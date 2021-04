Ein Staatssekretär stößt Ende März mit mehreren Mitarbeitern an - ohne Abstand oder Masken. Damit bringt er das Verkehrsministerium von Andreas Scheuer in schwere Bedrängnis.

Von Markus Balser, Berlin

Ostern stand kurz bevor. In der Nacht zum 23. März hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in einer Pressekonferenz die Deutschen noch vor einer "neuen Pandemie" und einer "sehr, sehr ernsten Lage" gewarnt. Bundesregierung und Ministerpräsidenten waren wegen hoher Corona-Ansteckungszahlen äußerst alarmiert. Die Notbremse reiche nicht mehr aus, verschärfte Kontaktbeschränkungen müssten nun angewandt werden, forderte die Kanzlerin. Das Ziel sei, die dritte Welle zu brechen. Maximal fünf Personen, höchstens zwei Haushalte, mehr gehe gerade nicht, so die Kanzlerin.

Im Bundesverkehrsministerium von Andreas Scheuer (CSU) allerdings tat sich am Abend danach entgegen dieser Forderungen Erstaunliches. Denn ein hochrangiger Beamter gab nach Angaben aus Ministeriumskreisen trotz aller Mahnungen und Warnungen wenig auf die Corona-Regeln der eigenen Regierung. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung fand im Büro von Staatssekretär Michael Güntner an diesem Tag eine alles andere als coronakonforme Feier statt. Mindestens zu sechst ließen sich Güntner und enge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Wein, andere Getränke und offenkundig geliefertes Essen schmecken - ohne Mindestabstand und Masken. Ein Foto, das das Treffen dokumentiert, liegt der Süddeutschen Zeitung vor.

Auch in Teilen des eigenen Ministeriums war man erstaunt über die fröhliche wie sorglose Runde. Denn im Ministerium hält man sich andernorts strikt an Home-Office-Vorgaben und die von der Regierung selbst in einer Arbeitsschutzverordnung festgeschriebenen Vorgaben. Vorgesehen ist seit Januar etwa am Arbeitsplatz die "Vermeidung von Personenkontakten durch die Umsetzung des Mindestabstands von 1,5 Metern". In vielen Ressorts gilt äußerste Vorsicht. Manche Ministerien ziehen gar Plexiglasscheiben zwischen Arbeitsplätzen ein.

Auf die zweite Nachfrage hin räumt Güntner einen Fehler ein

Auf dem Foto aus dem Bundesverkehrsministerium ist von solcher Vorsicht nichts zu sehen. Mitarbeiter prosten eng nebeneinandersitzend in die Kamera - Güntner sitzt in ihrer Mitte. Im Ministerium versucht man zunächst zu retten, was zu retten ist. "Es handelte sich um ein Treffen im engsten Kreis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Büros, die ohnehin täglich unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln zusammenarbeiten", teilt das Ministerium auf eine erste Anfrage mit. "Selbstverständlich wurde auch bei diesem Treffen regelmäßig gelüftet und auf Abstand geachtet."

Erst auf eine weitere Nachfrage räumt Güntner selbst einen Fehler ein. "Ich habe mich mit einem Essen bei den engsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meines Büros bedankt, denn sie unterstützen mich tagtäglich sehr" antwortet der Staatssekretär. "Dabei muss ich einräumen, dass wir beim Essen nicht ausreichend Abstand gehalten haben. Das tut mir sehr leid und dafür bitte ich ausdrücklich um Entschuldigung." Er selbst habe den Vorgang der zuständigen Behörde in Berlin mitgeteilt. "Es war ein Fehler."