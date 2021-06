Im Kampf gegen die Corona-Pandemie will die US-Regierung übereinstimmenden Medienberichten zufolge 500 Millionen Impfdosen erwerben und sie an andere Länder spenden. Das Weiße Haus habe sich entsprechend mit den Pharmakonzernen Pfizer und Biontech geeinigt, berichtete unter anderem die Washington Post unter Berufung auf mehrere mit den Plänen vertraute Personen. Den Berichten zufolge dürfte US-Präsident Joe Biden das Vorhaben vor oder beim G-7-Gipfel im südwestenglischen Cornwall verkünden, an dem er während seiner ersten Auslandsreise als Präsident teilnimmt. Laut New York Times sollen die Impfdosen im Laufe der kommenden zwei Jahre an etwa 100 Länder verteilt werden.

Die Impfkampagnen gehen in den einzelnen Ländern der Welt im Vergleich in höchst unterschiedlichem Tempo voran. In den USA haben bereits mehr als 171,7 Millionen der rund 330 Millionen Einwohner mindestens eine Impfdosis erhalten. Mehr als 140,4 Millionen Menschen sind voll geimpft.

Die US-Regierung hat bislang zugesagt, bis Ende Juni 80 Millionen Impfstoffdosen mit anderen Staaten zu teilen. Vergangene Woche hatte das Weiße Haus Details zur Verteilung der ersten 25 Millionen Dosen veröffentlicht. Mindestens 75 Prozent davon, knapp 19 Millionen Dosen, sollen demnach über das Impfprogramm Covax vergeben werden. Die verbleibendenden rund 25 Prozent, etwa 6 Millionen Dosen, will die US-Regierung direkt an Länder abgeben: etwa an die Nachbarländer Kanada und Mexiko sowie Indien und Südkorea. (09.06.2021)

EU und USA wollen offenbar Exporthürden für Impfstoffe aufweichen

Die EU und die USA wollen Exporthürden bei der Ausfuhr von Corona-Impfstoffen und Medikamenten gegen das Virus verringern. Das geht Reuters zufolge aus einem gemeinsamen Entwurf für den G-7-Gipfel hervor. Das Dokument kann allerdings noch geändert werden. Zuvor haben Entwicklungsorganisationen die reichen Industrieländer aufgefordert, im Kampf gegen die Pandemie die Patente für Impfstoffe befristet freizugeben. Auch US-Präsident Joe Biden brachte diesen Vorschlag vor einiger Zeit ein. Doch er findet sich in dem Entwurf nicht mehr wieder.

Stattdessen soll eine gemeinsame Taskforce darüber wachen, dass Lieferketten offengehalten und "unnötige Export-Beschränkungen" vermieden werden. Tenor des Papiers ist es, dass freiwilliges Teilen von Technologie wichtig ist, um die Produktion hochzufahren.

Die Staats- und Regierungschefs der Gruppe der Sieben (G 7) aus USA, Deutschland, Großbritannien, Kanada, Frankreich, Italien und Japan kommen von Donnerstag bis Sonntag im britischen St Ives in Cornwall zusammen. Der Kampf gegen Covid-19 ist eines der zentralen Themen des Gipfels. Kritiker warfen Deutschland und dem G-7-Gastgeber Großbritannien vor, den Vorstoß von Joe Biden zur vorübergehenden Freigabe der Impfpatente blockiert zu haben. (09.06.2021)

Innengastronomie darf in Frankreich und Belgien wieder öffnen

In Frankreich und Belgien gibt es Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen vor allem in der Innengastronomie. Erstmals seit sieben Monaten dürfen französische Cafés und Restaurants ihre Innenbereiche wieder öffnen, ein Test wird von Gästen nicht verlangt. Ähnliches gilt ab Mittwoch auch in Belgien.

Der Beginn der nächtlichen Ausgangssperre in Frankreich wird um zwei Stunden auf 23 Uhr verschoben. Zudem dürfen Fitnessstudios und Freizeitparks wieder öffnen.

In beiden Ländern sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz: In Frankreich liegt sie der Johns Hopkins University zufolge aktuell bei 72, in Belgien bei 80. (09.06.2021)

EU-Gericht kippt Genehmigung von Corona-Hilfen für Condor

Ryanair hat vor dem Gericht der Europäischen Union (EuG; früher: Gericht Erster Instanz) einen Erfolg gegen staatliche Corona-Hilfen für die deutsche Condor erzielt. Die Richter kippten am Mittwoch den Beschluss der EU-Kommission, welche die Beihilfe genehmigt hatte. Die Entscheidung der Brüsseler Behörde sei nicht ausreichend begründet, erklärte das Gericht in Luxemburg. Praktisch hat das aber zunächst keine Folgen: Die Wirkung des Urteils wurde ausgesetzt, bis die EU-Kommission einen neuen Beschluss gefasst hat.

Deutschland hatte im April 2020 die Beihilfe zugunsten von Condor in Brüssel angemeldet. Dabei ging es um zwei staatlich abgesicherte Darlehen mit vergünstigtem Zinssatz im Umfang von 550 Millionen Euro. Hintergrund waren Schäden durch Streichung oder Verschiebung von Flügen wegen Reisebeschränkungen in der Corona-Pandemie. Der Billigflieger Ryanair klagte gegen die Freigabe durch die Kommission. Das Unternehmen moniert unter anderem Verletzungen des freien Dienstleistungsverkehrs. Der Fall Condor ist einer von vielen, in denen Ryanair gegen staatliche Corona-Hilfen für Konkurrenten vorgeht. Bisher hatte der Kläger in einigen Fällen Erfolg, in anderen aber nicht. (09.06.2021)

USA bereiten Lockerungen ihrer Reisewarnungen vor

Das US-Außenministerium bereitet eine Lockerung seiner Reisewarnungen vor. Diese würden die entsprechenden jüngsten Schritte der Seuchenschutzbehörde CDC widerspiegeln, sagt ein Ministeriumsvertreter. Die CDC lockerten am Montag für 61 Staaten ihre Empfehlungen. Deutschland, Österreich und die Schweiz fallen nunmehr unter die dritte von vier Warnstufen: Reisende sollen für einen kompletten Impfschutz sorgen, wer diesen nicht hat, soll auf nicht dringend notwendige Reisen verzichten.

In den USA sind bislang annähernd 600 000 Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Binnen 24 Stunden wurden 15 920 Menschen positiv auf das Virus getestet, seit Ausbruch der Pandemie sind es damit 33,54 Millionen. Die USA weisen bei Infektions- und Totenzahlen weltweit die höchsten Werte auf. (08.06.2021)

New York plant großes Post-Corona-Konzert im Central Park

Zum Ende der Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie plant die US-Ostküstenmetropole New York ein Konzert für Zehntausende Besucher im Central Park. Die für den 21. August geplante Show mit 60 000 Menschen soll von Star-Producer Clive Davis hochkarätig besetzt werden und Teil einer Festwoche werden, berichtet die New York Times. "Dieses Konzert wird eine einmalige Gelegenheit sein", sagte Bürgermeister Bill de Blasio. Noch ist nicht klar, wer auftreten wird. Davis denkt der New York Times zufolge aber über acht Interpreten in einer dreistündigen Show nach.

Die Stadt, der nachgesagt wird, dass sie nie schläft, war in den USA besonders schwer von der Pandemie getroffen worden. Das öffentliche Leben kam weitgehend zum Stillstand. Zuletzt war die Zahl der neuen Covid-Fälle aber gesunken. (08.06.2021)