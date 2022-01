Angesichts zahlreicher Corona-Fälle auf Schiffen wird der Kreuzfahrtbetrieb in Brasilien bis zum 21. Januar unterbrochen. Der brasilianische Ableger des Branchenverbands Clia verkündete die Entscheidung und betonte, diese sei freiwillig. Sie gelte von sofort an für neue Abfahrten - bereits fahrende Schiffe würden ihre Reisen wie geplant zu Ende führen. Der Verband werde versuchen, Differenzen mit den zuständigen Behörden über die Auslegung und Anwendung bereits vereinbarter Maßnahmen auszuräumen.

Wegen Corona-Fällen an Bord hatte die Gesundheitsüberwachungsbehörde Anvisa nach eigenen Angaben den Abbruch zweier Kreuzfahrten angeordnet und dem Gesundheitsministerium die vorläufige Beendigung der Kreuzfahrtsaison empfohlen. Anvisa kündigte zudem Ermittlungen gegen die zwei in Brasilien tätigen Kreuzfahrtunternehmen - MSC Cruises aus der Schweiz und Costa Crociere aus Italien - wegen möglicher Nichteinhaltung von Gesundheitsvorschriften an.

In den neun Tagen vom 26. Dezember bis 3. Januar waren unter Passagieren und Crews der fünf Kreuzfahrtschiffe in Brasilien insgesamt 798 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie Anvisa mitteilte. In den 55 Tagen zuvor, seit Beginn der Saison am 1. November, seien es 31 Fälle gewesen. Die jüngsten Infektionsfälle seien zu 60 Prozent bei Besatzungsmitgliedern festgestellt worden.

Auch in anderen Teilen der Welt mussten zuletzt Schiffe wegen Corona-Fällen an Bord ihre Reisen unterbrechen - betroffen waren etwa Ozeankreuzer der Unternehmen Tui Cruises und Aida Cruises. Im mexikanischen Puerto Vallarta war zudem Passagieren eines Schiffes der Reederei Holland America Line wegen Corona-Fällen kurz vor Weihnachten nicht erlaubt worden, von Bord zu gehen. Wenige Tage später durften sie in einem anderen mexikanischen Hafen an Land gehen. Der internationale Verband Clia versichert, Kreuzfahrten seien dank strenger Gesundheitsvorschriften weiterhin sicher. (04.01.2022)

Höchststand bei Inzidenz in Spanien

Aus mehreren europäischen Ländern kommen Meldungen, die das Tempo verdeutlichen, in dem die Omikron-Variante voranschreitet. In Spanien ist die Inzidenz auf ein Rekordhoch gestiegen. Die 14-tägige Infektionsrate sprang auf 2295 pro 100 000 Menschen von 1775 vom vergangenen Donnerstag. Die Türkei meldet mit fast 45 000 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden einen neuen Höchstwert seit Ende April. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind 160 Infizierte gestorben. Innerhalb einer Woche haben sich die Fallzahlen verdoppelt.

Omikron hat sich in der Türkei zur dominierenden Virusvariante entwickelt, genauso wie in Norwegen. Dort machte Omikron in der vergangenen Woche etwa 65 Prozent aller untersuchten Neuinfektionen aus. Es wurden bislang mehr als 16 300 Omikron-Fälle registriert, heißt es vom nationalen Gesundheitsinstitut. Angesichts der Feiertage sei jedoch schwer einzuschätzen, inwieweit die Zahlen die tatsächliche Situation der vergangenen Wochen widerspiegelten. (03.01.2022)

Israel will über 60-Jährige mit vierter Impfung gegen Corona versorgen

Die israelische Regierung unter Premierminister Naftali Bennett will angesichts der Omikron-Variante nun auch über 60-Jährige und medizinisches Personal zum vierten Mal gegen das Coronavirus impfen. Das Gesundheitsministerium folgt damit der Empfehlung eines Expertengremiums. Am Freitag hatten in Israel zunächst die Viertimpfungen für Menschen mit einer Immunschwäche begonnen. Auch in Pflegeeinrichtungen für Senioren war der zweite Booster bereits erlaubt worden.

Das Sheba-Krankenhaus bei Tel Aviv hatte vor einer Woche eine Studie zur vierten Impfung mit dem Biontech-Vakzin begonnen und teilte nun Zwischenergebnisse mit: Die Nebenwirkungen seien ähnlich wie nach der dritten Dosis. In den kommenden Tagen wolle man darüber informieren, inwieweit die Antikörper nach der vierten Dosis wieder ansteigen.

Derweil kündigte das Gesundheitsministerium an, dass gegen das Coronavirus geimpfte Touristen vom 9. Januar an wieder nach Israel einreisen dürfen. Die Erlaubnis gelte nur für Einreisen aus Ländern, die nicht als Hochrisikogebiet eingestuft sind. Nach der Ankunft in Israel müssen Touristen für 24 Stunden oder bis zum Erhalt eines negativen PCR-Tests in Quarantäne. In Israel gelten als vollständig geimpft nur Menschen, bei denen nicht mehr als sechs Monate seit der zweiten Spritze vergangen sind, oder Menschen mit Booster-Impfung zur Auffrischung. Die Einreise ist auch für Genesene erlaubt.

Israel hat die vierte Corona-Welle bereits hinter sich, zuletzt sind die Infektionszahlen jedoch wieder massiv gestiegen. Gegenwärtig liegen sie bei etwa 5000 pro Tag. Die Regierung rechnet damit, dass sie bis Ende der Woche die 20 000 überschreiten. Nur etwa 60 Prozent der 9,4 Millionen Israelis gelten noch als vollständig geimpft. 31 Prozent der Bevölkerung sind gar nicht geimpft, bei neun Prozent ist die Gültigkeit der Impfung schon abgelaufen. (03.01.2022)

Zypern verlangt künftig zwei PCR-Tests für alle Besucher

Reisende nach Zypern müssen künftig zwei PCR-Tests machen - einen vor und einen unmittelbar nach der Einreise. Der erste PCR-Test darf zum Zeitpunkt der Ankunft höchstens 48 Stunden alt sein. Wer keine Drittimpfung hat, muss zudem 72 Stunden nach der Ankunft noch einen Antigen-Schnelltest machen. Ausgenommen sind Kinder unter zwölf Jahren, die Tests müssen selbst bezahlt werden. Das sagte eine Sprecherin der Gesundheitsbehörde Zyperns der Deutschen Presse-Agentur. Die neuen Maßnahmen gegen die Verbreitung der Omikron-Variante gelten von Dienstagabend 23 Uhr Ortszeit (22 Uhr MEZ) an sowohl für Geimpfte als auch Ungeimpfte.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in der Republik Zypern, die de facto nur den griechischsprachigen Südteil der Insel umfasst, war in den vergangenen sieben Tagen rasant gestiegen. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, waren am 2. Januar 3538 Fälle registriert worden. Eine Woche zuvor hatte es noch 1925 Fälle gegeben. Die neuen Maßnahmen gelten vorerst bis zum 15. Januar. Dann will die Regierung in Nikosia die Lage erneut prüfen, hieß es. (03.01.2022)

US-Verteidigungsminister Austin positiv auf Corona getestet

In den USA ist Verteidigungsminister Lloyd Austin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er habe milde Symptome der Erkrankung Covid-19 und folge den Anweisungen der Ärzte, sagte Austin. Er werde sich den Richtlinien der Gesundheitsbehörde CDC folgend die kommenden fünf Tage zu Hause isolieren. Soweit möglich werde er in dieser Zeit an Besprechungen online teilnehmen. Er behalte alle Befehlsgewalt.

Austin hat bereits die vollständige Corona-Impfung und einen Booster erhalten. Dank der Impfung verlaufe die Infektion mit milden Symptomen, erklärte er. "Und ich bin dankbar dafür", sagte Austin.

Sein Team habe damit begonnen, alle Personen zu verständigen, mit denen er in der vergangenen Woche in Kontakt gekommen sei. Präsident Joe Biden habe er seit dem 21. Dezember nicht mehr persönlich gesehen, was mehr als eine Woche vor den ersten Symptomen gewesen sei, sagte Austin. Zuletzt sei er am Donnerstag im Pentagon gewesen, wo er nur mit wenigen Mitarbeitern zusammengekommen sei. (03.01.2022)