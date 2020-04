Donald Trump hat mit einem Tweet Spekulationen über ein Zerwürfnis mit seinem wichtigsten medizinischen Berater, dem Immunologen Anthony Fauci, ausgelöst. Der US-Präsident verbreitete am Sonntag einen Tweet der konservativen Aktivistin DeAnna Lorraine weiter, der mit der Forderung endete, Fauci zu entlassen: "Time to #FireFauci". Trump selbst benutzte das Schlagwort in seinem Tweet zwar nicht. Dass er es verschickte, wurde in Washington jedoch aufmerksam wahrgenommen. "Trumps Tweet könnte ein grünes Licht an prominente Konservative sein, die auf Fauci losgehen wollen", schrieb der Nachrichtendienst Axios.