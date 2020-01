Die chinesische Regierung kann erstaunlich offen agieren, wenn es um die Gesundheit im Land, Naturkatastrophen oder Ernährungssicherheit geht. Sie kann - aber sie tut es nicht immer. Welches Ereignis weitgehend unkontrolliert und unzensiert die öffentliche Stimmung beeinflussen darf, entscheidet die Staatsspitze. Darin liegt eine Willkürlichkeit, die am Ende Verunsicherung und Misstrauen der Bürger verstärkt. So gedeihen Konspirationstheorien, Gerüchte, politische Intrigen.

Kontrolle ist die oberste Handlungsmaxime der chinesischen Führung. Kontrolle der Stimmung, Wissens- und Informationskontrolle, Kontrolle der Abläufe. Umso mehr muss es den Staatsapparat aus obersten, mittleren und lokalen Kadern irritiert haben, dass nach Tagen der Behördenignoranz und der Zensur kein Geringerer als Präsident Xi Jingping den Transparenz-Maßstab für den Umgang mit dem Coronavirus setzte und sich als oberster Krisenmanager positionierte. Ein unerhörter Vorgang, weil damit zwei Botschaften ausgesandt wurden: Damit der Präsident unbeschädigt bleibt, werden weiter unten Köpfe rollen; und die Sache ist sehr ernst, das Virus ist auch eine politische Bedrohung für Autorität und Glaubwürdigkeit der Staatsspitze.

Seit Xis Krisenansprache herrschen Hysterie und Übereifer - und zeugt Orientierungslosigkeit. In der Warnung der Behörden vor Reisen nach und aus der Elf-Millionen-Stadt Wuhan spiegelt sich eine Verwirrung, die in Massenpanik umschlagen kann. Die Angst der Behörden vor der Übernahme von Verantwortung, die Fehler im Krisenmanagement der ersten Stunden und die Mängel bei Hygiene und Kontrolle zeugen auch vom anarchischen Charakter dieses riesigen Staates und damit von einem Kontrolldefizit, der in der obersten Riege als die eigentliche Bedrohung empfunden werden muss.

Das Virus ist ein Test für Chinas globale Führungsambitionen

Zwei Sorgen werden die Führung umtreiben: Eine Virus-Epidemie kann in einen Massenaufruhr umschlagen, bei dem sich die Bürger Schuldige suchen. Deswegen werden Schuldige schnell präsentiert werden. Xi hat mit seinem Auftritt klargemacht, wo die Suche zu enden hat. Sorge Nummer zwei gilt Chinas Reputation in der Welt. Jenes Land, das den Globus mit einer Seidenstraße umspannen will und in internationale Organisationen zum Management der sanften Menschheitsthemen wie Ernährung und Gesundheit hindrängt, muss internationale Maßstäbe im Umgang mit Epidemien einhalten können. Das Coronavirus ist ein Test für Chinas globale Führungsambitionen.

Am Ende wird die Staatsspitze mit einem Thema konfrontiert, das immer dann hervorblitzt, wenn China mit nationalen Krisen konfrontiert ist: Wie gehe ich mit Fehlern um? Fehler zeugen von Schwächen, aber Schwächen darf sich ein System nicht leisten, zu dem es keine Alternative geben soll. Deswegen kann selbst ein Virusausbruch zur Bedrohung für Chinas Führung mutieren.