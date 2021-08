Neuseeland hat binnen 24 Stunden 35 weitere Delta-Infektionen gemeldet. 33 neue Fälle seien in Auckland und zwei in der Hauptstadt Wellington aufgetreten, teilt das Gesundheitsministerium mit. Damit beläuft sich die Gesamtzahl der Fälle beim jüngsten Ausbruch auf 107. Zum ersten Mal seit Februar war in Neuseeland in der vergangenen Woche ein sogenannter "Community Case" festgestellt worden, also ein Ausbruch, der nicht in direkter Verbindung mit Auslandsreisen steht. Die Regierung von Premierministerin Jacinda Ardern hatte daraufhin einen dreitägigen Lockdown angeordnet, der nun noch einmal verlängert wurde. Ardern kündigte an, dass die strengen Auflagen in dem gesamten Pazifikstaat nun mindestens bis Samstag gelten.

China dagegen meldet erstmals seit dem jüngsten Ausbruch im Juli keine neuen bestätigten Fälle. Die Zahl der neuen lokalen Ansteckungen war in der vergangenen Woche bereits in den einstelligen Bereich gesunken, nachdem sie Anfang August einen Höchststand erreicht hatte. Im Zusammenhang mit dem Ausbruch in Nanjing und Yangzhou in der Provinz Jiangsu nahe der Finanzmetropole Shanghai verzeichnete China insgesamt mehr als 1200 Infektionen. (23.08.2021)

Israel will Schüler im Unterricht impfen

Mit Schuljahresbeginn am 1. September will Israel Schülerinnen und Schüler während der Unterrichtszeit gegen das Corona-Virus impfen. Dafür sei lediglich die Zustimmung der Eltern erforderlich, teilte das Corona-Kabinett mit. Israel impft grundsätzlich Kinder schon mit zwölf Jahren, in Ausnahmefällen sogar schon mit fünf. Dies gilt allerdings nur für besonders gefährdete Kinder - etwa wegen extremer Fettleibigkeit, schweren chronischen Lungenkrankheiten oder Herzproblemen. Das 9,4-Millionen-Einwohner-Land versucht derzeit, mit einer umfangreichen Impfkampagne den Anstieg von Corona-Neuinfektionen zu bremsen.

Am Montag meldete das Gesundheitsministerium fast 5400 neue Fälle. Zugleich wurden 672 Schwerkranke registriert - der höchste Wert seit März. Bislang sind knapp 59 Prozent der Bevölkerung doppelt geimpft - von den 12- bis 15-Jährigen etwa 29 Prozent, von den 16- bis 19-Jährigen etwa 69 Prozent. Wegen der Pandemie gelten an den Schulen besondere Regeln. In "roten Städten" mit besonders vielen Neuinfektionen gibt es nur dann Präsenzunterricht, wenn in der Klasse mindestens 70 Prozent der Schüler geimpft sind. Zudem sollen etwa 1,6 Millionen Schüler noch diesen Monat auf Antikörper gegen das Virus getestet werden. Wer Antikörper nachweisen kann, muss bei einem Corona-Fall in der Klasse nicht in Quarantäne. (23.08.2021)

Thailand: Pattaya muss Tourismus-Neustart wohl verschieben

Der berühmte thailändische Badeort Pattaya muss die für den 1. September geplante Wiederaufnahme der touristischen Aktivitäten voraussichtlich verschieben. Grund seien die weiterhin sehr hohen Corona-Infektionszahlen in der Provinz Chon Buri am Golf von Thailand, in der Pattaya liegt.

Seit eineinhalb Jahren gibt es praktisch keinen Tourismus in der Region. Derzeit sind auch die Strände geschlossen. Die Behörden hatten geplant, vollständig geimpften Touristen unter strengen Sicherheitsauflagen einen Aufenthalt in dem Ort zu ermöglichen. Die größten Inseln Phuket und Ko Samui haben bereits vor Wochen ähnliche Projekte gestartet. Vorgesehen ist von Seiten der Behörden, 70 Prozent der Bevölkerung der Region bis Ende August zu impfen. Bislang seien aber nur 33 Prozent der Bürger geimpft, schrieb die Zeitung Bangkok Post und berief sich dabei auf die staatliche Tourismusbehörde TAT.

Vor der Pandemie kamen jährlich mehr als neun Millionen Besucher nach Pattaya. Auch bei deutschen Urlaubern ist die Stadt sehr beliebt. Im vergangenen Jahr galt Thailand noch als Vorzeigeland im Kampf gegen die Pandemie - seit April erlebt der Staat aber seine bisher schwerste Welle. Eine Million Fälle wurden bislang bestätigt. Mehr als 9000 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben. (23.08.2021)

Fünf spanische Urlaubsregionen keine Hochrisikogebiete mehr

Seit Mitternacht sind fünf beliebte Urlaubsregionen Spaniens als Hochrisikogebiete von der Liste der Bundesregierung gestrichen. Dazu zählen Katalonien mit der Metropole Barcelona, die Kanaren, Valencia, Kastilien-La Mancha und Asturien.

In diesen Regionen geht die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus seit Wochen wieder zurück, nachdem Spanien im Juli erneut die höchste Ansteckungszahlen in ganz Europa verzeichnete. Auf den Kanaren ging die Sieben-Tage-Inzidenz binnen drei Wochen von 250 auf 98 zurück, in Katalonien von 413 auf 122, in Valencia von 259 auf 106.

Für nicht geimpfte oder nicht genesene Urlauber entfällt damit die zehntägige Quarantänepflich nach Rückkehr. Die Isolation kann frühestens nach fünf Tagen mittels eines negativen Corona-Tests beendet werden. (22.08.2021)