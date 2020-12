In den USA sind an nur einem Tag 3448 Menschen an dem Virus gestorben - mehr als bei den Anschlägen vom 11. September. Und die Lage könnte schlimmer werden. Trotzdem tobt in den USA eine Debatte darüber, wie gefährlich Covid-19 wirklich ist.

Von Hubert Wetzel, Washington

Am Mittwoch gab es einen Rekord in den USA, wenn auch keinen, auf den das Land stolz sein könnte: An einem einzigen Tag starben 3611 Menschen an Covid-19. Der 16. Dezember ist damit der bisher opferreichste Tag der Pandemie. Da in den USA jeden Tag immer noch mehr als 200 000 Neuinfektionen registriert werden und in vielen Gegenden des Landes die Hospitäler ihre Kapazitätsgrenze erreicht haben, gibt es allerdings keinen Grund anzunehmen, dass die tägliche Todesbilanz nicht noch weiter steigen könnte.