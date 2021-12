In der Europäischen Union steht ein weiterer Corona-Impfstoff kurz vor der Zulassung. Die EU-Arzneimittelagentur EMA macht den Weg frei für das Vakzin des US-Herstellers Novavax, wie die Behörde mitteilte. Nun muss noch die EU-Kommission zustimmen, was aber als Formsache gilt. Das Präparat würde dann der fünfte in der EU zugelassene Covid-19-Impfstoff.

Dies könnte möglicherweise auch einige nichtgeimpfte Menschen zur Impfung bewegen, die Zweifel an den Technologien der übrigen Wirkstoffe haben. Denn das Präparat ist im Gegensatz zu den bisher zugelassenen weder ein mRNA-Impfstoff - wie bei Biontech und Moderna - noch ein Vektor-Impfstoff wie die von Astra Zeneca und Johnson & Johnson. Das Vakzin enthält winzige Partikel, die aus einer im Labor hergestellten Version des Spike-Proteins von Sars-CoV-2 bestehen. Diese Partikel sind abgetötet, also keine vermehrungsfähigen Krankheitserreger.

Der Impfstoff wird deshalb oft auch als Totimpfstoff bezeichnet. Das ist, ganz korrekt genommen, eigentlich nur ein Vakzin, das inaktivierte, also nicht mehr vermehrungsfähige Erreger enthält. Mittlerweile werden dieser Kategorie oft aber auch Vakzine zugeordnet, die nur Bruchstücke eines Erregers enthalten - so wie das Novavax-Vakzin.

Die EMA empfiehlt, wie bei den anderen vier bisher zugelassenen Präparate auch, erst einmal nur eine sogenannte bedingte Zulassung. Diese ist für ein Jahr gültig und an Auflagen geknüpft - etwa die, weitere Daten vorzulegen, die belegen, dass der Nutzen das Risiko überwiegt. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte vor der Entscheidung vor der Annahme gewarnt, der neue Impfstoff werde "ein Game Changer". Laut Studien seien die bereits millionenfach verabreichten Impfstoffe von Moderna und Biontech "eine ganze Spur sicherer".

Nachrichten zu Covid-19 - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Coronavirus-Lage in Deutschland und weltweit - im SZ am Morgen und SZ am Abend. Unser Nachrichten-Newsletter bringt Sie zweimal täglich auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung unter sz.de/morgenabend. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Nachrichten-Newsletter oder unsere Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Etwa jeder vierte Mensch in Deutschland hat bislang noch keine Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Darunter sind allerdings auch kleinere Kinder unter fünf Jahren, die noch nicht geimpft werden dürfen, und ältere Kinder, für die die Impfungen erst vor Kurzem begonnen haben, sowie Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. (20.12.2021)

Hohe Hürden für Fahrt nach Österreich

Zur Eindämmung der Omikron-Variante des Coronavirus hat Österreich seine Einreisebestimmungen verschärft. Seit Mitternacht gilt: Ohne Weiteres darf nur noch ins Land, wer dreimal geimpft ist. Für doppelt Geimpfte sowie für Genesene gilt zusätzlich eine Pflicht zum PCR-Test. Wer bei der Einreise kein negatives Testergebnis hat, muss sich registrieren und unverzüglich in Quarantäne. Die Quarantäne darf beendet werden, sobald ein negativer PCR-Test vorliegt.

Ausgenommen von den Vorschriften sind Schwangere und Menschen, die aus Gesundheitsgründen nicht geimpft werden können. Das muss durch ein Attest nachgewiesen werden. Sonderregeln gibt es außerdem für Kinder und Jugendliche. Für Pendlerinnen und Pendler bleibt es bei der gewohnten 3-G-Regel. Der Transitverkehr ist von den Regelungen nicht betroffen.

In Österreich mit seinen knapp neun Millionen Einwohnern ist nach einem dreiwöchigen Lockdown die Zahl der Neuinfektionen deutlich gesunken. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt inzwischen bei etwa 230 Fällen pro 100 000 Einwohner - deutlich unter dem deutschen Wert. Als letztes Bundesland öffnet am Montag auch Wien die Gastronomie und Hotellerie wieder. Die SPÖ-geführte Metropole setzt seit geraumer Zeit auf einen besonders vorsichtigen Kurs in der Corona-Welle. (20.12.2021)

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit externem Inhalt angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Weltwirtschaftsforum wird verschoben

Das Weltwirtschaftsforum in Davos wird wegen der Verbreitung der Omikron-Mutante von Januar auf den frühen Sommer verlegt. Die gegenwärtigen Pandemiebedingungen machten es sehr schwierig, eine weltweites persönliches Treffen abzuhalten, teilen die Organisatoren mit. Zu der Veranstaltung kommen üblicherweise zahlreiche hochrangige Gäste aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. (20.12.2021)

Großbritannien bittet Lehrer im Ruhestand um Hilfe

In einem Video auf Twitter appelliert der britische Bildungsminister Nadhim Zahawi an Lehrkräfte im Ruhestand. Angesichts der drohenden Omnikron-Welle bitte er alle, die sich imstande fühlten, sich für Vetretungen an Schulen und Hochschulen im neuen Jahr zu melden. Sie sollen sich auf einer entsprechenden Internetseite registrieren.

Aufgrund seiner extrem hohen Übertragbarkeit wird befürchtet, Omikron könnte den Schulbetrieb erheblich stören. Einige Schulen sollen sich bereits wieder auf Online-Unterricht vorbereiten. In England und Schottland hat sich Omikron innerhalb weniger Wochen als vorherrschende Variante durchgesetzt. Mit mehr als 93 000 bestätigten Corona-Neuinfektionen erlebte Großbritannien Ende der Woche einen neuen Höchststand, tatsächlich sollen sich aber täglich Hunderttausende infizieren.

Nachdem zwischenzeitig fast alle Maßnahmen aufgehoben wurden, will die Regierung inzwischen nicht einmal einen neuen harten Lockdown ausschließen. "Wir können keine festen, schnellen Garantien geben" sagte Vize-Premierminister Domic Raab diesbezüglich im Interview mit BBC Radio. (20.12.2021)

Israel verbietet Deutschland-Reisen wegen Omikron-Variante

Israel verbietet seinen Bürgern wegen der Corona-Lage in Deutschland Reisen in die Bundesrepublik. Die Maßnahme zur Eindämmung der Omikron-Variante des Coronavirus soll in der Nacht zum Mittwoch um Mitternacht (Ortszeit) in Kraft treten, teilte die Regierung mit. Das Kabinett bestätigte damit eine entsprechende Empfehlung des Gesundheitsministeriums.

Darüber hinaus gelten damit von Mittwoch an auch Italien, die USA, Belgien, Ungarn, Marokko, Portugal, Kanada sowie die Türkei und die Schweiz als "rote Länder". In Israel gibt es bereits ein Einreiseverbot für Ausländer. Bisher galten zudem schon mehr als 50 Länder - vor allem in Afrika - als "rot", Israelis dürfen dorthin nur mit Sondergenehmigung reisen. (20.12.2021)

Niederlande verhängen harten Lockdown wegen Omikron-Variante

Die Niederlande haben kurz vor Weihnachten wegen der Omikron-Variante des Coronavirus einen neuen strengen Lockdown verhängt. Von diesem Sonntag an müssen fast alle Geschäfte, Gaststätten, Kultur- und Sporteinrichtungen, Schulen und Friseure schließen. Ausgenommen sind nur Läden wie Supermärkte und Apotheken, die für die Versorgung wichtig sind. Die extrem schnelle Verbreitung der Omikron-Variante zwinge zu diesen harten Maßnahmen, sagte Ministerpräsident Mark Rutte am Samstagabend in Den Haag. "Es ist unvermeidlich. Wir müssen eingreifen, um Schlimmeres zu verhindern."

Zu Hause darf man nun in der Regel nur noch zwei Gäste empfangen - nur zu Weihnachten sind es vier. Der Lockdown soll zunächst bis zum 14. Januar gelten, also bis ins neue Jahr hinein. Eine Ausgangssperre werde es vorerst nicht geben, sagte Rutte. Bisher galt in dem deutschen Nachbarland mit etwa 17,5 Millionen Einwohnern schon ein "Abend-Lockdown". Die meisten Geschäfte, Gaststätten sowie Kultur- und Sporteinrichtungen mussten um 17 Uhr schließen.

Das Beratergremium der Regierung hatte wegen der Omikron-Variante dringend zu dem strengeren Lockdown geraten. Es müsse Zeit gewonnen werden, um so viele Menschen wie möglich mit einer Booster-Impfung vor einer Covid-19-Erkrankung zu schützen. Die Niederlande sind im Vergleich zu anderen Ländern mit Auffrischungsimpfungen in Verzug. Die Verschärfungen hatten sich bereits abgezeichnet. Am Samstag waren viele Menschen in den Innenstädten unterwegs, um jetzt praktisch in letzter Minute noch Geschenke zu kaufen.

Die Omikron-Variante verbreitet sich nach Angaben der Experten viel schneller als bisher erwartet. In Amsterdam verdoppelt sich die Zahl der Infektionen alle zwei bis drei Tage. Bereits vor Weihnachten werde diese Variante in der Hauptstadt dominant sein, hieß es. Zurzeit sinkt die Zahl der Neuinfektionen zwar. Doch die Krankenhäuser stehen unter hohem Druck, so dass sie nach Befürchtung der Fachleute einen weiteren Zustrom von Patienten nicht auffangen könnten. (18.12.2021)

Vier Corona-Fälle auf Kreuzfahrtschiff - Passagiere müssen von Bord

Wegen mehrerer Corona-Fälle an Bord eines Kreuzfahrtschiffs haben etwa 300 Passagiere vorzeitig ihre Reise auf Gran Canaria beenden müssen. Wie das Unternehmen Tui Cruises mitteilte, gingen alle 1600 Passagiere des Schiffes Mein Schiff 4 am Sonntag in Las Palmas de Gran Canaria von Bord, die meisten von ihnen planmäßig. Etwa 300 von ihnen hätten eigentlich noch sieben Tage auf dem Schiff verbringen wollen, sagte eine Unternehmenssprecherin.

Die Infektionen seien bei zunächst vier Gästen festgestellt worden. Nach einer vollständigen Testung von Passagieren und Besatzung seien einige weitere Fälle hinzugekommen. Die Betroffenen und Kontaktpersonen wurden in Absprache mit den spanischen Behörden in einem dafür vorgesehenen Bereich an Bord isoliert. Sie sollen nun an Land weiter in Quarantäne bleiben. Die Infizierten hätten entweder keine oder nur leichte Symptome. Am späten Sonntagabend legte das Schiff mit neuen Gästen ab. An Bord gelte zurzeit das 3-G-Modell (geimpft, genesen, getestet), vom 23. Februar an 2 G plus (geimpft oder genesen mit zusätzlichem Test). (20.12.2021)