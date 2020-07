An dieser Schule im südafrikanischen Sterkspruit geht der Unterricht nach zweiwöchiger Schulschließung mit Maskenpflicht und Abstandsgeboten weiter. Doch für Millionen Kinder - darunter auch in afrikanischen Länderns - sind die Aussichten schlecht.

Die Kinderrechtsorganisation Save the Children warnt vor einem globalen Bildungsnotstand durch die Covid-19-Pandemie. Einem am Montag veröffentlichten Bericht der Organisation zufolge könnten bis zum Jahresende fast zehn Millionen Kinder für immer vom Unterricht ausgeschlossen sein. Besonders betrifft dies demnach Mädchen in ärmeren Ländern oder Konfliktregionen, die aufgrund der Schulschließungen und wirtschaftlichen Probleme in Kinderarbeit oder Frühehen gezwungen werden.

Save the Children forderte deshalb Regierungen und Geldgeber auf, verstärkt in die Bildung von Kindern zu investieren. Kreditgeber sollten den ärmsten Staaten einen Aufschub der Schuldentilgung gewähren. Laut dem Bericht "Save Our Education" ("Sichert unsere Bildung") fehlen den ärmsten Ländern in den kommenden 18 Monaten aufgrund der weltweiten Rezession umgerechnet mindestens 68 Milliarden Euro für Bildungsausgaben. Schlimmstenfalls könnte die Lücke bis Ende 2021 auf 170 Milliarden Euro anwachsen, wenn etwa Geld aus den Bildungsetats in den Kampf gegen das Coronavirus umgeleitet werde.

Vor der Pandemie gingen dem Bericht zufolge 258 Millionen Kinder und Jugendliche weltweit nicht zur Schule. Durch die weltweiten Schulschließungen seien es zwischenzeitlich 1,6 Milliarden, aktuell liege die Zahl bei fast einer Milliarde.

"Die Kinder, die schon jetzt am stärksten benachteiligt sind, erleiden die größten Rückschläge, denn sie haben keinen Zugang zu Fernunterricht oder andere Arten von Bildung", teilte die Vorstandsvorsitzende von Save the Children Deutschland, Susanna Krüger, mit. Am größten ist das Risiko, dass Kinder nicht mehr zur Schule zurückkehren, dem Bericht zufolge in zwölf Staaten, die überwiegend in West- und Zentralafrika liegen. Aber auch Jemen und Afghanistan zählten dazu.

Die Auswirkungen der Schulschließungen sind laut der Organisation weitreichend: Viele Kinder verlieren mit der Schule einen sicheren Aufenthaltsort, an dem sie mit Freunden spielen können, wo sie eine Mahlzeit bekommen und Zugang zu Gesundheitsdiensten haben. Zudem falle eine wichtige Kontrollfunktion weg, denn oftmals seien es Lehrer, die als Erste bemerkten, wenn ein Kind unter häuslicher Gewalt leide. Die Pandemie verstärke zudem den Teufelskreis aus Risiken wie Kinderarbeit, geschlechtsspezifischer Gewalt und Teenager-Schwangerschaften. Diese Risiken erhöhten sich, je länger Kinder der Schule fernblieben.

Ausgangssperre in katalanischer Stadt Lleida verhängt

In Spanien ist erstmals seit Lockerung der Corona-Maßnahmen wieder eine Ausgangsbeschränkung angeordnet worden. Die Menschen in der katalanischen Stadt Lleida und sieben umliegenden Gemeinden dürfen von diesem Montag an das Haus nur noch zur Arbeit, zum Einkaufen oder wegen dringender Angelegenheiten wie etwa Arztbesuchen verlassen, wie die Zeitung La Vanguardia berichtet.

Damit wurden Maßnahmen in der im Westen Kataloniens gelegenen Region weiter verschärft. Katalonien ist eine der am dichtesten besiedelten Regionen des Landes. Seit vergangenem Montag gilt dort eine Maskenpflicht auch im Freien. Zudem war die Gegend vom Rest des Landes weitgehend isoliert worden. Dennoch ist es nicht gelungen, dort die erneut steigenden Infektionszahlen unter Kontrolle zu bringen, wie der Deutschlandfunk berichtet. Behörden zufolge stünden die Krankenhäuser der Stadt kurz vor einer Überlastung.

Auch auf der spanischen Insel Mallorca tritt nun eine verschärfte Maskenpflicht in Kraft. Auf der Ferieninsel war es am Wochenende zu größeren Feieren von Touristen gekommen, auf der weder Abstand gehalten noch Masken getragen wurden.

WHO meldet Rekordanstieg: 230 000 neue Fälle am Tag

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) meldet einen neuen Rekordanstieg bei den Corona-Infektionen. In den vergangenen 24 Stunden seien weltweit mehr als 230 000 neue Erkrankungen registriert worden, teilte die WHO am Sonntag mit. Die bisher größte Zahl von Neu-Infektionen binnen eines Tages hatte die UN-Gesundheitsorganisation erst am Freitag mit gut 228 000 Fällen verzeichnet.

Die Zahl der Todesfälle bleibe derzeit dagegen konstant bei etwa 5000 täglich, so die WHO. Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen nähert sich nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters weltweit unterdessen der Marke von 13 Millionen. An der durch das Virus ausgelösten Krankheit Covid-19 sind binnen sieben Monaten mehr als 565 000 Menschen gestorben. Am Sonntag erklärte die WHO, zuletzt habe die Zahl der neu registrierten Erkrankungen vor allem in den USA, Brasilien, Indien und Südafrika zugenommen.

In den USA sind laut Zählungen von Reuters in den vergangenen vier Tagen in Folge jeweils mehr als 60 000 neue Fälle gezählt worden - so viele wie in keinem anderen Land. Besonders schwer betroffen ist der Bundesstaat Florida: Allein von dort wurden am Sonntag mehr als 15 000 Neu-Infektionen gemeldet. Florida gehört zu den Bundesstaaten, in denen immer wieder gegen örtlich geltende Anordnungen zum Tragen von Masken demonstriert wird.