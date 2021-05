Mehrere Mitarbeiter des Instituts für Virologie in Wuhan sollen im Herbst 2019 erkrankt sein. Dass es Covid-19 war, ist allerdings nur eine These.

US-Präsident Joe Biden nährt die Vorstellung, wonach Sars-CoV-2 aus dem Virologie-Institut in Wuhan entwichen ist - während Forschungen an Fledermäusen.

Von Georg Mascolo, München, Lea Sahay, Peking, und Hubert Wetzel, Washington

Das inoffizielle Motto der CIA ist ein Bibelzitat. Evangelium des Johannes, Kapitel 8, Vers 32: "Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen." Der US-Auslandsgeheimdienst erzählt zwar nicht immer die Wahrheit. Aber es ist seine Aufgabe, die Wahrheit zu wissen. Erst recht, wenn das Leben von Millionen Amerikanern auf dem Spiel steht.

Insofern war die Presseerklärung, die Joe Biden am Mittwoch herausgegeben hat, bemerkenswert. Der US-Präsident stellte darin offen fest, dass die Geheimdienste seines Landes, allen voran die zuständige CIA, keine verlässlichen Erkenntnisse dazu haben, wie das Virus mit dem Namen Sars-CoV-2 in die Welt gekommen ist, das weltweit bisher mindestens 3,5 Millionen Menschen getötet hat, davon fast 600 000 in den Vereinigten Staaten. Es gebe zu dieser Frage zwar unterschiedliche Szenarien, so Biden, aber keine definitiven Schlussfolgerungen. Er habe die US-Dienste daher angewiesen, noch einmal nachzuforschen und ihm in 90 Tagen Bericht zu erstatten.

Bemerkenswert war die Stellungnahme aber auch, weil Biden darin ausdrücklich ein Szenario erwähnte, das politisch extrem heikel ist: die These, dass das Virus nicht auf natürlichem Wege von einem Tier auf den Menschen übergesprungen ist, sondern bei einem Unfall in einem chinesischen Labor in Wuhan. Biden befeuert damit auf höchster politischer Ebene eine Debatte über zwei Fragen, die seit dem Beginn der Pandemie immer wieder gestellt werden: Woher stammt das Virus? Und wie, wo und wann hat es erstmals einen Menschen infiziert? Je nachdem, zu welchen Antworten die US-Dienste kommen, könnten die Folgen erheblich sein.

Bisher haben viele westliche Wissenschaftler sowie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die These vertreten, dass Sars-CoV-2 sich mit großer Wahrscheinlichkeit in einem Tier durch natürliche Evolution entwickelt hat, wohl in einer Fledermaus. Von diesem Tier soll es auf den Menschen übergesprungen sein, entweder durch direkten Kontakt, weil sich beide in vielen Teilen der Welt immer häufiger zu nah kommen. Oder auf dem Umweg über ein weiteres Wirtstier.

Solche sogenannten zoonotischen Infektionen sind nicht ungewöhnlich. Ebenso ist bekannt, dass Coronaviren, wie Sars-CoV-2 eines ist, in Fledermäusen vorkommen. Einen nahen Verwandten des Virus haben chinesische Wissenschaftler vor Jahren in Fledermäusen im südchinesischen Yunnan sichern können, ebenso wie den Vorgänger Sars-CoV-1, der die Erkrankung Sars auslöst.

Wissenschaftler forschten an Viren von Fledermäusen

Seit einigen Wochen wird in Fachkreisen aber zunehmend eine zweite These zum Infektionsweg für plausibel gehalten. Danach hat die erste Infektion eines Menschen mit Sars-Cov-2 nicht irgendwo in der freien Natur oder auf einem Tiermarkt stattgefunden, sondern in einem Labor des Instituts für Virologie in Wuhan. Zwar gibt es derzeit nach allem, was öffentlich bekannt ist, keine Belege dafür, dass das Virus in einem Labor künstlich hergestellt oder genetisch manipuliert wurde, etwa im Rahmen eines Biowaffen-Programms. Auch Biden erhebt diesen Vorwurf nicht.

Aber denkbar ist, dass chinesische Wissenschaftler in dem Wuhaner Institut an natürlich entstandenen Coronaviren geforscht haben, die sie zuvor aus Fledermäusen in Südchina isoliert hatten. So eine Forschungsarbeit hat in den Laboren nachweislich stattgefunden. Wissenschaftler könnten dabei auch mit dem Virus gearbeitet haben, das später als Sars-CoV-2 bekannt wurde. Bei dieser Arbeit könnten die Forscher sich aus Versehen infiziert und dann das Virus nach draußen getragen haben.

Zwei Hinweise stützen diese These. Erstens: US-Diplomaten, die das Institut in Wuhan besuchen durften, haben offenbar schon vor Jahren vor schweren Sicherheitsmängeln dort gewarnt. Zweitens: Dem US-Außenministerium zufolge erkrankten bereits im Herbst 2019 mehrere Mitarbeiter des Wuhaner Instituts. Ihre Symptome sollen denen einer Covid-19-Infektion geglichen haben. In den sozialen Medien in China wurde bereits zu Beginn der Corona-Krise so heftig über eine mögliche Verwicklung des Labors gestritten, dass Zensoren einschritten und Begriffe rund um die Forschungsarbeit löschten.

Biden zufolge gibt es unter den diversen amerikanischen Geheimdiensten keine einheitliche Meinung, welches Szenario zutrifft. In seiner Stellungnahme vom Mittwoch hieß es, dass zwei Dienste einen natürlichen Infektionsweg für wahrscheinlicher hielten, ein anderer Dienst neige dagegen zu der These, es habe einen Laborunfall in Wuhan gegeben. Alle drei Dienste seien von der Vorstellung ihrer Wahl jedoch "kaum oder nur mäßig" überzeugt.

Viele Chinesen glauben, das Virus käme aus den USA

Das bedeutet: Im Grunde haben die USA keine Ahnung, unter welchen Umständen die Pandemie begonnen hat. Aber der Präsident nimmt die These vom Laborunfall offensichtlich ernst.

Von den Antworten auf die Fragen nach dem Ursprung des Virus hängt viel ab. Sollte sich herausstellen, dass die Übertragung des Virus auf den Menschen kein natürlich verursachtes Ereignis ist, ein Akt Gottes sozusagen, sondern durch Schlamperei in einem chinesischen Labor angestoßen wurde, wären die politischen Folgen für die Kommunistische Partei Chinas kaum abzusehen.

Seit Beginn der Krise steht Chinas Regierung für ihre anfänglichen Versäumnisse und Vertuschungen unter Druck, die möglicherweise eine sofortige Eindämmung des Virus in Wuhan verhindert haben. Es ist daher wohl kein Zufall, dass die chinesische Regierung bei der Aufklärung der Anfänge der Pandemie nicht besonders hilfreich ist.

Während sie anfänglich selbst die These in den Raum stellte, das Virus könnte an einem Tiermarkt im Zentrum Wuhans auf den Menschen übergegangen sein, wo es Ende 2019 das erste Mal entdeckt wurde, begann Peking im Frühjahr 2020 Zweifel an dieser Idee zu säen. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Zhao Lijian war der erste, der öffentlich die Vermutung äußerte, das Virus käme aus den USA und sei von Amerikanern nach Wuhan eingeschleppt worden. Eine Behauptung, die heute von einem großen Teil der Chinesen geglaubt wird.

Aus Sicht Pekings sind die Untersuchungen abgeschlossen

Am Donnerstag wiederholte der Ministeriumssprecher diesen Verdacht: "Es gibt viele Zweifel über Fort Detrick", sagte Zhao Lijian über ein Labor des US-Militärs. "Wie viele Geheimnisse halten die USA zurück?" Die Pläne von Präsident Biden für neue Ermittlungen lehnte er hingegen ab. Washington versuche, die Suche zu politisieren und China die Schuld an der Pandemie zu geben, sagte Zhao.

Dass China jetzt erneut in der Herkunftsfrage unter Druck gerät, hat es sich aus Sicht der Europäer auch selbst zuzuschreiben. Trotz massiven Drängens habe das Land eine Untersuchung zunächst um Monate verzögert und einer dann angereisten Kommission der WHO nicht alle notwendigen Informationen zur Verfügung gestellt. Beim Erstellen des Berichts über diese Mission fielen die chinesischen Wissenschaftler dadurch auf, dass sie die Formulierungen zur Wahrscheinlichkeit der Labor-These möglichst weit abschwächen wollten. Stattdessen legten sie besonderen Wert darauf, dass eine andere Variante ausreichend gewürdigt wird: dass das Virus auch über tiefgekühlte Lebensmittel in die Stadt gekommen sein könnte.

Doch während aus Sicht Pekings der chinesische Teil der Untersuchungen damit abgeschlossen sei, vertreten vor allem die USA und die Europäer die gegenteilige Position: Zentrale Fragen rund um das Labor und dort womöglich unternommene Forschungen seien noch immer offen und unbeantwortet. Es brauche eine weitere Erkundungsmission in China. Sehr gut möglich allerdings, dass es zu dieser nie kommen wird.

Auch was die amerikanische Innenpolitik betrifft, hätte eine Bestätigung der Labor-These Konsequenzen. Sollten die US-Dienste zu diesem Schluss kommen, wäre das eine Blamage für die Demokraten und ein später Triumph für den abgewählten Präsidenten Donald Trump. Er und einige enge Vertraute wie Außenminister Mike Pompeo hatten schon im vergangenen Frühjahr behauptet, das Virus stamme vermutlich aus einem Labor in Wuhan. Sie legten aber keine Beweise für diesen Vorwurf vor, auch verbündeten Staaten nicht.

In den USA formierte sich damals eine breite Front von Journalisten, Wissenschaftlern und demokratischen Politikern, die Trump bezichtigten, durch unbewiesene Unterstellungen rassistische Ressentiments zu schüren. Dass das ein Nebeneffekt gewesen sein mag, wenn der damalige Präsident demonstrativ vom "China-Virus" sprach, ist nicht ausgeschlossen. Allerdings liegt auch die Interpretation nahe, dass die Vehemenz, mit der die These vom Laborunfall lange Zeit abgelehnt wurde, sehr viel mit politisch motivierter Abneigung gegen Trump zu tun hatte, weniger mit der bekannten Faktenlage.