Brasilien meldet nach Angaben des Gesundheitsministeriums 51.603 bestätigte Coronavirus-Infektionen sowie weitere 1154 Todesfälle in den vergangenen 24 Stunden. Seit Beginn der Pandemie registriert das lateinamerikanische Land mehr als 2,8 Millionen Fälle, die Zahl der Todesopfer steigt offiziellen Angaben zufolge auf 95.819. Brasilien ist nach den USA das am stärksten betroffene Land weltweit.

New Yorker Gesundheits-Kommissarin kündigt aus Corona-Protest

Die New Yorker Gesundheits-Kommissarin Oxiris Barbot gibt aus Protest gegen Bürgermeister Bill de Blasios Corona-Politik ihren Posten auf. Sie habe "tiefe Enttäuschung" darüber verspürt, wie dieser den Ausbruch und die aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung steuere, schrieb Barbot in einer E-Mail, aus der die New York Times zitierte. "Während der kritischsten öffentlichen Gesundheitskrise unseres Lebens ist das unvergleichliche Expertenwissen zu Krankheiten unseres Gesundheitsamtes nicht in dem Grad genutzt worden, wie es möglich gewesen wäre", heißt es darin. Barbots Kündigung kommt, während seit Wochen diskutiert wird, wie nach den Sommerferien ein sicherer Schulbetrieb gelingen könnte.

New York war im März und April eines der weltweiten Epizentren der Pandemie, mit inzwischen mehr als 220 000 bestätigten Infizierten. Etwa 20 000 Menschen starben an den Folgen des Virus und de Blasio wurde dafür kritisiert, zu lange mit stärkeren Eindämmungsmaßnahmen gewartet zu haben.

Trump: "Das Virus ist auf dem Rückzug"

US-Präsident Donald Trump sieht "signifikante Fortschritte" im Kampf gegen die Pandemie in den Vereinigten Staaten. Landesweit sei die Zahl neuer Covid-19-Fälle im Vergleich zur Vorwoche um fast sechs Prozent gesunken. Im zuletzt besonders betroffenen Bundesstaat Arizona sei die Zahl der Neuinfektionen um 37 Prozent im Vergleich zu den vorangegangenen sieben Tagen gesunken, in Texas um fast 19 Prozent und in Florida um mehr als 21 Prozent. Das sei ein "sehr ermutigendes Zeichen" - "das Virus ist auf dem Rückzug", so Trump.

Trumps Aussagen sind allerdings mit Vorsicht zu genießen. Die USA haben immer noch weltweit die meisten Infektionen. Die Zahl liegt derzeit bei knapp 5 Millionen, täglich stecken sich derzeit im Schnitt etwa 60 000 Menschen mit dem Virus an.

Bei der Pressekonferenz im Weißen Haus sprach der Republikaner in Bezug auf das Coronavirus zwar weiterhin konsequent vom "China-Virus". Er ermahnte seine Landsleute aber auch, trotz der Erfolge weiterhin "wachsam" zu sein und erinnerte an die von Experten empfohlenen Verhaltensweisen wie Social Distancing, Händewaschen und das Tragen einer Maske, wenn Abstandhalten nicht möglich sei. Insbesondere die Sinnhaftigkeit eines Mund-Nasen-Schutzes hatte der Präsident in der Vergangenheit in Zweifel gezogen.

Trump nutzte den Auftritt auch, um die Arbeit seiner eigenen Regierung im Gesundheitsbereich zu loben. Er stellte einen wirksamen Coronavirus-Impfstoff "weit vor Ende des Jahres" in Aussicht. Nähere Einzelheiten gab er zunächst nicht bekannt. Der Präsident, der sich Anfang November zur Wiederwahl stellt, drängt weiter auf eine Öffnung der Wirtschaft. Ein "dauerhafter Lockdown" sei kein "gangbarer Weg vorwärts", so Trump. Andere Länder würden trotz weitreichender Beschränkungen einen Anstieg von Fällen verzeichnen - hier nannte Trump auch Deutschland.

UN: Schulschließungen sind "Katastrophe für ganze Generation"

Die Vereinten Nationen warnen wegen der Schulschließungen im Kampf gegen das Coronavirus vor einer "Katastrophe für eine ganze Generation". Dass die Schülerinnen und Schüler sicher zurück in den Unterricht gehen könnten, müsse oberste Priorität haben, sagte UN-Generalsekretär António Guterres am Dienstag.

Mitte Juli seien in rund 160 Ländern die Schulen geschlossen gewesen. Davon sei mehr als eine Milliarde Schüler betroffen, mindestens 40 Millionen Kinder hätten die Vorschule versäumt. "Jetzt stehen wir vor einer Katastrophe für eine ganze Generation, durch die unermessliches menschliches Potenzial verschwendet, jahrzehntelanger Fortschritt untergraben und tief verwurzelte Ungleichheiten verschärft werden könnten", sagte Guterres bei der Eröffnung der UN-Kampagne "Save our Future".

Sobald die erste Übertragung des Coronavirus vor Ort unter Kontrolle sei, müsse es höchste Priorität haben, die Schüler so sicher wie irgend möglich wieder in den Unterricht zu bringen, mahnte der UN-Generalsekretär. Die Beratung von Eltern, Betreuern, Lehrern und Jugendlichen sei dabei von grundlegender Bedeutung.

Studie: Deutlich mehr Italiener Virus ausgesetzt als bislang bekannt

In Italien könnten einer Studie zufolge sechs Mal so viele Menschen dem Coronavirus ausgesetzt worden sein als bislang bekannt. Demnach sind bei 1,5 Millionen Menschen oder etwa 2,5 Prozent der Bevölkerung Antikörper gegen das Virus vorhanden, heißt es in einer vom Gesundheitsministerium und dem Statistikamt Istat veröffentlichten Erhebung. Das Ergebnis basiere auf Tests bei 64 660 Menschen. Dabei hätten fast 30 Prozent der Menschen mit Antikörpern keine Symptome aufgewiesen.