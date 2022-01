Während in Deutschland erst rund 39 Prozent der Bevölkerung eine Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 bekommen haben, hat Israel am Wochenende damit begonnen, eine zweite Booster-Impfung zu verabreichen. Wer sie erhalten hat, ist somit durch insgesamt vier Dosen geschützt.

Erste Daten deuten nun darauf hin, dass die vierte Spritze den Gehalt von Antikörpern im Blut um fast das Fünffache steigert und somit den Schutz gegen Covid-19 deutlich erhöht. Das gab der israelische Premierminister Naftali Bennett nach einem Besuch im Sheba Medical Center bekannt. Im größten Krankenhaus des Landes bei Tel Aviv wird die Wirksamkeit und Sicherheit der zweiten Booster-Impfung derzeit untersucht. Die Studie umfasst 150 Mitarbeiter des Krankenhauses, die mehr als vier Monate zuvor erstmals geboostert worden waren. "Einfach gesagt: Die vierte Dosis ist sicher und die vierte Dosis wirkt", sagte Bennett - betonte aber, dass die Ergebnisse noch vorläufig seien. Eine Veröffentlichung der Studie steht noch aus.

Zugleich sagte Bennett, er erwarte Zehntausende bestätigte Omikron-Fälle in den kommenden Tagen. "Die Welle baut sich jetzt wirklich auf." Die gute Nachricht sei aber, dass die Impfstoffe funktionierten - jeder, der sich impfen lasse und eine Maske trage, werde wahrscheinlich nicht schwer krank werden. "Es liegt daher in unseren Händen", so Bennett.

Die Leiterin der Studie zur Wirksamkeit sieht einen beobachteten fünffachen Anstieg der Antikörper als "gut, aber nicht ausreichend" an. "Wir sehen einen bestimmten Anstieg der Antikörper, aber der Anstieg ist nicht sehr beeindruckend", sagte Professor Gili Regev der israelischen Nachrichtenseite ynet am Mittwoch zu vorläufigen Ergebnissen der Studie.

Man sei kurz nach der vierten Impfung wieder auf demselben Antikörper-Stand wie kurz nach der dritten, sagte Regev. Sie habe sich von einer zweiten Booster-Impfung mehr erhofft. Es könne nicht das Ziel sein, sich etwa alle vier Monate erneut gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Sie sei zwar froh, dass man gefährdeten Bevölkerungsgruppen wie Immungeschwächten und über 60-Jährigen in Israel bereits die vierte Dosis gebe, sagte Regev. "Aber ich bin mir wirklich nicht sicher, ob man sie nun allen geben sollte. Wir brauchen noch mehr Informationen."

Regev betonte gleichzeitig die enorme Wichtigkeit der ersten Booster-Impfung: "Wer die erste und zweite Dosis bekommen hat, muss dringend auch die dritte bekommen." Wer noch keinen Booster erhalten habe, solle zur Impfstation "rennen", riet sie.

Viele Israelis nehmen das Angebot einer vierten Impfung bereits an. Allein am Montag erhielten laut der Zeitung Haaretz 25 000 Menschen in Israel eine zweite Booster-Impfung, vor allem ältere Personen und Mitarbeiter des Gesundheitswesens. 100 000 weitere Personen haben sich bereits einen Termin für eine neuerliche Auffrischungsimpfung geben lassen. (05.01.2022)

Jeder Zehnte in London mit Corona infiziert

Offizielle Statistiken zeigen, dass ein Zehntel der Menschen in der britischen Hauptstadt in dieser Woche positiv auf das Virus getestet wurde. Im ganzen Land waren laut der Statistikbehörde ONS (Office for National Statistics) in der vergangenen Woche rund 3,7 Millionen Menschen infiziert - so viele wie noch nie zuvor.

Am Dienstag wurden in Großbritannien mehr als 218 000 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz - die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100 000 Einwohner - wird mit knapp 1600 angegeben (Stand 30. Dezember). Die Zahlen setzen das britische Gesundheitssystem unter Druck. Ein großer Teil des Personals fällt derzeit krankheitsbedingt aus. Viele Krankenhausträger riefen den Katastrophenfall aus.

Strengere Einschränkungen lehnt die Regierung bislang aber unter Verweis auf die verhältnismäßig geringe Zahl der Krankenhauseinweisungen und Todesfälle ab. In bestimmten bereichen lockert Premier Johnson sogar Bestimmungen. Ab Freitagmorgen soll kein Test mehr vor dem Abflug notwendig sein, um nach England einzureisen. Nach der Ankunft werde ein Schnelltest statt der PCR-Variante reichen. Die bisherige Pflicht zu einem Test vor dem Aufbruch nach England "schreckt viele Reisende ab, weil sie befürchten, im Ausland festzusitzen mit erheblichen zusätzlichen Kosten", sagt Johnson vor Abgeordneten. (05.01.2022)

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit externem Inhalt angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Macron will Ungeimpfte "nerven"

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den Ton gegenüber Ungeimpften spürbar verschärft. "Ich habe große Lust, sie zu nerven, also werden wir fortfahren, dies bis zum Ende zu tun", zitierte ihn die Zeitung Le Parisien in einem Interview vom Mittwoch mit Blick auf Ungeimpfte. Grundsätzlich wolle er die Franzosen nicht nerven, aber die Gruppe derjenigen, die störrisch seien, verkleinere man so. "Ich werde sie nicht ins Gefängnis bringen, ich werde sie nicht zwangsimpfen", sagte der Staatschef mit Blick auf die Alternative einer Impfpflicht.

Macrons Aussage löste heftige Kritik der Opposition aus. Die extrem rechte Präsidentschaftskandidatin des Rassemblement National, Marine Le Pen, nannte Macron seines Amtes unwürdig. Der Linkenpolitiker Jean-Luc Mélenchon bezeichnete die Aussage als "schockierend". Grünen-Kandidat Yannick Jadot schrieb in einem Impfaufruf, die Menschen seien Macron egal. Sozialistenchef Olivier Faure sprach von einer Aussage, die nicht auf der Höhe eines Präsidenten sei.

Auch in Frankreichs Nationalversammlung gab es Debatten um Macrons Aussage. Erneut unterbrach die Kammer deshalb in der Nacht ihre Beratungen zur Verschärfung von Corona-Regeln für Ungeimpfte. Macron hatte in seinen Ausführungen ebendiese geplanten Regeln angesprochen. Die Regierung will, dass ab Mitte Januar nur noch Geimpfte Zugang etwa zu Restaurants, Kulturstätten oder Fernzügen haben. Ob der Zeitplan eingehalten werden kann, ist ungewiss. Nach der Nationalversammlung muss auch der Senat als Oberhaus des Parlaments das Gesetz billigen. (05.01.2022)

USA: Omikron macht 95 Prozent der Neuinfektionen aus

In den USA macht Omikron inzwischen 95 Prozent der Neuinfektionen aus. Das geht aus einer Modellierung der Seuchenschutzbehörde CDC hervor. Demnach sei der Anteil der Omikron-Fälle an den Neuinfektionen in der letzten Woche des alten Jahres von 77 auf 95 Prozent im Vergleich zur Vorwoche gestiegen. Die CDC kommt aufgrund von Genomsequenzierungen positiver Corona-Tests zu ihrem Ergebnis. Dabei wird das Erbgut des Virus untersucht, um so Rückschlüsse auf die Variante zu ziehen. Omikron beherrscht nach Angaben der CDC das Infektionsgeschehen in allen Landesteilen.

Die Zahl der täglich erfassten Corona-Neuinfektionen überschritt in den USA erstmals seit Beginn der Pandemie die Schwelle von einer Million. Mit etwa 1,084 Millionen neuen Fällen am Montag erfassten die Behörden fast doppelt so viele wie eine Woche zuvor (544 329), wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore hervorgeht.

Die Zahl der erfassten Krankenhauseinweisungen von Infizierten sank zuletzt in der Woche bis zum 25. Dezember. Beobachtungen in den USA decken sich mit denen aus Großbritannien und Südafrika, wonach eine Infektion durch Omikron seltener zu einem ernsten Krankheitsverlauf führt. Die Zahl der Hospitalisierungen dürfte laut Schätzungen der Gesundheitsbehörde CDC in den kommenden Wochen dennoch wieder deutlich steigen. (05.01.2022)