Die EU und die USA wollen Exporthürden bei der Ausfuhr von Corona-Impfstoffen und Medikamenten gegen das Virus verringern. Das geht Reuters zufolge aus einem gemeinsamen Entwurf für den G-7-Gipfel hervor. Das Dokument kann allerdings noch geändert werden. Zuvor haben Entwicklungsorganisationen die reichen Industrieländer aufgefordert, im Kampf gegen die Pandemie die Patente für Impfstoffe befristet freizugeben. Auch US-Präsident Joe Biden brachte diesen Vorschlag vor einiger Zeit ein. Doch er findet sich in dem Entwurf nicht mehr wieder.

Stattdessen soll eine gemeinsame Task Force darüber wachen, dass Lieferketten offengehalten und "unnötige Export-Beschränkungen" vermieden werden. Tenor des Papiers ist es, dass freiwilliges Teilen von Technologie wichtig ist, um die Produktion hochzufahren.

Die Staats- und Regierungschefs der Gruppe der Sieben (G 7) aus USA, Deutschland, Großbritannien, Kanada, Frankreich, Italien und Japan kommen von Donnerstag bis Sonntag im britischen Cornwall zusammen. Der Kampf gegen Covid-19 ist eines der zentralen Themen des Gipfels. Kritiker warfen Deutschland und dem G-7-Gastgeber Großbritannien vor, den Vorstoß von Joe Biden zur vorübergehenden Freigabe der Impfpatente blockiert zu haben. (09.06.2021)

Innengastronomie darf in Frankreich und Belgien wieder öffnen

In Frankreich und Belgien gibt es Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen vor allem in der Innengastronomie. Erstmals seit sieben Monaten dürfen französische Cafés und Restaurants ihre Innenbereiche wieder öffnen, ein Test wird von Gästen nicht verlangt. Ähnliches gilt ab Mittwoch auch in Belgien.

Der Beginn der nächtlichen Ausgangssperre in Frankreich wird um zwei Stunden auf 23 Uhr verschoben. Zudem dürfen Fitnessstudios und Freizeitparks wieder öffnen.

In beiden Ländern sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz: In Frankreich liegt sie der Johns Hopkins University zufolge aktuell bei 72, in Belgien bei 80. (09.06.2021)

EU-Gericht kippt Genehmigung von Corona-Hilfen für Condor

Ryanair hat vor dem EU-Gericht einen Erfolg gegen staatliche Corona-Hilfen für die deutsche Condor erzielt. Die Richter kippten am Mittwoch den Beschluss der EU-Kommission, welche die Beihilfe genehmigt hatte. Die Entscheidung der Brüsseler Behörde sei nicht ausreichend begründet, erklärte das Gericht in Luxemburg. Praktisch hat das aber zunächst keine Folgen: Die Wirkung des Urteils wurde ausgesetzt, bis die EU-Kommission einen neuen Beschluss gefasst hat.

Deutschland hatte im April 2020 die Beihilfe zugunsten von Condor in Brüssel angemeldet. Dabei ging es um zwei staatlich abgesicherte Darlehen mit vergünstigtem Zinssatz im Umfang von 550 Millionen Euro. Hintergrund waren Schäden durch Streichung oder Verschiebung von Flügen wegen Reisebeschränkungen in der Corona-Pandemie. Der Billigflieger Ryanair klagte gegen die Freigabe durch die Kommission. Das Unternehmen moniert unter anderem Verletzungen des freien Dienstleistungsverkehrs. Der Fall Condor ist einer von vielen, in denen Ryanair gegen staatliche Corona-Hilfen für Konkurrenten vorgeht. Bisher hatte der Kläger in einigen Fällen Erfolg, in anderen aber nicht. (09.06.2021)

USA bereiten Lockerungen ihrer Reisewarnungen vor

Das US-Außenministerium bereitet eine Lockerung seiner Reise-Warnungen vor. Diese würden die entsprechenden jüngsten Schritte der Seuchenbehörde CDC widerspiegeln, sagt ein Ministeriumsvertreter. Die CDC lockerte am Montag für 61 Staaten ihre Empfehlungen. Deutschland, Österreich und die Schweiz fallen nunmehr unter die dritte von vier Warnstufen: Reisende sollen für einen kompletten Impfschutz sorgen, wer diesen nicht hat, soll auf nicht dringend notwendige Reisen verzichten.

In den USA sind bislang annähernd 600 000 Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Binnen 24 Stunden wurden 15 920 Menschen positiv auf das Virus getestet, seit Ausbruch der Pandemie sind es damit 33,54 Millionen. Die USA weisen bei Infektions- und Totenzahlen weltweit die höchsten Werte auf. (08.06.2021)

New York plant großes Post-Corona-Konzert im Central Park

Zum Ende der Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie plant die US-Ostküstenmetropole New York ein Konzert für Zehntausende Besucher im Central Park. Die für den 21. August geplante Show mit 60 000 Menschen soll von Star-Producer Clive Davis hochkarätig besetzt werden und Teil einer Festwoche werden, berichtet die New York Times. "Dieses Konzert wird eine einmalige Gelegenheit sein", sagte Bürgermeister Bill de Blasio. Noch ist nicht klar, wer auftreten wird. Davis denkt der New York Times zufolge aber über acht Interpreten in einer dreistündigen Show nach.

Die Stadt, der nachgesagt wird, dass sie nie schläft, war in den USA besonders schwer von der Pandemie getroffen worden. Das öffentliche Leben kam weitgehend zum Stillstand. Zuletzt war die Zahl der neuen Covid-Fälle aber gesunken. (08.06.2021)

Moderna beantragt EU-Zulassung für Impfstoff ab zwölf Jahren

Der US-Hersteller Moderna hat bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA die Zulassung seines Corona-Impfstoffs für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren beantragt. Das teilte das Unternehmen mit. Bisher darf in der EU nur das Vakzin von Biontech/Pfizer auch so jungen Menschen verabreicht werden. Moderna hat eine EU-Zulassung ab 18 Jahren.

Grundlage des Antrags sei eine Studie mit dem Moderna-Impfstoff bei 2500 Jugendlichen zwischen zwölf und 18 Jahren in den USA, teilte das Unternehmen mit. Die Wirksamkeit habe dabei bei 100 Prozent gelegen. Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil seien vergleichbar mit den Ergebnissen einer Studie mit Erwachsenen, hieß es weiter. Das Präparat werde "im Allgemeinen gut vertragen".

Für Erwachsene hat der Moderna-Impfstoff bereits seit Anfang Januar eine bedingte Marktzulassung in der Europäischen Union. Er wurde inzwischen millionenfach gespritzt. Die EU-Kommission hatte im Namen der 27 Mitgliedsstaaten zunächst 160 Millionen Dosen des Präparats geordert. Im Februar folgte dann ein zweiter Vertrag über bis zu 300 Millionen weitere Dosen. (07.06.2021)

Frustrierte britische Touristen verlassen die Algarve

Viele frustrierte Briten sind von der portugiesischen Algarve verfrüht abgereist, um eine Quarantäne-Regelung in ihrem Heimatland zu umgehen. Am Flughafen in Faro bildeten sich am Nachmittag lange Schlangen von Rückreisenden. Für Sonntag waren 55 Flüge nach Großbritannien mit einer Kapazität von mehr als 10 000 Sitzplätzen geplant. Laut dem portugiesischen Hotelverband AHP kam es außerdem zu vielen Stornierungen von Zimmern für den Sommer.

Portugal ist wie viele andere Urlaubsländer im Süden Europas auf die Touristen aus Großbritannien angewiesen. Großbritannien hatte wegen einer steigenden Zahl an Neuinfektionen Portugal wieder von der Liste der sicheren Reiseländer gestrichen. Von Dienstagmorgen an droht den britischen Urlaubern nach der Heimreise eine zehntägige Quarantäne. (07.06.2021)

Spanien öffnet Grenzen für geimpfte Reisende

Die Pandemie-Lage wird im einstigen Corona-Hotspot Spanien immer besser. Vor allem in Urlaubsregionen wie den Balearen, den Kanaren oder in Valencia ist die Sieben-Tage-Inzidenz in den vergangenen Wochen stark zurückgegangen. Im Zuge dieser positiven Entwicklung normalisiert sich das Leben überall im Land immer mehr.

Von Montag an dürfen alle vollständig Geimpften ohne Corona-Beschränkungen in Spanien einreisen. Für nicht geimpfte Menschen, die aus einem Risikogebiet im Ausland einreisen, wie etwa aus Deutschland, gilt derweil weiterhin eine Testpflicht. Allerdings reicht ein Antigen-Test aus, ein PCR-Test ist nicht mehr nötig.

Ungeachtet aller Lockerungen müssen Besucher und Einheimische weiter einige Regeln beachten. Die wichtigste ist die Maskenpflicht, die vorerst in ganz Spanien auch im Freien noch gilt. Am Strand oder beim Baden darf man den Mund-Nasen-Schutz absetzen. Und auch im Restaurant oder Café muss man keine Maske tragen. Für die Zahl der Menschen, die in Gastronomiebetrieben an einem Tisch sitzen dürfen, gibt es in den spanischen Regionen unterschiedliche Limits. (07.06.2021)

USA haben 300 Millionen Impfdosen verabreicht

In den USA wurden mittlerweile 300 Millionen Dosen von Impfstoffen gegen das Coronavirus verabreicht. Die Zahlen von Neuansteckungen und Todesfällen sinken weiter. Sie haben wieder das Niveau vom März 2020 erreicht, als das Land mit Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie begann.

Dem mit einer Corona-Welle kämpfenden Taiwan wollen die USA Impfstoffe liefern. Insgesamt sollen 750 000 Dosen gespendet werden. (06.06.2021)