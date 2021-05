Corona weltweit:China sperrt sich gegen US-Ermittlung

Ein Untersuchungsteam der WHO hat bereits im Februar das Institut für Virologie in Wuhan besucht, um die Ursprünge des Coronavirus zu ergründen.

China lehnt Pläne von US-Präsident Joe Biden für eine neue Geheimdienst-Ermittlung zum Ursprung des Coronavirus ab. Außenamtssprecher Zhao Lijian warf den USA am Donnerstag vor, die Suche zu politisieren und China die Schuld an der Pandemie geben zu wollen. Er wehrte sich auch gegen den Verdacht, dass das Virus nach einem Unfall aus einem chinesischen Labor entwichen sein könnte. Den US-Geheimdiensten sprach er jede Glaubwürdigkeit ab. Biden hatte am Mittwoch die Dienste beauftragt, innerhalb von 90 Tagen einen Bericht vorzulegen.

Der Ministeriumssprecher hob hervor, dass Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bereits im Februar in der zentralchinesischen Stadt Wuhan ermittelt und festgehalten hatten, dass eine undichte Stelle in einem Labor "extrem unwahrscheinlich" sei. Auch hätten sie Chinas Offenheit gelobt. Die USA missachte die Fakten und versuche laut Zhao Lijan, von der eigenen "inkompetenten Antwort" auf die Pandemie abzulenken.

Der Diplomat verwies auf 33 Millionen Infektionen und fast 600 000 Tote allein in den USA. Er schob Andeutungen hinterher, dass das Virus aus einem US-Militärlabor in Fort Detrick entsprungen und über Teilnehmende der Militärweltspiele im Oktober nach Wuhan gelangt sein könnte: "Die USA haben mehr als 200 biologische Labors in der Welt" sagte Zhao Lijian. "Wie viele Geheimnisse halten die USA zurück?" Wenn die USA China aufforderten, sich an einer umfassenden Untersuchung zu beteiligen, fordere China seinerseits die USA auf, dem chinesischen Beispiel zu folgen und internationale Ermittlungen zuzulassen.

Melbourne geht in den vierten Lockdown

Der australische Bundesstaat Victoria mit der Millionenmetropole Melbourne geht nach mehreren Dutzend Corona-Neuinfektionen in den vergangenen Tagen erneut in einen strikten Lockdown. Die Beschränkungen sollen von Freitag an zunächst für sieben Tage gelten, wie die Behörden mitteilten. Einwohner dürfen ihr Zuhause dann nur noch aus wichtigen Gründen verlassen, etwa für eine Impfung. Zudem wird ihr Bewegungsradius auf maximal fünf Kilometer um den Wohnort eingeschränkt.

Am Donnerstag hatten die Behörden in Victoria elf neue Fälle verzeichnet. Insgesamt gibt es in dem Bundesstaat mindestens 34 aktive Infektionen, größtenteils mit der hochansteckenden indischen Variante des Virus. Victorias Übergangsregierungschef James Merlino erklärte vor Reportern, dass die Hauptsorge der Gesundheitsexperten die Geschwindigkeit sei, mit der sich das Virus ausbreite.

Das 25-Millionen-Einwohner-Land Australien hat die Pandemie mit strengen Regeln bislang gut im Griff. Landesweit wurden insgesamt 30 000 Fälle bestätigt. 910 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben.

Frau gewinnt eine Million US-Dollar in der Impflotterie

Im US-Bundesstaat Ohio hat eine Bürgerin als Belohnung für ihre Corona-Impfung eine Million US-Dollar (umgerechnet 820 000 Euro) gewonnen. Abbigail Bugenske war die erste Gewinnerin der von dem Bundesstaat als Impfanreiz ausgelobten Lotterie. Der Jugendliche Joseph Costello gewann zudem ein volles Universitätsstipendium. "Glückwunsch an Abbigail und Joseph", schrieb Gouverneur Mike DeWine auf Twitter. Schon nächste Woche würden die nächsten Gewinner ausgelost.

Bis Montag hatten sich bereits knapp drei Millionen Bürger für die Verlosung des Geldpreises und des Stipendiums registriert. Die Preise sollen jeweils noch in den kommenden vier Wochen ausgelost werden, um mehr Menschen dazu zu bringen, sich impfen zu lassen. Gewinnen kann jeder Bewohner, der schon mindestens die erste Impfung erhalten hat.

Ohio hat knapp zwölf Millionen Einwohner, von denen etwa 45 Prozent mindestens eine Impfung erhalten haben. Damit liegt der Staat deutlich unter der landesweiten Impfquote von knapp 62 Prozent. US-Präsident Joe Biden hat das Ziel ausgegeben, bis zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli etwa 70 Prozent aller Bürgerinnen und Bürger impfen zu lassen.

US-Geheimdienste sollen Ursprung des Virus klären

US-Präsident Joe Biden spricht sich für weitere Untersuchungen zum Ursprung des Coronavirus aus. Er habe die Geheimdienste darum geben, ihre Bemühungen nochmals zu verstärken, entsprechende Informationen zu sammeln und binnen 90 Tagen einen weiteren Bericht vorzulegen, sagte er. Zu den weiteren Nachforschungen könnten auch spezielle Fragen an China gehören. Die Vereinigten Staaten arbeiteten dabei mit gleichgesinnten Partnern rund um die Welt zusammen, um China zu Transparenz und Zugang zu Daten zu drängen. Es gebe derzeit noch nicht genügend Informationen, um zu bestimmen, ob das Virus auf natürlichem Wege entstanden sei oder aus einem Labor stamme. Bei den Geheimdiensten gebe es dazu kein einheitliches Bild.

Seit langem kursieren unbelegte Mutmaßungen, das Coronavirus könne aus einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan stammen und womöglich durch einen Laborunfall freigesetzt worden seien. Die Chinesen haben derartige Vorwürfe bislang vehement zurückgewiesen. In Wuhan war das Coronavirus erstmals aufgetreten. China hatte in den vergangenen Tagen auch einen Bericht des Wall Street Journal dementiert, wonach drei Wissenschaftler des Instituts für Virologie in Wuhan im November 2019 in ein Krankenhaus gekommen waren.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO war in einer im März vorgelegten Studie zu dem Schluss gekommen, dass das Virus außer in Fledermäusen auch in Schuppentieren seinen Ursprung haben könnte. Die Theorie, dass es aus einem Labor entwichen sein könnte, bezeichneten die beteiligten Wissenschaftler dagegen als "extrem unwahrscheinlich".

Wehe, wenn es doch im Labor war: Über die Entstehung des Coronavirus

EU fordert hohe Zwangsgelder gegen Astra Zeneca

Im Rechtsstreit mit Astra Zeneca fordert die EU-Kommission millionenschwere Zwangsgelder, um bestellten Impfstoff rasch zu bekommen. Für jede mehr als drei Monate verspätet gelieferte Dosis solle der britisch-schwedische Hersteller zehn Euro pro Tag zahlen, beantragte die Brüsseler Behörde nach Angaben eines Sprechers vor dem zuständigen belgischen Gericht.

Dies solle ab 1. Juli für die Impfdosen gelten, die dann noch aus Zusagen für das erste Quartal ausstehen. Ab 1. Oktober solle der Hersteller für fehlende Mengen aus dem zweiten Quartal zahlen. Darüber hinaus fordert die Kommission für jede vom Gericht festgestellte Vertragsverletzung zehn Millionen Euro pro Tag, bis die Vereinbarungen eingehalten werden.

Die EU-Kommission hatte 300 Millionen Dosen Corona-Impfstoff von Astra Zeneca bestellt und setzte auf Lieferungen bis Ende Juni. Doch gingen im ersten Quartal nur 30 Millionen statt 120 Millionen Impfdosen an die 27 EU-Staaten. Für das zweite Quartal werden anstelle der vereinbarten 180 Millionen nur 70 Millionen Dosen erwartet. Aus Sicht der EU-Kommission verstößt der Hersteller gegen einen Rahmenvertrag vom August 2020. Die Firma macht Produktionsprobleme geltend und bestreitet Vertragsverstöße.

Beide Seiten trugen ihre Argumente am Mittwoch in einem Eilverfahren vor Gericht vor. Die Kommission will vorerst eine einstweilige Verfügung erreichen. Wann die Entscheidung fällt, blieb zunächst offen. In der Hauptsache soll ab September verhandelt werden.

Der Rahmenvertrag enthält die umstrittene Klausel, die Firma müsse "best reasonable efforts" zur Erfüllung der Zusagen unternehmen - zu Deutsch in etwa "alle vernünftigen Anstrengungen". Astra Zeneca argumentiert, das habe man eingehalten; die EU-Kommission sieht das anders. Der zweite Knackpunkt: Astra Zeneca sichert im Vertrag zu, dass keine anderen Verpflichtungen gegenüber Dritten der Erfüllung entgegenstehen. Die EU-Kommission wirft dem Unternehmen jedoch vor, Großbritannien bevorzugt bedient zu haben. Großbritannien war von Lieferproblemen weniger betroffen.

Ema fordert von Johnson & Johnson nach Todesfall weitere Studien

Die Europäische Arzneimittelbehörde (Ema) fordert wegen eines Todesfalls nach einer Impfung mit dem Mittel von Johnson & Johnson (J&J) weitere Studien vom US-Pharmakonzern. Der Fall werde geprüft, heißt es weiter. Eine 41-jährige Frau war am Freitag in Belgien an einer seltenen Thrombose gestorben.

Prominente Zeitung in Japan drängt auf Absage von Olympia

Die japanische Zeitung Asahi Shimbun, ein offizieller Olympia-Partner in Tokio, hat zur Absage der Sommerspiele aufgerufen. In einem Leitartikel vom Mittwoch bezeichnete das Blatt die für den 23. Juli bis zum 8. August geplante Großveranstaltung inmitten der Coronavirus-Pandemie als "Bedrohung für die Gesundheit".

Premierminister Yoshihide Suga wird daher gebeten, "eine ruhige, objektive Bewertung der Situation vorzunehmen und die Entscheidung zu treffen, die Olympischen Spiele in diesem Sommer abzusagen". Das Risiko sei nicht zu akzeptieren, die Führung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) verhalte sich "selbstgerecht" und missachte den Willen der Bevölkerung. Die Asahi Shimbun ist das am zweitmeisten gelesene Blatt im Land und ist für seine eher linke Ausrichtung bekannt.

In Japan werden die kritischen Stimmen weniger als zwei Monate vor Olympia-Beginn lauter. Umfragen zeigen eine mehrheitlich stark ablehnende Haltung. Asahi Shimbun selbst hat kürzlich eine Umfrage abgehalten, in der sich 80 Prozent der Teilnehmenden gegen eine planmäßige Austragung der Spiele geäußert haben. In Tokio und anderen Teilen des Landes herrscht wegen steigender Corona-Fallzahlen der Notstand.

Am Montag haben zudem die USA mit Verweis auf die verschärfte Pandemielage eine Reisewarnung der höchsten Stufe für Japan ausgesprochen. Der Warnhinweis hat laut eines japanischen Regierungssprechers allerdings keine Auswirkung auf die Teilnahme der USA an den Spielen. Ein Sprecher des US-Außenministeriums sagte, Präsident Joe Biden unterstütze "mit Stolz die US-Athleten, die für diese Spiele trainiert haben und in den besten Traditionen des olympischen Geistes antreten werden".

Ein japanisches Forschungsinstitut erklärte am Dienstag, eine Absage der Spiele würde Japan rund 16,6 Milliarden Dollar (13,6 Milliarden Euro) kosten. Das Land könne demnach aber noch größeren wirtschaftlichen Schaden erleiden, falls die Durchführung der Spiele zu stark ansteigenden Infektionszahlen und einem neuerlichen Notstand führt. (26.05.2021)

Moderna will Impfstoff-Zulassung für Kinder beantragen

Nach dem deutsch-amerikanischen Anbieter Biontech/Pfizer will auch das US-Unternehmen Moderna für seinen Corona-Impfstoff eine Zulassung für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren beantragen. Der Impfstoff schütze auch Heranwachsende zuverlässig vor einer Covid-19-Erkrankung, teilte der Hersteller am Dienstag mit. Das gehe aus Ergebnissen einer Studie mit mehr als 3700 Teilnehmern in dieser Altersgruppe hervor. Keiner von ihnen habe nach einer vollständigen Impfung eine Covid-19-Erkrankung entwickelt. Der Impfstoff sei gut vertragen worden und habe sich als hochwirksam erwiesen. Noch sind die Ergebnisse aber weder von Experten begutachtet noch in einem Fachjournal veröffentlicht.

Schon Anfang Juni will Moderna die Zulassungsdaten bei der US-Arzneimittelbehörde FDA und anderen Regulierungsbehörden weltweit einreichen. Der Impfstoff von Moderna ist bislang erst zum Einsatz ab 18 Jahren zugelassen. In der Studie mit Erwachsenen lag die Wirksamkeit bei gut 94 Prozent. Das Mittel von Pfizer und Biontech - genau wie Moderna ein mRNA-Impfstoff - wurde in den USA schon vor zwei Wochen für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen, auch in der EU wird in Kürze mit einer Genehmigung gerechnet. Die Mehrzahl der Kinder entwickelt bei Covid-19 nur milde oder gar keine Symptome. Kinder sind aber nicht ohne Risiko, auch schwere Verläufe zu entwickeln und können das Virus weiter übertragen. Die Impfung jüngerer Altersgruppen wird als wichtiger Schritt angesehen, um Kinder sicher in die Schulen zurückzubringen. (25.05.2021)