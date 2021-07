In England werden am 19. Juli wie geplant fast alle verpflichtenden Corona-Maßnahmen aufgehoben. Das bestätigte der britische Gesundheitsminister Sajid Javid am Montag im Parlament in London. Die Voraussetzungen dazu seien erfüllt, sagte Javid. Zwar sei zu erwarten, dass die Zahl der Neuinfektionen weiter steigen werde, doch glaube die Regierung nicht, "dass die Infektionszahlen einen unaushaltbaren Druck auf den Gesundheitsdienst NHS" ausüben werden.

Von kommender Woche an fallen damit voraussichtlich Abstandsregeln, Maskenpflicht und die verpflichtende Registrierung etwa beim Restaurantbesuch weg. Auch Nachtklubs und Diskotheken dürfen dann wieder Besucher empfangen. Zahlenmäßige Beschränkungen für Feiern der Veranstaltungen soll es nicht mehr geben. Und das, obwohl die Zahl der Neuinfektionen seit Wochen wieder dramatisch steigt. Die Regierung argumentiert jedoch, die Verbindung zwischen Infektionen und Krankenhauseinweisungen und Todesfällen sei dank des Impfprogramms ausreichend geschwächt.

Premierminister Boris Johnson wollte Details der Pläne am Montag bei einer Pressekonferenz vorstellen. Zuvor hatte er die Menschen noch zur Vorsicht aufgerufen. "Wir sind dem letzten Meilenstein unseres Fahrplans aus dem Lockdown verlockend nah", sagte Johnson laut einer Mitteilung aus der Nacht zum Montag. "Aber der Plan, unsere Freiheiten wiederherzustellen, muss mit einer Warnung einhergehen." Die Zahl der Neuinfektionen werde aufgrund der Lockerungen weiter zunehmen. "Deshalb ist unsere Botschaft, wenn wir heute unsere Pläne bestätigen, eindeutig: Vorsicht ist von zentraler Bedeutung." In Frankreich wird Präsident Emmanuel Macron am Montagabend in einer Ansprache verkünden, wie seine Regierung der sich ausbreitendenden Delta-Variante des Coronavirus begegnen will. Im Gespräch ist dort etwa eine Impfpflicht für das Personal in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Auch könnte es neue Einschränkungen in der Gastronomie geben, um einen breiten Lockdown zu vermeiden. (12.07.2021)

China will 550 Millionen Impfdosen an Covax liefern

Die chinesischen Impfstoffhersteller Sinopharm und Sinovac beliefern die internationale Impfstofff-Initiative Covax mit bis zu 550 Millionen Dosen ihrer Covid-19-Vakzine. Demnach kommen bis zu 170 Millionen Dosen von Sinopharm und bis zu 380 Millionen Dosen von Sinovac, wie die Impfallianz Gavi mitteilt. Die Impfdosen sollen bis Mitte 2022 geliefert werden. 110 Millionen Dosen sollen Covax unmittelbar zur Verfügung gestellt werden.

Die Covax-Allianz für einen weltweit gerechten Zugang zu Corona-Impfstoffen wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Gavi und der internationalen Impf-Initiative CEPI geleitet. Es war zunächst nicht klar, an welche Länder die chinesischen Impfstoffe gehen sollen. (12.07.2021)

Olympia-Stadt Tokio erneut im Notstand

Begleitet von Klagen über Impfstoffmangel ist in Tokio für die Dauer der Olympischen Spiele erneut der Corona-Notstand in Kraft getreten. Restaurants dürfen seit Montag keinen Alkohol mehr ausschenken und müssen ebenso wie große Kaufhäuser bereits um 20 Uhr schließen. Bei Sport- und Kulturveranstaltungen sind maximal 5000 Zuschauer erlaubt, sofern die Hälfte der Platzkapazitäten nicht überschritten wird. Die Bürger sind aufgerufen, möglichst zu Hause zu bleiben.

Am Vorabend des inzwischen vierten Notstands in Tokio, der vorerst bis 22. August gilt, beklagten Japans Gouverneure Chaos beim Impfprozess im Land angesichts eines Mangels an Impfdosen. Sie warfen der Regierung von Ministerpräsident Yoshihide Suga vor, in dem äußerst spät angelaufenen Impfprozess Verwirrung zu stiften. Der Staat hatte Druck auf die Lokalregierungen ausgeübt, die Impfungen zu beschleunigen mit dem Ziel, jedem Bürger bis Oktober oder November ein Impfangebot zu machen. Doch nun mangelt es plötzlich an Impfdosen, weswegen immer mehr Orte keine weiteren Impftermine mehr annehmen beziehungsweise wieder stornieren müssen.

Kritiker beklagen, dass ein Großteil der japanischen Bevölkerung zu Beginn der Olympischen Spiele am 23. Juli nicht geimpft sein wird. Aus Sorge vor einer Ausbreitung des Virus haben Japans Olympia-Macher Zuschauer von nahezu allen Wettkämpfen ausgeschlossen. Viele Japaner befürchten dennoch, dass die Spiele zu einem Superspreader-Event werden könnten. Die Verantwortlichen und das Internationale Olympische Komitee behaupten jedoch immer wieder, alles sei "sicher". (12.07.2021)

Israel bietet erste Auffrischungsimpfungen an

In Israel können Erwachsene mit einem geschwächten Immunsystem ab sofort eine Auffrischungsimpfung erhalten. Die dritte Spritze nach zwei erfolgten Impfungen mit dem Biontech-Pfizer-Impfstoff erhalten zum Beispiel Menschen, die sich einer Organtransplantation unterzogen hätten oder die an einer Krankheit litten, die einen Abfall der Immunität verursache, teilte Gesundheitsminister Nitzan Horowitz mit. Dafür sei der Impfstoff von Moderna vorgesehen, da der von Biontech/Pfizer zur Neige geht.

Die Regierung prüfe die Frage einer Auffrischungsimpfung für die gesamte Bevölkerung, aber es sei noch nichts entschieden. Mit der Ausbreitung der Delta-Variante sind die Neuinfektionen in Israel wieder gestiegen. Das Land hat zuletzte die Quarantänebestimmungen für Einreisende verschärft: Auch Geimpfte und Genesene müssen demnach nach Ankunft 24 Stunden in die Isolation beziehungsweise solange, bis ihr Coronatestergebnis vorliegt. Die israelische Impfkampagne war bereits im Dezember angelaufen und sorgte international für AUfsehen. Mehr als 61 Prozent der Bevölkerung sind erstgeimpft, rund 56 Prozent doppelt. Pfizer und Biontech wollen in den nächsten Wochen auch die Behörden in den USA und in Europa bitten, diese Verstärker-Impfungen zu genehmigen. Sie begründen dies mit einem erhöhten Infektionsrisiko nach sechs Monaten.

Israels Premierminister Naftali Bennet sagte, das Virus werde "uns noch lange begleiten". Man müsse mithilfe einer "Corona-Routine" einen Weg finden, ohne zu starke Einschränkungen in seinem Schatten zu leben. (11.07.21)

Kuba lässt selbst entwickelten Impfstoff Abdala zu

Kuba hat dem selbst entwickelten Corona-Impfstoff Abdala eine Notfallzulassung erteilt. Wie das staatliche Zentrum für die Kontrolle von Medikamenten und medizinischen Geräten (Cecmed) mitteilte, habe das Vakzin in der dritten Testphase eine Effektivität von 92,28 Prozent gezeigt. Damit ist Abdala der erste in Lateinamerika entwickelte und zugelassene Impfstoff gegen das Coronavirus.

"Ein Licht am Ende des Tunnels in diesem langen Wettlauf gegen die Pandemie", kommentierte Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel auf Twitter die Entscheidung. Zwar verfügt Kuba über viel Erfahrung bei der Entwicklung von Impfstoffen. Bislang wurden die Studienergebnisse zu Abdala aber nicht unabhängig geprüft.

Bei Abdala handelt es sich um einen sogenannten Untereinheitenimpfstoff aus aufbereiteten Proteinen des Erregers. Für den vollen Impfschutz werden drei Dosen verabreicht. Neben Abdala entwickelt Kuba derzeit auch noch weitere Impfstoffe gegen Covid-19, darunter das Vakzin Soberana 02. (10.07.2021)

EU: Impfstoff für 70 Prozent der Erwachsenen geliefert

Die Europäische Union hat nach eigenen Angaben mit Ablauf dieses Wochenendes ausreichend Impfstoff an die EU-Staaten ausgeliefert, um noch im Juli "mindestens 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung" einen vollständigen Impfschutz zu sichern. Bis zu diesem Sonntag würden "rund 500 Millionen Dosen in alle Regionen Europas verteilt" sein, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Samstag. In der EU leben etwa 366 Millionen Menschen über 18 Jahre.

Die Pandemie sei nicht besiegt. "Aber wir sind vorbereitet, weiter Impfstoffe zu liefern - auch gegen neue Varianten", sagte von der Leyen. Sie appellierte an die Mitgliedsstaaten, alles dafür zu tun, dass die Impfungen vorankommen. Die bis einschließlich diesen Sonntag erfolgten und geplanten Lieferungen umfassen laut einem Kommissionssprecher etwa 330 Millionen Impfdosen des Anbieters Biontech/Pfizer, rund 100 Millionen von Astra Zeneca, 50 Millionen von Moderna und 20 Millionen von Johnson & Johnson. (10.07.2021)