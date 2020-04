Während in New York City die Toten mit Gabelstaplern in Kühllaster gehievt werden, scheint Donald Trump eher eines im Sinn zu haben: Wahlkampf. Über das Versagen einer Weltmacht.

Am Montag lief die USNS Comfort in den Hafen von New York City ein. Begleitet von Schleppern und Beibooten glitt sie majestätisch durchs Wasser. Vorbei an Ellis Island, wo so viele Einwanderer erstmals amerikanischen Boden betraten. Vorbei an der Freiheitsstatue, die wie immer den rechten Arm mit der Fackel zur Begrüßung in den Himmel reckte. Vorbei an der Südspitze Manhattans, wo die Wolkenkratzer als stählerne Symbole des amerikanischen Traums aus dem Boden wachsen.