Italien

In Mondragone, einem Küstenort bei Neapel, sorgt jetzt die Armee für Ordnung, und das ist offenbar dringend nötig. Vor einigen Tagen verhängte die kampanische Regionalbehörden eine "Zona rossa" über ein Stadtviertel, das vor allem von bulgarischen Feldarbeitern bewohnt wird. Mindestens 49 der ungefähr 800 Bulgaren hatten sich mit Corona infiziert - ein Herd. Und da die Menschen auf engstem Raum in heruntergekommenen, teils illegal besetzten Wohnsilos leben, war die Sorge groß, der Herd könnte ohne Zwangsquarantäne schnell außer Kontrolle geraten. Vier Tage ging das gut. Doch dann brachen die Bulgaren zu Dutzenden die Vorschriften und gingen mit ihrem Unmut auf die Straße, Schutzmasken trugen sie keine. Ohne die paar Euro, die ihnen ihre Sklaventreiber auf den Tomatenfeldern schwarz bezahlen, fehle es am Nötigsten, sagten sie, Geld für Essen oder Windeln. Ihr Protest trieb italienische Bewohner auf die Straße - gegen die Tagelöhner, die noch nie gut gelitten waren im Ort. Die extreme Rechte mobilisierte, es kam zu Ausschreitungen und rassistischen Chören. Das Innenministerium schickte fünfzig Soldaten und siebzig Polizisten, damit Ruhe einkehrt und um die Sicherheitszone durchzusetzen. Auch in Bologna wurde ein Herd entdeckt; dort traf es das Logistikzentrum einer großen Speditionsfirma mit bisher 64 Infizierten. Hunderte wurden in Quarantäne geschickt. Abgesehen von diesen punktuellen Fällen scheint Italien die Lage einigermaßen im Griff zu haben. Zwar kommen noch jeden Tag einige hundert Neuinfektionen hinzu, vor allem in der Lombardei, und Virologen warnen, die Gefahren zu unterschätzen. Doch insgesamt scheint der Trend zu stimmen. OM

Moby Zaza

München - Von 211 Migranten, die von dem Rettungsschiff Sea-Watch 3 gerettet wurden, sind 28 positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Menschen befinden sich nun in Quarantäne an Bord der italienischen Fähre Moby Zaza, die vor der sizilianischen Hafenstadt Porto Empedocle liegt. Italienischen Medienberichten zufolge zeigen die Infizierten keine oder nur sehr milde Symptome. Die unter deutscher Flagge fahrende Sea-Watch 3 hatte die Betroffenen vergangene Woche an Bord genommen. Viele der Migranten kommen aus Libyen oder haben sich dort vor der Flucht über das Mittelmeer aufgehalten. In Libyen sind die Covid-19-Zahlen bisher nicht hoch, haben sich aber laut Hilfsorganisationen in den vergangenen zwei Wochen verdoppelt. FPOL

Großbritannien

Am Dienstag hatte Boris Johnson das "Ende des nationalen Winterschlafs" versprochen und die Öffnung von Pubs, Hotels und Friseuren, Kinos und Touristenattraktionen angekündigt - sowie die Abkehr von der Zwei-Meter-Abstandsregel. Er hatte auch erwähnt, dass das alles erst ab dem 4. Juli gelten soll, aber das hörten viele Briten schon nicht mehr. Mitte der Woche schnellten die Temperaturen auf 30 Grad - und die Nation fuhr zum Strand. Die Folge: überforderte Behörden, der Ausnahmezustand rund um den Badeort Bournemouth, kilometerlange Staus, bespuckte Parkwächter, verletzte Polizisten, durch wilde Camper verunreinigte Strände, zugeparkte Feuerwehrzufahrten. Von Abstandsregeln keine Spur; am Strand hockte das Volk dicht an dicht, und nicht nur da. Damit sich das Chaos nicht wiederholt, droht der Gesundheitsminister mit lokalen Sperrungen. Die Empörung vieler Landsleute ist ihm gewiss. Überall im Land starteten derweil Streetparties, die Liverpool-Fans feierten den Sieg in der Premier League. Die gute Nachricht: Das Wetter kippt gerade, die heißen Tage und Nächte sind vorerst vorbei. Die schlechte Nachricht: Polizei und Regierung fürchten sich vor dem Wochenende vom 4./5. Juli. Das Ende des "nationalen Winterschlafs" könnte in ein nationales Besäufnis ausarten. Kneipenbetreiber sind gehalten, alles für die Sicherheit ihrer Kunden zu tun und ihre Adressen zu registrieren. Das könnte schiefgehen. ck

USA

Anfang Mai hatte der Gouverneur von Texas, der Republikaner Greg Abbott, als einer der ersten die Schutzmaßnahmen gelockert und versichert, das Virus sei weitgehend unter Kontrolle - nun gehen die Infektionszahlen rasant wieder rauf. Laut New York Times gab es in Texas bislang mehr als 130 000 Fälle und über 2300 Tote, allein am Mittwoch wurden 6200 Infektionen gemeldet, für den Bundesstaat ein Rekord. Auch die Hospitalisierungsrate sei auf einem Allzeithoch, sagte Abbott; in einigen Krankenhäusern wie dem größten von Houston könnten bald die freien Intensivbetten ausgehen. Damit gehört Texas zu den am meisten betroffenen Bundesstaaten der vom Virus stark befallenen USA. Der Immunologe Anthony Fauci nannte die Entwicklung mit Blick auf Texas "beunruhigend", gleiches gelte für Florida und Arizona. Der Gouverneur von Texas Greg Abbott sah sich mittlerweile dazu gezwungen, die Notbremse zu ziehen: Am Donnerstag gab er bekannt, die Pläne zu weiteren Öffnungen vorerst zu stoppen. Schon Tage davor hatte er die Bürger aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Bisherige Lockerungen werden aber nicht rückgängig gemacht, Geschäfte und Restaurants bleiben mit reduziertem Betrieb offen. FPOL

Schweden

Schwedens Staatsepidemiologe Anders Tegnell hat am Freitag die Weltgesundheitsorganisation WHO scharf kritisiert. Die Einstufung Schwedens als besonderes Risikoland nannte er "eine völlige Fehleinschätzung". Die WHO hatte am Donnerstag elf Länder benannt, in denen die Verbreitung des Virus deutlich zugenommen habe und deren Gesundheitssysteme im Herbst an ihre Grenzen stoßen könnten. Schweden findet sich auf der Liste neben den Ländern Republik Moldau, Nordmazedonien, Aserbaidschan. Laut Tegnell habe die WHO nicht verstanden, dass die Infektionen in Schweden zuletzt nur deshalb stark angestiegen seien, weil man die Zahl der Tests gesteigert habe. Wichtiger seien aber andere Parameter, etwa die der Zahl der Todesfälle oder die Einweisungen auf Intensivstationen, und da verzeichnete das Land zuletzt Rückgänge. Schweden reagierte auf die Pandemie mit lockereren Maßnahmen als andere Staaten und hatte gemessen an der Einwohnerzahl um vielfach höhere Infektions- und Todeszahlen als die Nachbarländer. Die Behörden verzeichnen jedoch als Erfolg, dass ihre Intensivstationen nie überbelegt waren. ttt

Lateinamerika

In Lateinamerika sind mehrere Länder diese Woche den 100. Tag in Quarantäne. Dennoch steigt die Zahl der Neuinfektionen in nahezu allen Staaten der Region weiterhin stark an. Obwohl Argentinien etwa bereits Mitte März strenge Lockdowns verhängt hatte, hat sich die Zahl der Infizierten in den letzten Wochen verdreifacht. Nun hat die Regierung angekündigt, selbst zaghafte Lockerungen wieder rückgängig zu machen. So soll zum Beispiel das Joggen, das zwischen 20 Uhr und 8 Uhr morgens erlaubt war, wieder verboten werden. Dazu wird der öffentliche Nahverkehr weiter eingeschränkt. Vor allem in der Hauptstadt Buenos Aires und ihrem Großraum soll so die Lage unter Kontrolle kommen. Auch Chile hat zuletzt Maßnahmen massiv verschärft. Das Land hat auf die Bevölkerung gerechnet eine der höchsten Infektionsraten der Welt. Fast ebenso schwer getroffen ist Peru. Hier sind vor allem die staatlichen Krankenhäuser überlastet. Präsident Martín Vizcarra drohte diese Woche damit, private Hospitäler zu verstaatlichen, sollten sie nicht kooperieren. Brasilien hat unterdessen die Marke von 55 000 Toten durch das Coronavirus überschritten. Dazu verzeichnet das Land mehr als eine Million Infektionen. Experten gehen davon aus, dass Lateinamerikas größte Nation Ende Juli die USA in der Fallzahlenstatistik überholen könnte. Nirgendwo sonst gäbe es dann mehr Menschen, die sich mit dem neuartigen Virus infiziert haben. cgur

Südafrika

"Viele haben nicht geglaubt, dass wir in wenigen Wochen ein Feldlazarett aufbauen können", sagte Südafrikas Gesundheitsminister Zweli Mkhize am Dienstag. Er stand vor einem riesigen Volkswagen-Logo in einer Halle in Port Elizabeth. Auf den ersten Blick sah es so aus, als würde er eine Automobilfabrik einweihen, letztlich eröffnete Mkhize eine alte Fabrikhalle des VW-Konzerns, die nun Dr Elizabeth Mamisa Chabula-Nxiweni-Krankenhaus heißt und derzeit 1500 Covid-19-Patienten Platz bieten soll. Es eröffnet zu einer Zeit, da die Fälle in Südafrika dramatisch steigen; am Donnerstag waren es 6579 neue Infektionen, was das Land weltweit an die fünfte Stelle mit den meisten Neuinfektionen brachte. Und das, obwohl die Politik vieles richtig gemacht,früh einen strikten Lockdown verhängte und seitdem die medizinische Infrastruktur verbessert hat. Denn die Welle würde kommen, da waren sich alle sicher. Jetzt ist sie da und zumindest das neue Krankenhaus fertig. BeD