Immer mehr Länder erschweren die Einreise für Besucher, um die Ausbreitung der Coronavirus-Variante Omikron einzudämmen. Die Beschränkungen reichen von einer Testpflicht über 2 G bis zu Einreisestopps. Frankreich beispielsweise schränkt den Reiseverkehr von und nach Großbritannien erheblich ein. Von dort nach Großbritannien dürfen nur noch britische Staatsangehörige reisen, die auf dem Weg nach Hause seien, das hat die Regierung beschlossen. Ausnahmen gelten zudem für Lkw-Fahrer sowie für Menschen, die zur Bestattung eines nahen Verwandten oder etwa aus medizinischen Gründen nach Großbritannien müssten. Nach Frankreich einreisen dürfen nur noch französische Staatsangehörige oder Ausländer mit ständiger Aufenthaltgenehmigung sowie Menschen, die wichtige Arbeit verrichten oder Zwischenstopps einlegen, die höchstens 24 Stunden dauern.

Relativ strikte Regeln gelten in Israel. Dort herrscht seit dem 28. November ein allgemeines Einreiseverbot für ausländische Besucher. Davon ausgenommen sind lediglich Personen, die in die Kategorie "jüdischer Tourismus" fallen. Ähnliche Einreisestopps gelten derzeit auch in Ländern wie Japan, den Philippinen und Marokko. Ghana lässt nur noch Einreisen über den Luft- und Seeweg zu. Andere Länder, darunter Deutschland, die USA und Großbritannien, beschränken im Zusammenhang mit Omikron speziell die Einreise aus Südafrika und benachbarten Ländern. In Südafrika waren die ersten Fälle von Infektionen durch Omikron bekannt geworden. Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa kritisiert die gezielten Restriktionen als unfaire Diskriminierung. Die Wirtschaft des Landes würde unverhältnismäßig schwer belastet. Die internationale Gemeinschaft dürfe Südafrika nicht dafür bestrafen, sie über die neue Virusvariante in Kenntnis gesetzt zu haben.

Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht den Einreisestopp für Menschen aus Afrika kritisch, da sie eine vorschnelle Maßnahme darstelle, die dem internationalen Verkehr schaden könne. Einige Experten bezweifeln zudem die Wirksamkeit solcher Reisebeschränkungen. (16.12.2021)

Omikron-Welle: Queen sagt Weihnachtslunch ab

Wegen der sich rasend schnell ausbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus in Großbritannien hat Königin Elizabeth II. ihr traditionelles vorweihnachtliches Familientreffen abgesagt. Das teilte der Palast mit. Es stünden "die Weihnachtspläne zu vieler Menschen auf dem Spiel", hieß es als Erklärung aus Palastkreisen. Üblicherweise kommen die Kinder, Enkel, Urenkel sowie die Cousins der Königin in der Woche vor Weihnachten im Buckingham-Palast zu einem gemeinsamen Lunch zusammen. Schon im vergangenen Jahr musste das Familientreffen wegen der Pandemie ausfallen. In diesem Jahr hätte es auf Schloss Windsor stattfinden sollen, wie die Sun berichtete.

Die Queen dürfte inzwischen, wie viele ältere Briten, zwar mindestens dreimal gegen das Coronavirus geimpft sein. Trotzdem bereitet die Omikron-Variante des Coronavirus in Großbritannien der Politik derzeit Kopfschmerzen. In London gilt sie bereits als vorherrschend. Täglich infizieren sich derzeit Schätzungen der Regierung zufolge Hunderttausende. (16.12.2021)

Ältester Franzose stirbt an Corona

Der älteste Franzose ist mit 112 Jahren an einer Corona-Infektion gestorben. Marcel Meys hatte diesen Rang erst im Oktober nach dem Tod eines noch etwas älteren 112-jährigen Bewohners der Insel Martinique erhalten, wie der Sender France Info berichtete. Meys starb am Mittwoch im Krankenhaus von Vienne südlich von Lyon. Bis zuletzt hatte er mit seiner einzigen Tochter in seinem Haus in der Ortschaft Saint-Romain-en-Gal gelebt. Nach einem positiven Corona-Test ging es ihm zunächst weiter gut, dann musste er in die Klinik. Der Bürgermeister lobte in einer Mitteilung seine gute Laune, seine Freundlichkeit und seinen "ewigen Optimismus". (16.12.2021)

Omikron dürfte Anfang 2022 in Europa dominieren

Omikron dürfte schon innerhalb der ersten beiden Monate im Jahr 2022 zur dominierenden Variante des Coronavirus in Europa werden. Das schreibt die EU-Gesundheitsbehörde ECDC in einer aktualisierten Risikobewertung. Es werde mit einer weiteren zügigen Zunahme der Omikron-Fallzahlen im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) gerechnet. Zum EWR zählen die 27 EU-Staaten, Norwegen, Island und Liechtenstein.

Noch herrsche hier die Delta-Variante vor. Die epidemiologische Lage sei derzeit weiter von hohen Fallzahlen und einer niedrigen, aber langsam steigenden Sterberate geprägt. Omikron werde Modellvorhersagen zufolge aber wahrscheinlich innerhalb der ersten beiden Monate des kommenden Jahres im EWR zur dominanten Variante werden. Es sei sehr wahrscheinlich, dass Omikron zusätzliche Krankenhauseinlieferungen und Todesfälle verursachen werde.

ECDC-Direktorin Andrea Ammon sagte, die Länder sollten ihre Bemühungen steigern, Menschen vollständig zu impfen und so bald wie möglich Auffrischungsimpfungen zu verabreichen. Impfungen alleine seien in der derzeitigen Situation aber nicht genug. Es brauche auch eine schnelle Wiedereinführung oder Verschärfung von Maßnahmen wie das Tragen von Masken und genügend Abstand zu halten. (15.12.2021)

Mehr als 800 000 Corona-Tote in den USA

Seit Beginn der Pandemie sind in den USA bereits mehr als 800 000 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Das ging am Dienstag aus Daten der Johns Hopkins University (JHU) in Baltimore hervor. Die Schwelle von 700 000 Toten war Anfang Oktober überschritten worden.

Nachrichten zu Covid-19 - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Coronavirus-Lage in Deutschland und weltweit - im SZ am Morgen und SZ am Abend. Unser Nachrichten-Newsletter bringt Sie zweimal täglich auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung unter sz.de/morgenabend. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Nachrichten-Newsletter oder unsere Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Die Johns-Hopkins-Webseite wird regelmäßig aktualisiert und zeigt meist einen etwas höheren Stand als die offiziellen Zahlen. In Einzelfällen wurden die Zahlen aber auch wieder nach unten korrigiert. Der US-Gesundheitsbehörde CDC zufolge waren bis Dienstag rund 796 000 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Kein Land weltweit hat mehr Corona-Tote registriert als die Vereinigten Staaten, in denen rund 330 Millionen Menschen leben. Auf Platz zwei steht derzeit Brasilien mit gut 600 000 Toten, dahinter folgt Indien mit fast 500 000 Opfern. In Mexiko und Russland sind es nach offiziellen Zahlen jeweils rund 300 000 Tote. Experten gehen allerdings in allen Ländern von höheren Dunkelziffern aus, denn viele Todesfälle und Corona-Infektionen werden den Behörden gar nicht gemeldet.

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen in den USA seit Beginn der Pandemie hatte erst am Montag die Schwelle von 50 Millionen überschritten. Aktuell werden dort pro Tag rund 120 000 Neuansteckungen gemeldet, fast ausschließlich mit der Delta-Variante. Jeden Tag sterben dem CDC zufolge im Durchschnitt rund 1100 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus. (15.12.2021)