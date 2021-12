Ohne Booster sind EU-Impfzertifikate für das Reisen innerhalb der EU künftig maximal neun Monate nach der Grundimmunisierung ungültig. Die Entscheidung tritt am 1. Februar in Kraft, wie die EU-Kommission mitteilt. Theoretisch können die EU-Länder noch ein Veto einlegen. Das gilt aber als so gut wie ausgeschlossen, da die Regelung laut Kommissionssprecher mit den Staaten abgestimmt wurde.

Auffrischungsimpfungen werden spätestens sechs Monate nach der vollständigen Impfung empfohlen. Das Impfzertifikat soll anschließend drei weitere Monate gültig sein, damit genug Zeit für eine Auffrischungsimpfung bleibt.

Der EU-Impfnachweis besteht aus einem QR-Code, der direkt nach der Impfung in Praxen und Impfzentren erstellt wird oder nachträglich in Deutschland etwa in Apotheken erhältlich ist. Der Code ist in einer Smartphone-App darstellbar und kann digital ausgelesen werden. Die Codes werden trotz verschiedener Apps der einzelnen Länder überall in der EU erkannt und erleichtern auf Reisen Nachweise über Impfungen, aktuelle Tests und kürzlich überstandene Infektionen mit dem Coronavirus. Dem System des digitalen Covid-Zertifikats sind laut EU 60 Länder und Territorien auf fünf Kontinenten beigetreten. (21.12.2021)

USA: Omikron ist nun die vorherrschende Variante

Omikron hat sich in den USA binnen kurzer Zeit zur vorherrschenden Corona-Variante entwickelt. Nach Schätzungen entfielen rund 73 Prozent der neuen Corona-Fälle in der vergangenen Woche auf Omikron, wie am Montag aus Daten auf der Webseite der US-Gesundheitsbehörde CDC hervorging. Auch mit Blick auf diesen sprunghaften Anstieg will sich US-Präsident Joe Biden am Dienstag mit einer Rede an die Menschen im Land wenden und neue Maßnahmen verkünden. Dabei dürfte es vor allem um Unterstützung für Krankenhäuser gehen - von einem Herunterfahren des öffentlichen Lebens wird nicht ausgegangen.

Omikron hat nun Delta, die zuvor vorherrschende Variante, verdrängt, sie machte den CDC-Schätzungen zufolge zuletzt noch etwa ein Viertel der Neuinfektionen aus. In manchen Bundesstaaten ist Omikron gar schon für mehr als 90 Prozent der Fälle verantwortlich.

"Die Omikron-Fälle werden in den kommenden Tagen zunehmen - auch bei vollständig geimpften Personen", mahnte Präsident Biden. Wer vollständig geimpft sei oder auch schon eine Auffrischungsimpfung bekommen habe, könne sich trotzdem infizieren - werde aber wahrscheinlich keine oder nur leichte Symptome haben. "Wenn Sie sich als Erwachsener dafür entscheiden, nicht geimpft zu sein, steht Ihnen ein äußerst schwieriger Winter für Ihre Familie und Ihre Gemeinschaft bevor", warnte Biden.

Biden selbst hatte am Freitag Kontakt zu einer Person aus dem Weißen Haus, die später positiv auf das Virus getestet wurde. Mit 79 Jahren gehört er schon rein altersmäßig zu einer Risikogruppe. Biden wurde laut seiner Sprecherin zuletzt am Sonntag und am Montag negativ auf das Coronavirus getestet. Ein neuer Test sei für Mittwoch geplant. Der Präsident werde an seinem Programm für die kommenden Tage festhalten und sich nicht isolieren, da er vollständig geimpft sei.

Die Impfkampagne war in den USA gut angelaufen, mittlerweile kommt sie aber nur noch schleppend voran. Bislang sind 61,5 Prozent der rund 330 Millionen Menschen im Land zweifach geimpft. Knapp 30 Prozent von ihnen haben auch eine Auffrischungsimpfung erhalten. Bisher hat das Weiße Haus die Omikron-Variante als Grund zur Sorge, aber nicht als Anlass zur Panik bezeichnet. (21.12.2021)

Brasilien lässt nur noch Geimpfte und Genesene ins Land

Brasilien lässt ab sofort nur noch gegen das Coronavirus geimpfte oder von einer Infektion genesene Menschen ins Land. Darüber hinaus ist ein negativer Test vorzulegen, wie aus einem Erlass der Regierung hervorgeht. Demnach muss der Impfnachweis etwa vor dem Einsteigen bei der zuständigen Fluggesellschaft vorgezeigt werden. Damit folgt die Regierung, die eine solche Einreisebedingung zunächst abgelehnt hatte, einer Entscheidung des Obersten Gerichts in Brasília. Die Gesundheitsüberwachungsbehörde Anvisa hatte die Maßnahme ebenfalls empfohlen.

In Brasilien, das im Januar mit der Impfkampagne begonnen hatte, haben sich nach offiziellen Angaben mehr als 22 Millionen der 210 Millionen Landesbewohner mit dem Coronavirus infiziert. Etwa 618 000 Patienten sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben - mehr Tote gibt es nur in den USA. Mit dem Fortschreiten der Impfkampagne sank die Zahl der Toten stark, inzwischen sind mehr als 66 Prozent der Bevölkerung komplett geimpft. (21.12.2021)

Impfstoff von Novavax ist nun in der EU zugelassen

In der Europäischen Union ist nun ein weiterer Corona-Impfstoff zugelassen, das Vakzin Navaxovid des US-Herstellers Novavax. Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA hatte die Zulassung am Vormittag empfohlen, die EU-Kommission hat diese Empfehlung wenige Stunden später umgesetzt. Das neue Vakzin ist - nach jenen von Biontech/Pfizer, Moderna, Astra Zeneca und Johnson & Johnson - der fünfte in der EU zugelassene Covid-19-Impfstoff.

Dies könnte möglicherweise auch einige nichtgeimpfte Menschen zur Impfung bewegen, die Zweifel an den Technologien der übrigen Wirkstoffe haben. Denn das Präparat ist im Gegensatz zu den bisher zugelassenen weder ein mRNA-Impfstoff - wie bei Biontech und Moderna - noch ein Vektor-Impfstoff wie die von Astra Zeneca und Johnson & Johnson. Das Vakzin enthält winzige Partikel, die aus einer im Labor hergestellten Version des Spike-Proteins von Sars-CoV-2 bestehen. Diese Partikel sind abgetötet, also keine vermehrungsfähigen Krankheitserreger.

Der Impfstoff wird deshalb oft auch als Totimpfstoff bezeichnet. Das ist, ganz korrekt genommen, eigentlich nur ein Vakzin, das inaktivierte, also nicht mehr vermehrungsfähige Erreger enthält. Mittlerweile werden dieser Kategorie oft aber auch Vakzine zugeordnet, die nur Bruchstücke eines Erregers enthalten - so wie das Novavax-Vakzin.

Die EMA empfiehlt, wie bei den anderen vier bisher zugelassenen Präparaten auch, erst einmal nur eine sogenannte bedingte Zulassung. Diese ist für ein Jahr gültig und an Auflagen geknüpft - etwa die, weitere Daten vorzulegen, die belegen, dass der Nutzen das Risiko überwiegt. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte vor der Entscheidung vor der Annahme gewarnt, der neue Impfstoff werde "ein Game Changer". Laut Studien seien die bereits millionenfach verabreichten Impfstoffe von Moderna und Biontech "eine ganze Spur sicherer".

Etwa jeder vierte Mensch in Deutschland hat bislang noch keine Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Darunter sind allerdings auch kleinere Kinder unter fünf Jahren, die noch nicht geimpft werden dürfen, und ältere Kinder, für die die Impfungen erst vor Kurzem begonnen haben, sowie Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. (20.12.2021)

Moderna: Booster sehr wirksam gegen Omikron

Eine Auffrischdosis mit dem Impfstoff von Moderna erhöht nach Angaben des Herstellers die Immunabwehr des Körpers gegen die neue Corona-Variante deutlich. Ein Booster hebe den Antikörperspiegel im Vergleich zu einer Zweifachimpfung in etwa um das 37-Fache an, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Das sei das Ergebnis einer Laboranalyse mit 20 Probanden.

Zugelassen zum Boostern ist für die meisten Menschen eine Dosis von 50 Mikrogramm, das ist nur halb so viel wie jeweils bei der ersten und zweiten Impfung. Bei einer Auffrischungsimpfung von 100 Mikrogramm habe sich im Versuch der neutralisierende Antikörperlevel im selben Zeitraum sogar um das 83-Fache erhöht, schreibt Moderna. Die Daten sind bislang nicht in einem Fachjournal veröffentlicht.

Es gibt noch keine Untersuchungsergebnisse dazu, wie lange die Wirkung nach dem Boostern mit dem Moderna-Impfstoff mRNA-1273 anhält. Das Unternehmen arbeitet bereits an der Entwicklung eines Omikron-spezifischen Booster-Kandidaten. (20.12.2021)

Hohe Hürden für Fahrt nach Österreich

Zur Eindämmung der Omikron-Variante des Coronavirus hat Österreich seine Einreisebestimmungen verschärft. Seit Mitternacht gilt: Ohne Weiteres darf nur noch ins Land, wer dreimal geimpft ist. Für doppelt Geimpfte sowie für Genesene gilt zusätzlich eine Pflicht zum PCR-Test. Wer bei der Einreise kein negatives Testergebnis hat, muss sich registrieren und unverzüglich in Quarantäne. Die Quarantäne darf beendet werden, sobald ein negativer PCR-Test vorliegt.

Ausgenommen von den Vorschriften sind Schwangere und Menschen, die aus Gesundheitsgründen nicht geimpft werden können. Das muss durch ein Attest nachgewiesen werden. Sonderregeln gibt es außerdem für Kinder und Jugendliche. Für Pendlerinnen und Pendler bleibt es bei der gewohnten 3-G-Regel. Der Transitverkehr ist von den Regelungen nicht betroffen.

In Österreich mit seinen knapp neun Millionen Einwohnern ist nach einem dreiwöchigen Lockdown die Zahl der Neuinfektionen deutlich gesunken. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt inzwischen bei etwa 230 Fällen pro 100 000 Einwohner - deutlich unter dem deutschen Wert. Als letztes Bundesland öffnet am Montag auch Wien die Gastronomie und Hotellerie wieder. Die SPÖ-geführte Metropole setzt seit geraumer Zeit auf einen besonders vorsichtigen Kurs in der Corona-Welle. (20.12.2021)

Weltwirtschaftsforum wird verschoben

Das Weltwirtschaftsforum in Davos wird wegen der Verbreitung der Omikron-Mutante von Januar auf den frühen Sommer verlegt. Die gegenwärtigen Pandemiebedingungen machten es sehr schwierig, eine weltweites persönliches Treffen abzuhalten, teilen die Organisatoren mit. Zu der Veranstaltung kommen üblicherweise zahlreiche hochrangige Gäste aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. (20.12.2021)

Israel verbietet Deutschland-Reisen wegen Omikron-Variante

Israel verbietet seinen Bürgern wegen der Corona-Lage in Deutschland Reisen in die Bundesrepublik. Die Maßnahme zur Eindämmung der Omikron-Variante des Coronavirus soll in der Nacht zum Mittwoch um Mitternacht (Ortszeit) in Kraft treten, teilte die Regierung mit. Das Kabinett bestätigte damit eine entsprechende Empfehlung des Gesundheitsministeriums.

Darüber hinaus gelten damit von Mittwoch an auch Italien, die USA, Belgien, Ungarn, Marokko, Portugal, Kanada sowie die Türkei und die Schweiz als "rote Länder". In Israel gibt es bereits ein Einreiseverbot für Ausländer. Bisher galten zudem schon mehr als 50 Länder - vor allem in Afrika - als "rot", Israelis dürfen dorthin nur mit Sondergenehmigung reisen. (20.12.2021)

Niederlande verhängen harten Lockdown wegen Omikron-Variante

Die Niederlande haben kurz vor Weihnachten wegen der Omikron-Variante des Coronavirus einen neuen strengen Lockdown verhängt. Von diesem Sonntag an müssen fast alle Geschäfte, Gaststätten, Kultur- und Sporteinrichtungen, Schulen und Friseure schließen. Ausgenommen sind nur Läden wie Supermärkte und Apotheken, die für die Versorgung wichtig sind. Die extrem schnelle Verbreitung der Omikron-Variante zwinge zu diesen harten Maßnahmen, sagte Ministerpräsident Mark Rutte am Samstagabend in Den Haag. "Es ist unvermeidlich. Wir müssen eingreifen, um Schlimmeres zu verhindern."

Zu Hause darf man nun in der Regel nur noch zwei Gäste empfangen - nur zu Weihnachten sind es vier. Der Lockdown soll zunächst bis zum 14. Januar gelten, also bis ins neue Jahr hinein. Eine Ausgangssperre werde es vorerst nicht geben, sagte Rutte. Bisher galt in dem deutschen Nachbarland mit etwa 17,5 Millionen Einwohnern schon ein "Abend-Lockdown". Die meisten Geschäfte, Gaststätten sowie Kultur- und Sporteinrichtungen mussten um 17 Uhr schließen.

Das Beratergremium der Regierung hatte wegen der Omikron-Variante dringend zu dem strengeren Lockdown geraten. Es müsse Zeit gewonnen werden, um so viele Menschen wie möglich mit einer Booster-Impfung vor einer Covid-19-Erkrankung zu schützen. Die Niederlande sind im Vergleich zu anderen Ländern mit Auffrischungsimpfungen in Verzug. Die Verschärfungen hatten sich bereits abgezeichnet. Am Samstag waren viele Menschen in den Innenstädten unterwegs, um jetzt praktisch in letzter Minute noch Geschenke zu kaufen.

Die Omikron-Variante verbreitet sich nach Angaben der Experten viel schneller als bisher erwartet. In Amsterdam verdoppelt sich die Zahl der Infektionen alle zwei bis drei Tage. Bereits vor Weihnachten werde diese Variante in der Hauptstadt dominant sein, hieß es. Zurzeit sinkt die Zahl der Neuinfektionen zwar. Doch die Krankenhäuser stehen unter hohem Druck, so dass sie nach Befürchtung der Fachleute einen weiteren Zustrom von Patienten nicht auffangen könnten. (18.12.2021)