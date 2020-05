Jemand hat das Regal aufgeräumt. Vor ein paar Wochen war es noch ziemlich unordentlich. In den Fächern standen, lagen und lehnten Dutzende Bücher, die alle verschiedenfarbige Umschläge hatten, dazwischen klemmten ein paar Fotos, die nicht wichtig oder schön genug waren, um sie an eine Wand zu hängen. Und in die rechte obere Ecke war ein rotbrauner Football gestopft. Das Regal sah aus, wie Regale eben aussehen, wenn man sie benutzt, um darin Sachen aufzubewahren, und sich dann über die Jahre allerlei sentimentaler Krimskrams in ihnen ansammelt.