Künfitg können sich Menschen in Israel nach sieben Tagen aus der Quarantäne freitesten statt wie bisher zehn Tage in Selbstisolation verbringen zu müssen. (Archivbild)

Israel verkürzt die Quarantäne-Zeit von mindestens zehn Tagen auf sieben. Die Maßnahme soll dabei helfen die Bevölkerung während der Corona-Pandemie zur Einhaltung der Selbstisolation zu motivieren. Wer sich in Quarantäne befindet, kann künftig am siebten Tag einen Corona-Test machen und bei negativem Test-Ergebnis die Isolation beenden, teilte das Büro von Ministerpräsident Naftali Bennett am Dienstagabend mit. "Wir legen Bedingungen fest, die die Öffentlichkeit erfüllen kann", sagte Bennett laut Mitteilung. "Wir kommen der Öffentlichkeit entgegen."

Wer allerdings die Quarantäne bricht, muss Bennett zufolge umgerechnet rund 1290 Euro Strafe zahlen. Der Regierungschef kündigte an, dass eine Einhaltung der Quarantäne sowie das Tragen von Masken stärker kontrolliert würden. Nach einer Entscheidung des Corona-Kabinetts soll auch ein umfassendes Schnelltest-Angebot geschaffen werden.

Die Zahl der neuen Corona-Fälle ist in Israel in den vergangenen Wochen massiv angestiegen. Auslöser dafür waren wohl zunächst Rückkehrer aus dem Ausland, die ihre Quarantäne gebrochen hatten. Es kam zu mehreren Ausbrüchen an Schulen. Anfang der Woche waren die Neuinfektionen auf den höchsten Stand seit Ende März geklettert. 754 neue Fälle seien am Vortag gemeldet worden, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit.

London hält an Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr fest

Die britische Hauptstadt London hält an der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr fest - und das obwohl laut eines Regierungsbeschlusses vom Montag in ganz England die Maskenpflicht aufgehoben wird. Londons Bürgermeister Sadiq Khan ordnete an, dass Masken weiterhin zu den Beförderungsbedingungen der staatlichen Verkehrsgesellschaft Transport for London (TfL) gehören. "Das Tragen von Gesichtsbedeckungen hilft, die Verbreitung des Coronavirus zu reduzieren, und gibt Londonern damit das Vertrauen zu reisen - das ist zentral für unsere wirtschaftliche Erholung", twitterte Khan.

Verkehrsminister Grant Shapps begrüßte die Entscheidung. Vom kommenden Montag an sind Masken im größten britischen Landesteil England nicht mehr vorgeschrieben. Die Regierung setzt statt staatlicher Regeln auf Eigenverantwortung. Zugleich hat Premierminister Boris Johnson die Bevölkerung aufgefordert, an Orten mit vielen Menschen wie etwa im Nahverkehr weiterhin Masken zu tragen. Wissenschaftler hatten die Aufhebung der Maskenpflicht scharf kritisiert. Gewerkschaften warnten vor möglichen Gesundheitsfolgen für Beschäftigte wie etwa Busfahrer.

Verkehrsminister Shapps sagte dem Sender Sky News, die Londoner Entscheidung stimme mit den Erwartungen der Regierung überein. In anderen Städten wie Manchester, Liverpool und Bristol sind Bürgermeister im Gespräch mit privaten Transportunternehmen, um die Maskenpflicht beizubehalten.

Dagegen kündigten nationale Zuganbieter an, von Montag an nicht mehr auf Masken zu bestehen. Zuvor hatten bereits Fluglinien wie Ryanair und Easyjet angekündigt, dass an Bord weiter Mund-Nase-Bedeckungen getragen werden müssten.

Spanien: Inzidenz bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen liegt bei mehr als 1000

Das Gesundheitsministerium in Madrid meldete am Dienstag eindrückliche Zahlen: Fast 44 000 Neuinfektionen habe es in den vergangenen 24 Stunden gegeben, es ist die höchste Tageszahl seit Februar. Spanien hat knapp 47 Millionen Einwohner, zum Vergleich: Eine ähnlich hohe Zahl würde bezogen auf die Einwohner in Deutschland 76 000 neue Corona-Fälle bedeuten - ein Wert, der hierzulande selbst zum Höhepunkt der Krise im Dezember nicht annähernd erreicht wurde.

Noch bedrohlicher als die absoluten Zahlen wirken die Inzidenz-Werte. Die Zeitung El País berichtet von einer 14-Tages-Inzidenz - meist wird in Spanien diese Bezugsgröße verwendet - von 436. Die Sieben-Tages-Inzidenz, jener Wert, der in Deutschland in der Berichterstattung meist herangezogen wird, liegt für Spanien am Dienstag bei 258, noch am Vortag betrug sie 226. Damit ist das Hauptkriterium für ein sogenanntes Hochinzidenzgebiet, bei dem die Bundesregierung für gewöhnlich Einreisebeschränkungen verhängt, eigentlich überschritten. Es liegt bei 200. Allerdings tritt die Einstufung nicht automatisch ein, sondern muss explizit vom Gesundheitsministerium in Absprache mit dem Robert-Koch-Institut beschlossen werden, wobei auch weitere Kriterien in die Bewertung einfließen.

Es sind, so heißt es von den Behörden in Spanien, vor allem junge Menschen unter 30, die sich ansteckten. Unter ihnen liegt die Inzidenz bei mehr als 1000. Nirgendwo in Spanien ist die Lage so schlimm wie in Katalonien, hier liegt die Inzidenz unter Jugendlichen bis 19 Jahre bei 2400 und unter 20- bis 29-Jährigen sogar bei etwa 3000. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Katalonien am Dienstag bei knapp 580. Zur Eindämmung der rasant steigenden Infektionszahlen schränken die Behörden das Nachtleben ein. Die Regierung in Barcelona beschloss am Montag, dass Restaurants, Bars, Kultur- und Sportlokale sowie alle anderen Betriebe spätestens um 0.30 Uhr schließen müssen.

Auch andere spanische Regionen haben Restriktionen erlassen. Valencia mit der gut 500 Kilometer langen Küste hat mit Billigung der Justiz als erste der 17 Regionen Spaniens wieder eine nächtliche Ausgangssperre eingeführt. Die Bewohner von 32 Gemeinden mit besonders schlechter Corona-Lage dürfen seit Dienstag zwischen ein und sechs Uhr nur mit triftigem Grund aus dem Haus. Betroffen sind unter anderem die Metropole Valencia sowie bekannte Badeorte wie Benicàssim oder Gandia. Auf den auch bei deutschen Urlaubern beliebten Kanaren will die Justiz am Mittwoch über einen Antrag der Behörden auf Einführung einer nächtlichen Ausgehsperre entscheiden.

Gesundheitsministerin Carolina Darias äußerte sich unter Hinweis auf die Impffortschritte optimistisch und beteuerte, das Land werde die Infektionszahlen bald wieder reduzieren. Vollständig geimpft sind bis jetzt 46 Prozent der Spanierinnen und Spanier. (13.07.2021)

Niederländische Gesundheitsbehörde meldet R-Wert von 2,17

In den Niederlanden breitet sich das Coronavirus durch die Delta-Variante rasant aus. Die Reproduktionszahl liegt derzeit bei 2,17, das ist der höchste Wert seit Ausbruch der Pandemie im März 2020, wie die zuständige Behörde dem Parlament in Den Haag mitteilte. Die Zahl bedeutet, dass rechnerisch 100 Infizierte 217 weitere Personen anstecken. Die Gesundheitsbehörde schätzt, dass bereits 60 bis 65 Prozent aller Infektionen auf die Delta-Variante zurückzuführen sind.

Die Zahl der Neuinfektionen in 24 Stunden lag in den Niederlanden zuletzt bei ungefähr 8000. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei etwa 270 Infektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Zum Vergleich: In Deutschland beträgt dieser Wert aktuell 6,5.

Wegen der dramatischen Zunahme hatte die Regierung bereits am Freitag einige, erst seit 26. Juni wirksame Lockerungen wieder rückgängig gemacht. So wurden Diskotheken und Nachtclubs erneut geschlossen und Festivals untersagt. Die Regierung war wegen der frühen Lockerungen heftig kritisiert worden. Premier Mark Rutte hat sich inzwischen dafür entschuldigt und von einem "Einschätzungsfehler" gesprochen. (13.07.2021)

US-Regierung ändert Reisehinweise für Deutschland

Unmittelbar vor der Reise von Kanzlerin Angela Merkel nach Washington hat die US-Regierung ihre Reisehinweise für Deutschland, Österreich und einige andere europäische Staaten geändert. Diese Länder sind nun aus der Kategorie "Überdenke Reisen" zu "Lass besondere Vorsicht walten" heruntergestuft worden. Mit Blick auf die Pandemie heißt es nun, die Reisen seien weniger gefährlich für Geimpfte. (13.07.2021)

US-Gesundheitsministerium hält Auffrischimpfung für unnötig

Das US-Gesundheitsministerium hält eine dritte Corona-Impfung weiterhin nicht für nötig. Vertreter des Ministeriums trafen sich am Montag mit dem US-Pharmakonzern Pfizer, um Informationen über neue vorläufigen Daten zu Auffrischungsimpfungen zu erhalten. Man wolle mit dem Unternehmen im Gespräch bleiben, ob und wann künftig eine Auffrischimpfung nötig ist, sagte ein Sprecher. Pfizer und sein deutscher Partner Biontech hatten Ende vergangener Woche angekündigt, vor dem Hintergrund der Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante bei den Zulassungsbehörden in den USA und Europa innerhalb der kommenden Wochen die Genehmigung einer dritten Dosis als Booster-Impfung zu beantragen.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA und die Gesundheitsbehörde CDC hatten bereits erklärt, dass Vollgeimpfte gegenwärtig keine Auffrischung benötigten. Nach Einschätzung der EU-Arzneimittelbehörde EMA ist es für eine mögliche Zulassung mangels Daten aus den laufenden Impfkampagnen noch zu früh. Die EMA zeigte sich aber zuversichtlich, dass das gegenwärtige Programm mit zwei Impfungen ausreiche. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte gemahnt, dass reiche Länder keine Auffrischimpfungen für ihre bereits geimpfte Bevölkerung bestellen sollten, während ärmere Länder immer noch auf die Möglichkeit einer Impfung warteten.

Pfizer will weitere definitive Daten noch in einem wissenschaftlichen Fachmagazin veröffentlichen. "Wir sind uns einig, dass die wissenschaftlichen Daten die nächsten Schritte vorgeben werden", sagte eine Sprecherin. Pfizer und Biontech gehen derzeit davon aus, dass eine Auffrischimpfung "hilfreich sein kann, um den höchstmöglichen Schutz aufrecht zu erhalten". Die beiden Partner entwickeln zudem zusammen eine angepasste Variante ihres Covid-19-Impfstoffs gegen die Delta-Variante. (13.07.2021)

Weltgrößter Impfstoffhersteller will Sputnik V im Massen produzieren

Russland hat mit dem weltgrößten Impfstoffhersteller in Indien ein Abkommen über die Herstellung von mehr als 300 Millionen Dosen Sputnik V pro Jahr geschlossen. Die ersten Dosen sollten dort im September produziert werden, teilte der staatliche Direktinvestmentfonds Russlands RDIF mit. Die Firma Serum Institute stellt bereits Astra-Zeneca-Impfstoff her.

Bei der Auslieferung von Sputnik V hatte der Kreml bereits Lieferengpässe eingeräumt und nach weiteren Möglichkeiten gesucht, um Lieferversprechungen an viele Länder einhalten zu können. Auch das Serum Institute hatte schon Probleme, Versprechen einzuhalten. Es sollte eigentlich Corona-Impfstoff im großen Stil für ärmere Länder im Rahmen des UN-Impfprogramms Covax produzieren. Allerdings gab es Hindernisse - unter anderem verhängte die indische Regierung einen Exportstopp, nachdem eine heftige zweite Welle unter anderem im Zusammenhang mit der Delta-Variante das Land erschütterte.

Wann Indien wieder Corona-Impfstoff exportiert, ist unklar. Bislang sind in dem Land etwa fünf Prozent der mehr als 1,3 Milliarden Einwohnerinnen und Einwohner vollständig gegen Corona geimpft. Besonders auf dem Land gibt es eine verbreitete Impfskepsis. Das Serum Institute solle die Sputnik-V-Dosen zunächst vorwiegend für den indischen Markt produzieren, sagte RDIF-Chef Kirill Dmitrijew bei einer Pressekonferenz in Moskau. Er hoffe aber auch darauf, dass ein Teil der Dosen exportiert werden könne. In Indien ist Sputnik V zugelassen.

Russland wartet zurzeit auf eine vorläufige Zulassung des Vakzins durch die Weltgesundheitsorganisation und durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA). Am Dienstag sagte Dmitrijew, dass er eine EMA-Zulassung aber erst im Herbst erwarte. Es gebe jedoch einen "sehr guten Fortschritt" und einen "positiven Dialog". (13.07.2021)