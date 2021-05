Die USA haben zwei Monate vor Beginn der Olympischen Sommerspiele mit Verweis auf die Pandemie-Lage eine Reisewarnung der höchsten Stufe 4 für Japan ausgesprochen. Olympia ist vom 23. Juli bis zum 8. August in Tokio geplant. "Reisen Sie nicht nach Japan", heißt es seit Montag in den Empfehlungen des Außenministeriums.

In Tokio sagte Regierungssprecher Katsunobu Kato, dass der US-Warnhinweis keinen Einfluss auf die Olympischen Spiele haben werde. "Wir gehen davon aus, dass sich die Position der USA, Japans Bemühungen um die Austragung der Olympischen und Paralympischen Spiele zu unterstützen, nicht geändert hat", sagte er bei einem turnusmäßigen Briefing. Die Empfehlung werde keine Auswirkungen auf die US-Olympiamannschaft haben und die Maßnahme stelle kein Verbot dar, erklärte Kato.

Das Olympische und Paralympische Komitee der USA (USOPC) zeigte sich "zuversichtlich, dass die derzeitigen Schutzmaßnahmen eine sichere Teilnahme ermöglichen werden", hieß es in einer Erklärung. Ein Sprecher des US-Außenministeriums sagte, Präsident Joe Biden unterstütze "mit Stolz die US-Athleten, die für diese Spiele trainiert haben und in den besten Traditionen des olympischen Geistes antreten werden".

Erst kürzlich hatte Japans Premierminister Yoshihide Suga den Corona-Notstand auch in Tokio bis zum 31. Mai verlängert. Die Quote vollständig geimpfter Personen liegt in Japan derzeit bei zwei Prozent. Japan kämpft mit einer vierten Corona-Infektionswelle, in mehr als zehn Regionen ist der Notstand verhängt. Zuletzt haben sich mehr als 80 Prozent der Befragten in einer Umfrage der Zeitung Asahi Shimbun gegen eine planmäßige Olympia-Austragung ausgesprochen. (25.05.2021)

US-Geheimdienste streuen Zweifel zum Corona-Ursprung

Bei der Frage, wie das Coronavirus 2019 auf den Menschen übergesprungen ist, gibt es möglicherweise neue Hinweise für die Vermutung, dass nicht auf einem Tiermarkt in Wuhan, sondern in einem Labor erstmals Menschen infiziert wurden. In einem US-Geheimdienstbericht, über den das Wall Street Journal berichtet, heißt es, dass offenbar drei Mitarbeiter des chinesischen Wuhan Institute of Virology bereits im November 2019 schwer erkrankt und in ein Krankenhaus gekommen seien, um dort behandelt zu werden.

China wies den Medienbericht als "komplette Lüge" zurück. Sollten die Wissenschaftler mit dem Virus infiziert worden sein, so wäre das bereits einige Wochen vor dem offiziell ersten Fall geschehen. Die Regierung in Peking behauptet bislang, der erste nachgewiesene Corona-Fall sei am 8. Dezember 2019 registriert worden.

Schon in den letzten Amtstagen von US-Präsident Donald Trump hatte die Regierung in Washington ein Papier vorgelegt, in dem die Behauptung aufgestellt wurde, dass mehrere Forscher in Wuhan im Herbst 2019 an Symptomen erkrankt seien, die sowohl mit Covid-19 als auch mit häufigen saisonalen Erkrankungen in Zusammenhang stehen könnten. Während die Trump-Regierung auf die Theorie drängte, dass die Pandemie im Wuhaner Institut begann, forderte die Administration von Joe Biden weitere Untersuchungen zum Ursprung des Virus.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO war in einer im März vorgelegten Studie zu dem Schluss gekommen, dass das Coronavirus außer in Fledermäusen auch in Schuppentieren seinen Ursprung haben könnte. Die Theorie, dass es aus einem Labor entwichen sein könnte, bezeichneten die beteiligten Wissenschaftler dagegen als "extrem unwahrscheinlich".

Derweil besteht auch die Vermutung, dass sich das Virus schon deutlich früher außerhalb Chinas verbreitet hat. Eine Studie des nationalen Krebs-Instituts in Mailand soll CNBC zufolge zeigen, dass das Coronavirus schon im September 2019 in Italien kursierte. Schon lange vor dem offiziell ersten italienischen Fall im Februar 2020 seien Antikörper bei Teilnehmern einer Studie zu Lungenkrebs-Screening festgestellt worden. Ein Antikörpertest an der Universität Siena habe vier Menschen mit Antikörpern aus der ersten Oktoberwoche 2019 ermittelt, die sich demnach im September infiziert hätten. (24.5.2021)

Mehr als 300 000 Tote in Indien

In Indien sind mittlerweile mehr als 300 000 Menschen gestorben, die positiv auf Corona getestet wurden. Die Zahl steigt um 4454 auf 303 720, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums hervorgeht.

Die Zahl der Neuinfektionen wird mit 222 315 angegeben. Insgesamt wurden in Indien bislang 26,75 Millionen Menschen positiv auf Sars-Cov-2 getestet. (24.5.21)

Merkel fordert mehr Geld für WHO, Macron mehr Befugnisse

Bundeskanzlerin Angela Merkel fordert mehr Geld für die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Außerdem plädiert sie für einen neuen internationalen Vertrag zur Vorbeugung von Pandemien.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ruft dazu auf, dass die WHO alle Länder, in denen Pandemien ausbrechen könnten, rasch besuchen kann und Zugang zu den nationalen Daten erhält. Beide äußern sich in getrennten Beiträgen im Vorfeld der WHO-Jahresversammlung. (24.5.21)