beherrscht nach Angaben der CDC das Infektionsgeschehen in allen Landesteilen.

Die Zahl der täglich erfassten Corona-Neuinfektionen überschritt in den USA erstmals seit Beginn der Pandemie die Schwelle von einer Million. Mit etwa 1,084 Millionen neuen Fällen am Montag erfassten die Behörden fast doppelt so viele wie eine Woche zuvor (544 329), wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore hervorgeht.

Die Zahl der erfassten Krankenhauseinweisungen von Infizierten sank zuletzt in der Woche bis zum 25. Dezember. Beobachtungen in den USA decken sich mit denen aus Großbritannien und Südafrika, wonach eine Infektion durch Omikron seltener zu einem ernsten Krankheitsverlauf führt. Die Zahl der Hospitalisierungen dürfte laut Schätzungen der Gesundheitsbehörde CDC in den kommenden Wochen dennoch wieder deutlich steigen. (05.01.2022)

Knapp 65 000 Neuinfektionen in Australien, Israel meldet neuen Höchststand

In Australien und Israel ist die Zahl der Neuinfektionen drastisch gestiegen. Während die australischen Behörden am Mittwoch mehr als 64 7000 Neuinfektionen melden, verzeichnet Israel die höchste Zahl der Neuinfektionen an einem Tag seit Beginn der Pandemie.

In Australien erhöhte sich die Zahl der Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag damit um fast 17 000 Fälle. Seit Tagen verzeichnen die Behörden vor allem wegen der Ausbreitung der ansteckenden Omikron-Variante immer neue Höchstwerte. Zum Vergleich: Ende November lagen die Zahlen noch bei 1000 bis 1500 Neuinfektionen täglich.

Besonders betroffen sind die bevölkerungsreichsten Bundesstaaten New South Wales mit der Großstadt Sydney und Victoria mit der Metropole Melbourne. Allein in New South Wales wurden am Mittwoch etwa 35 000 neue Fälle gemeldet, nach 23 000 am Dienstag. Fast 1500 Menschen liegen in der Region an der Ostküste mittlerweile in Verbindung mit Covid-19 im Krankenhaus - sehr zur Sorge der Gesundheitsbehörden. Da rund 2500 Krankenhausmitarbeiter nach Kontakten mit dem Virus in Isolation geschickt worden seien, fehle es vielerorts an Personal, um die Kranken zu betreuen, berichtete der australische Guardian. In einigen Kliniken würden deshalb bereits "verzweifelte Maßnahmen" ergriffen: Pfleger und Pflegerinnen seien zurück zum Dienst gerufen worden, obwohl sie positiv auf das Virus getestet worden seien, so das Blatt unter Berufung auf Betroffene.

Australien hatte lange eine Null-Covid-Strategie verfolgt und seine Landesgrenzen für Besucher geschlossen. Zur Eindämmung der Pandemie waren strenge Regeln eingeführt und regional lange Lockdowns verhängt worden.

In Israel erreicht die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus einen Höchststand seit Beginn der Pandemie. Das israelische Gesundheitsministerium teilte am Mittwoch mit, binnen 24 Stunden seien 11 978 neue Fälle registriert worden. Die bisher höchste Zahl hatte am 2. September des vergangenen Jahres bei 11 345 gelegen. Zum Vergleich: Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages fast 59 000 Corona-Neuinfektionen. Deutschland hat etwa neunmal so viele Einwohner wie Israel.

Angesichts der Ansteckungswelle mit der Omikron-Variante des Coronavirus werden in Israel seit dieser Woche vierte Impfungen an über 60-Jährige und medizinisches Personal verabreicht. Laut einer Studie des Schiba-Krankenhauses bei Tel Aviv erhöht die vierte Impfdosis mit dem Präparat von Biontech/Pfizer die Zahl der Antikörper gegen Omikron binnen einer Woche um das Fünffache.

Nur rund 61 Prozent der 9,4 Millionen Israelis gelten noch als vollständig geimpft. In Israel werden dazu zweifach Geimpfte bis zu sechs Monate nach der Zweitimpfung und Menschen mit Auffrischungsimpfung gezählt. 30 Prozent der Bevölkerung sind gar nicht geimpft, bei neun Prozent ist die Gültigkeit der Impfung abgelaufen.

Rio sagt erneut Straßenkarneval ab

Die brasilianische Metropole Rio de Janeiro hat wegen der Corona-Pandemie zum zweiten Mal in Folge den weltberühmten Straßenkarneval abgesagt. Bürgermeister Eduardo Paes gab die Entscheidung nach einem Treffen mit Vertretern von Karnevalsgruppen bekannt. Zur Begründung hieß es, Einlasskontrollen und die Einhaltung anderer Corona-Maßnahmen beim Straßenkarneval, für den sich in Rio Hunderte Gruppen angemeldet hatten, seien praktisch unmöglich. (05.01.2022)

Mehr als 270 000 Neuinfektionen in Frankreich

Durch Omikron fällt in Frankreich ein weiterer Rekord. 271 686 Ansteckungen werden für den gestrigen Tag registriert, mehr als an jedem anderen seit Beginn der Pandemie. Das teilt die nationale Gesundheitsbehörde am Dienstag in Paris mit. Die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche auf 100 000 Menschen - liegt nach jüngsten Angaben bei 1851. Mittlerweile dominiert in Frankreich die Omikron-Variante des Virus, die besonders ansteckend ist. (04.01.2022)

Schwedisches Königspaar mit Corona infiziert

Der schwedische König Carl XVI. Gustaf, 75, und seine in Heidelberg geborene Frau Königin Silvia, 78, sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Beide zeigten leichte Krankheitssymptome, ihnen gehe es aber den Umständen entsprechend gut, teilte das schwedische Königshaus in einer kurzen Erklärung mit. Beide seien mit drei Spritzen vollständig geimpft.

Das Königspaar habe sich gemäß den geltenden Corona-Regeln in häusliche Isolation begeben, die Infektionsnachverfolgung laufe. Carl Gustaf und Silvia sind nicht die ersten Mitglieder der schwedischen Königsfamilie mit positivem Testbescheid: Ihr Sohn Prinz Carl Philip, 42, und dessen Frau Prinzessin Sofia, 37, waren im November 2020 positiv getestet worden, Thronfolgerin Victoria, 44, und deren Gatte Prinz Daniel, 48, im März 2021. (04.01.2022)

Neue Variante B.1.640.2: Noch keine größere Besorgnis bei Experten

Eine in Frankreich entdeckte neue Corona-Variante sollte Experten zufolge beobachtet werden - eine große Gefahr können sie bislang aber nicht erkennen. "Wir sollten diese wie auch andere Varianten beobachten, aber es besteht kein Grund, speziell über diese Variante besorgt zu sein", sagte Richard Neher, Experte für Virusvarianten an der Universität Basel, der Nachrichtenagentur dpa. Der US-Epidemiologe Eric Feigl-Ding schrieb auf Twitter: "Ich mache mir wegen B.1.640.2 noch keine großen Sorgen. Ich bezweifle, dass sie sich gegen Omikron oder Delta durchsetzt."

Französische Forscher um Didier Raoult vom Institut IHU Méditerranée Infection hatten die neue Mutante bei zwölf Patienten im Südosten Frankreichs nachgewiesen, wie das Team Ende Dezember in einem sogenannten Preprint-Paper schrieb. Der Patient, der in Frankreich wohl zuerst infiziert war, sei von einer Reise aus Kamerun zurückgekommen. Die Studie wurde bislang nicht von Fachleuten begutachtet und in einem Fachjournal veröffentlicht.

Das Team um Raoult schreibt als Fazit: "Es ist zu früh, um über virologische, epidemiologische oder klinische Eigenschaften der neuen Variante zu spekulieren." Ihre Daten seien aber ein weiteres Beispiel dafür, wie unvorhersehbar Varianten des Coronavirus auftreten könnten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte merkur.de: "Wir wissen noch zu wenig, um etwas Brauchbares sagen zu können."

B.1.640.2 hat einige Mutationen im sogenannten Spike-Protein, die Experten bereits von der besonders ansteckenden Omikron-Variante kennen, wie Raoult und sein Team schreiben. Das Spike-Protein ist bei der Beurteilung von Varianten von besonderer Bedeutung, weil das Virus damit an menschliche Zellen bindet und auch, weil Impfstoffe auf dieses Protein ausgerichtet sind. Mutationen am Spike-Protein können zu einer schnelleren Ausbreitung des Virus führen. Zudem ist es möglich, dass Impfstoffe in ihrer Wirkung geschwächt werden oder sie verlieren. Allerdings scheine sich B.1.640.2 bislang nicht stark auszubreiten, meint der Basler Experte Neher. Sie sei "damit 'eine unter vielen', die sich gegen Omikron und Delta zumindest bislang nicht durchsetzt". (04.01.2022)