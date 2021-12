Die Zahl der positiven Tests hat sich in der vergangenen Woche verdoppelt, die Dunkelziffer der Infizierten, so wird vermutet, ist dabei aber hoch. Testzentrum in der U-Bahn-Station Times Square in New York.

In New York City infizieren sich durch die Omikron-Variante rund 22 000 Menschen am Tag - Tendenz steigend. Auch immer mehr Kinder mit Covid-19 werden ins Krankenhaus eingeliefert. Silvester soll trotzdem gefeiert werden, aber reduziert.

Von Christian Zaschke, New York

Eine beliebte Frage zu Silvester in New York lautet, wie viele Menschen zu den Feierlichkeiten am Times Square in Manhattan kommen. Die Polizei ging bis zu den Neunzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts davon aus, dass es rund 500 000 seien. Im Jahr 1999 beschloss der damalige Bürgermeister Rudy Guiliani, dass es rund zwei Millionen Menschen sein müssten - einfach, weil das besser klang. Diese Zahl haben seine Nachfolger im Amt gern wiederholt. Mit der Realität hat sie vermutlich eher wenig zu tun.

2018 hat der britische Mathematiker G. Keith Still errechnet, dass es weniger als 100 000 Menschen seien, die sich am Times Square versammeln. Die Marketingmenschen der Stadt haben diese Angabe gelassen ignoriert, weil sie deutlich weniger beeindruckend klingt. In diesem Jahr wird es nun erstmals in der Geschichte der Neujahrsfeiern auf dem Platz eine exakte Angabe geben: Wegen der Pandemie ist die Zahl der Feiernden auf 15 000 begrenzt worden.

Dass die Versammlung überhaupt stattfindet, ist angesichts der rasant steigenden Covid-Zahlen in New York erstaunlich. In der Stadt wird darüber spekuliert, dass der scheidende Bürgermeister Bill de Blasio an seinem letzten Tag im Amt nicht auf eine Feier verzichten wollte, aber das könnte auch der Tatsache geschuldet sein, dass viele New Yorker de Blasio grundsätzlich alles Schlechte zutrauen.

New York City meldet derzeit rund 22 000 neue Covid-Fälle am Tag. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen, da sich über die Weihnachtsfeiertage weniger Menschen testen ließen. Im Bundesstaat New York infizieren sich rund 50 000 Menschen am Tag, das ist ein Fünftel aller neuen Infektionen im Land. Die Zahl der positiven Tests hat sich im Lauf der vergangenen Woche verdoppelt, Tendenz: stark steigend. Anthony Fauci, der führende Immunologe der USA, hat daher von Silvesterfeiern nicht nur am Times Square, sondern insgesamt abgeraten. "Bleiben Sie weg", sagte er, "es wird andere Jahre dafür geben. Aber nicht dieses."

Die U-Bahn, Lebensader der Stadt, operiert reduziert. Zu viel Personal ist ausgefallen

Verantwortlich für die steigenden Zahlen ist die Omikron-Variante des Virus. Als immerhin einigermaßen positive Nachricht kann dabei gelten, dass zwar die Zahl der Infektionen steigt, die Zahl der Todesfälle aber um fünf Prozent gesunken ist. Derzeit sterben in den USA täglich rund 1200 Menschen an den Folgen einer Covid-Erkrankung, landesweit werden 71 000 in den Krankenhäusern behandelt.

In New York ist die steigende Zahl der Infektionen im Alltag unmittelbar spürbar. Da sich Menschen mit positivem Test in Isolation begeben müssen, ganz gleich, ob sie Symptome zeigen oder nicht, fehlt es in manchen Bereichen an Personal. Die U-Bahn, die Lebensader der Stadt, operiert mit einem reduzierten Fahrplan, weil zu viele Beschäftigte ausgefallen sind. Dieses Problem dürfte sich in den kommenden Tagen verschärfen.

Auch in zahlreichen Restaurants und Geschäften fehlt es an Personal, und das zu einer Zeit, in der die Touristen in Massen in die Stadt strömen. Es scheint, als habe die Pandemie viele Urlauber nicht davon abgehalten, in exakt die Stadt zu reisen, in der das Virus sich in den USA am stärksten verbreitet. Am Flughafen JFK betrug die Wartezeit für internationale Reisende an der Passkontrolle zu Wochenbeginn gut zwei Stunden.

Apple hat am Dienstag bekannt gegeben, dass es seine 16 Geschäfte in der Stadt einstweilen schließt, darunter die Flagship-Stores am World Trade Center, am Grand Central Terminal und an der 5th Avenue. Gut möglich, dass weitere Ketten folgen.

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die wegen einer Covid-Infektion ins Krankenhaus eingewiesen werden, hat sich seit Monatsbeginn vervierfacht. Im Schnitt werden derzeit in New York 73 Menschen am Tag ins Krankenhaus eingeliefert, die jünger als 18 Jahre sind. Andere Bundesstaaten melden einen ähnlichen Trend. In New York ist die Hälfte dieser Patienten zu jung, um geimpft zu werden. Von den fünf- bis elfjährigen Kindern, die derzeit im Krankenhaus behandelt werden, ist keines geimpft, von den Zwölf- bis 17-Jährigen lediglich ein Viertel.

Insgesamt sind immer noch deutlich zu wenige Amerikanerinnen und Amerikaner geimpft. Die Diskrepanz zwischen den einzelnen Counties im Land ist dabei zum Teil riesig. Während zum Beispiel Montgomery County in Maryland unweit der Hauptstadt Washington D.C. eine Impfquote von 83 Prozent meldet, sind im McPherson County in South Dakota lediglich 15 Prozent der Einwohner geimpft.