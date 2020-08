Der kosovarische Ministerpräsident Avdullah Hoti hat mitgeteilt, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert hat. "Ich habe mich heute auf Covid-19 testen lassen, und der Test war positiv", schrieb Hoti auf Facebook. Allerdings zeige er bis auf einen leichten Husten keine Symptome. Der Regierungschef kündigte an, die kommenden zwei Wochen in Quarantäne zu verbringen und von zu Hause aus zu arbeiten.

Das Kosovo gilt zusammen mit den übrigen Balkanstaaten außerhalb der EU als Corona-Krisengebiet. Hoti und seiner Regierung wurde vorgeworfen, bisher nicht genug im Kampf gegen das Virus zu unternommen zu haben. Im Kosovo sind etwa 9000 Menschen nachweislich infiziert, etwa 250 Menschen starben bisher. In den vergangenen Tagen waren die Infektionszahlen steil angestiegen - die Regierung in Pristina hatte die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie deshalb zuletzt verschärft.

Großbritannien führt Corona-Schnelltests ein

Großbritannien führt Covid-19-Schnelltests ein. Innerhalb von 90 Minuten könne das Virus nachgewiesen werden, erklärte der britische Gesundheitsminister Matt Hancock. Etwa 5,8 Millionen DNA- und 450 000 Abstrichtests sollen zur Verfügung stehen. "Die Tatsache, dass diese Tests sowohl Grippe als auch Covid-19 erkennen können, wird im Winter hilfreich sein, damit Patienten den richtigen Rat befolgen können, um sich und andere zu schützen", so Hancock.

Das britische Gesundheitssystem ist durch den Ausbruch der Pandemie stark belastet. Mehr als 46 000 Menschen sind bislang an den Folgen des Virus verstorben.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

US-Notenbanker schlägt "wirklich harten Lockdown" vor

Die USA befinden sich nach Einschätzung von Deborah Birx, einer Beraterin des Präsidialamtes, in einer "neuen Phase" der Coronavirus-Pandemie. "Was wir heute sehen, unterscheidet sich von März und April", sagt sie dem Sender CNN. Das Virus sei "außerordentlich weit verbreitet" in ländlichen und städtischen Gebieten. "An alle, die in einer ländlichen Gegend leben: Sie sind nicht immun oder vor diesem Virus geschützt." Birx koordiniert die Corona-Arbeitsgruppe des Präsidialamtes.

Die durch die Corona-Krise schwer angeschlagene US-Wirtschaft könnte nach Einschätzung des US-Notenbankers Neel Kashkari von einem vier bis sechs Wochen langen "wirklich harten" Lockdown im Land letztlich profitieren. Der Wirtschaft könne eine starke Erholung gelingen, aber nur, wenn das Virus unter Kontrolle gebracht werde, sagte der Präsident der Fed von Minneapolis am Sonntag dem Sender CBS.