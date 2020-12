Von Alexander Mühlauer, London

Am Hafen von Dover haben sie in der Nacht ein Warnschild aufgestellt. Nur drei Wörter sind darauf zu sehen, dafür in Großbuchstaben: FRENCH BORDERS CLOSED. Seit Sonntag, 24 Uhr, ist die Grenze zu Frankreich für 48 Stunden geschlossen. Kein Lkw-Fahrer darf mehr durch den Euro-Tunnel. Alles dicht hier. Normalerweise passieren in der Vorweihnachtszeit gut 10 000 Lastwagen den Ärmelkanal. Pro Tag. Sie bringen das, was dann in den Supermarktregalen in London, Liverpool und Cornwall landet. Doch jetzt kommt keiner mehr rein. Und keiner mehr raus.